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Estos son los jugadores de Inglaterra más peligrosos para México en octavos del Mundial 2026

El Tri llega invicto y con gran motivación al cruce frente a los Tres Leones en el Coloso de Santa Úrsula

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La zaga mexicana encabezada por Johan Vázquez y César Montes se verá obligada a mantener la atención y las marcas ante jugadores de jerarquía como Harry Kane y Jude Bellingham. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)
La zaga mexicana encabezada por Johan Vázquez y César Montes se verá obligada a mantener la atención y las marcas ante jugadores de jerarquía como Harry Kane y Jude Bellingham. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en el mítico Estadio Azteca.

Esta será la prueba definitiva del gran momento que viven ambos equipos y marca una oportunidad para que México revierta el dominio histórico de los ingleses. Por ello, el análisis individual y colectivo será clave para el cuerpo técnico de Javier Aguirre.

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El ambiente en el Coloso de Santa Úrsual anticipa hacer pesar la localía como se consiguió ante Ecuador en dieciseisavos de final. REUTERS/Eloisa Sanchez
El ambiente en el Coloso de Santa Úrsual anticipa hacer pesar la localía como se consiguió ante Ecuador en dieciseisavos de final. REUTERS/Eloisa Sanchez

El contexto para este duelo incluye el presente de cada Selección y la lista de figuras que pueden definir el rumbo del encuentro.

Los jugadores de Inglaterra que representan mayor amenaza para el Tri

Inglaterra llega con futbolistas de gran valor en Europa, varios de ellos en el mejor momento de sus carreras y con registros sobresalientes. Por ello, México deberá estar atento a sus nombres:

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  • Harry Kane (Bayern Múnich): Delantero centro, el máximo anotador en la historia de su país, sublíder de goleo del Mundial con cinco tantos en cuatro partidos. Promedia 1.1 goles por juego en la última temporada de clubes.
  • Jude Bellingham (Real Madrid): Mediocampista ofensivo, suma dos goles en el Mundial y tiene una efectividad de pase del 91%. Marca diferencia por su gran habilidad de llegada al área rival. En la temporada reciente, firmó ocho goles y cinco asistencias con su club.
  • Declan Rice (Arsenal): Mediocentro, líder en recuperación y salida. Es el equilibrio del plantel inglés y facilita la presión y circulación de la pelota en la media cancha.
  • Marc Guéhi (Manchester City): Central, destaca por ganar el 83% de sus duelos y recuperar un promedio de 2.8 balones por partido. Coordina la zaga y tiene gran presencia en jugadas a balón parado.
Harry Kane y Jude Bellingham llegan como los máximos referentes de la Selección Inglesa, jugando en el Bayern Múnich y el Real Madrid respectivamente. Reuters/Nathan Ray Seebeck
Harry Kane y Jude Bellingham llegan como los máximos referentes de la Selección Inglesa, jugando en el Bayern Múnich y el Real Madrid respectivamente. Reuters/Nathan Ray Seebeck

Los números de estos jugadores obligan al Tri a ajustar marcas y coberturas de forma específica.

Así llegan México e Inglaterra a los octavos de final

Inglaterra llega a octavos tras superar la fase de grupos como líder, con empates y victorias ante Ghana, Croacia y Panamá. En la ronda previa eliminó a la República Democrática del Congo remontando con un doblete de Harry Kane.

Por su parte, México accedió a octavos tras mantener el invicto en la fase de grupos y eliminar a Ecuador en dieciseisavos:

  • El Tri no ha recibido gol en los cuatro partidos del torneo.
  • Destaca por la fortaleza defensiva de Johan Vásquez y el Tala Rangel, así como por el equilibrio en mediocampo encabezado por Erik Lira y Gilberto Mora.
  • México ha anotado 8 goles en el certamen, con Julián Quiñones y Raúl Jiménez repartiéndose la mitad de ellos.
Julián Quiñones se perfila como el máximo anotador de la Selección Mexicana en este Mundial 2026, cerca de alcanzar a referentes históricos como Luis Hernández y Rafa Márquez. REUTERS/Eloisa Sanchez
Julián Quiñones se perfila como el máximo anotador de la Selección Mexicana en este Mundial 2026, cerca de alcanzar a referentes históricos como Luis Hernández y Rafa Márquez. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, Aguirre y Tuchel tendrán un reto de fuerza mayor, en el que las figuras rivales serán determinantes para definir quién avanza a los anhelados cuartos de final.

Historial entre México e Inglaterra

México e Inglaterra han disputado nueve partidos en la historia, entre encuentros oficiales y amistosos.

  • El balance favorece a los Tres Leones, que suman seis victorias, mientras que los aztecas han ganado dos veces, ambas en la Ciudad de México y fuera de citas mundialistas.
  • El único enfrentamiento en una Copa Mundial ocurrió en 1966, con triunfo inglés 2-0 en Wembley.
  • La última victoria de México se dio en 1985, en un amistoso jugado en el Azteca.
El conjunto de Thomas Tuchel llega obligado a mantener la jerarquía sobre el cuadro Tricolor que llega con paso perfecto a la fase de octavos de final. REUTERS/Bernadett Szabo
El conjunto de Thomas Tuchel llega obligado a mantener la jerarquía sobre el cuadro Tricolor que llega con paso perfecto a la fase de octavos de final. REUTERS/Bernadett Szabo

Así, el duelo en el Coloso de Santa Úrsula será de alta tensión, con ambas Selecciones en gran momento y con la oportunidad de marcar un nuevo antecedente.

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