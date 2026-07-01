Los mejores memes de la épica remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial: las burlas que se convirtieron en elogios

Estallaron los memes durante y después en el duelo entre Senegal y Bélgica

La tarde del miércoles 1 de julio en el Seattle Stadium tuvo dos capítulos opuestos. Durante la mayor parte del partido, las redes sociales se burlaban de Bélgica con una saña que pocas selecciones generan en un Mundial. Al final, esas mismas cuentas celebraban uno de los partidos más extravagantes de la Copa del Mundo 2026.

El equipo europeo remontó un 0-2 en los últimos minutos del tiempo reglamentario y consumó la clasificación con un penal en el minuto 120+5, cuando Youri Tielemans cruzó su remate ante el portero Mory Diaw para sellar el 3-2 final. Fue la culminación de una tarde en la que Senegal había dominado con autoridad durante 85 minutos.

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El primer gol llegó en el minuto 25, con una anotación de Pape Sarr Diarra que puso a los senegaleses adelante en el marcador. La selección africana controló el juego con comodidad y amplió la ventaja en el minuto 51, cuando Ismaila Sarr extendió el marcador a 2-0. En ese momento, las redes sociales se llenaron de imágenes y textos que ridiculizaban a los belgas: memes con relojes detenidos, referencias a la “generación dorada” que nunca ganó nada y comparaciones con otras selecciones europeas que ya habían caído en esta ronda del torneo.

Con el 0-2 en el marcador y el reloj avanzando hacia el final, Bélgica parecía encaminada a convertirse en otra víctima europea del torneo. El equipo había sido superado en casi todos los aspectos del juego durante más de tres cuartos del partido. En el minuto 86, Romelu Lukaku recibió un pase tras un rebote en el área y definió con el pie derecho para reducir la diferencia. Tres minutos después, una pelota cruzada desde la izquierda tentó al portero Diaw a salir de su línea; no llegó, y Tielemans cabeceó al arco vacío desde seis metros para igualar 2-2.

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El empate transformó el tono de las redes sociales de forma inmediata. Tras eso, los usuarios comenzaron a destacar lo cambiante del encuentro. Lukaku, que había sido objeto de burlas, pasó a ser uno de los enaltecidos.

La prórroga mantuvo la tensión. En el minuto 116, Dodi Lukebakio golpeó el travesaño con el arco ya vencido, y en el minuto 119 el árbitro Said Martínez revisó el VAR por una falta de Lamine Camara sobre Tielemans dentro del área. La revisión confirmó el penal, que el propio Tielemans ejecutó para sellar la clasificación con un remate colocado en la esquina superior derecha.

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Senegal quedó eliminado pese a haber sido el mejor equipo durante la mayor parte del encuentro. Los africanos habían llegado a los 16apvs como uno de los tres equipos de tercer lugar que avanzaron con apenas tres puntos, tras una campaña irregular que incluyó dos derrotas y una victoria 5-0 sobre Irak. Bélgica avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Estados Unidos o a Bosnia y Herzegovina

LOS MEJORES MEMES DE LA REMONTADA DE BÉLGICA SOBRE SENEGAL