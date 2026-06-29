Los tres puestos que Scaloni tiene bajo la lupa en la Selección de cara a los 16avos de final del Mundial contra Cabo Verde

Las tres dudas de Scaloni para el partido contra Cabo Verde (REUTERS/Hannah Mckay)

La selección argentina se enfocó en la fase eliminatoria del Mundial 2026 y el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni comienza a pulir detalles de lo que será el duelo contra Cabo Verde por los 16avos de final. De cara al encuentro que se disputará en Miami, el cuerpo técnico tiene tres puestos bajo la lupa en el equipo titular que iniciará el encuentro por la clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor de Australia o Egipto.

Una de las cuestiones bajo análisis es el acompañante de Lisandro Martínez en la zaga central. Nicolás Otamendi completó el duelo contra Jordania en lugar de Cristian Romero, quien empieza a acelerar en su recuperación para llegar en plenas condiciones tras una molestia en la rodilla derecha, misma en la que el 12 de abril sufrió un esguince con compromiso del ligamento lateral interno. Más allá de la duda, todo indica que el Cuti será titular en caso de estar sin complicaciones físicas.

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El técnico se mostró cauteloso y, tras el último partido de la fase de grupos, afirmó que iba a ver cómo evolucionaba en la semana después de la molestia contra Austria, que hizo que descansara contra Jordania. “El único que no estaba para jugar era el Cuti. Esperemos recuperarlo, si no jugará otro compañero. Sabemos que, a partir de ahora, se van a acortar los días”, remarcó Scaloni.

En caso de que el Cuti Romero no llegue al 100% desde lo físico, Otamendi será el titular con Lisandro Martínez en la zaga central (REUTERS/Hannah Mckay)

Otro de los focos radica en el costado izquierdo de la defensa: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina. El hombre del Olympique de Marsella fue titular en los primeros duelos contra Argelia y Austria, mientras que el experimentado lateral hizo lo propio contra Jordania tras recuperarse de su lesión. El ex Independiente es el titular para el cuerpo técnico y todo indica que será el que se imponga en el puesto frente a Cabo Verde.

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La gran incógnita se centra en el ataque con Lautaro Martínez o Julián Álvarez. La Araña suele ser parte del equipo titular, pero su arribo al Mundial con más de cuarenta días de inactividad pesa en la decisión final. Su único duelo desde el inicio fue contra los jordanos, en el que completó una actuación sin grandes flashes. El Toro fue del arranque en los tres partidos y logró cortar su sequía goleadora con un tanto de penal en la última presentación.

En consecuencia, el equipo que se perfila para iniciar contra Cabo Verde es con Emiliano Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina o Nicolás Tagliafico en defensa. La mitad de la cancha estaría compuesta por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; mientras que el acompañante de Lionel Messi en la ofensiva saldrá entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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Lautaro Martínez y Julián Álvarez compiten por un lugar en el once inicial contra Cabo Verde (REUTERS/Issei Kato)

El plantel de la selección argentina tuvo día libre el domingo 28 de junio tras el cierre de la fase de grupos, en medio de un desafiante clima en Kansas City que motivó al cuerpo técnico a tomar la decisión. Los jugadores retoman los entrenamientos este lunes en el Sporting KC Training Center.

Otro de los cambios en el cronograma se centró en una metodología diferente durante la previa de los partidos de la selección argentina. Es que a diferencia de lo que se vio hasta ahora, el plantel se entrenará el miércoles 1 y por la tarde viajará para instalarse en Miami, un día antes de lo que lo hizo en los dos encuentros que disputó en Dallas.

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El vencedor del partido por los 16avos de final en Miami entre Argentina y Cabo Verde, que se llevará a cabo el viernes 3 de julio desde las 19:00, ya conoce su hipotético camino en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Los octavos de final, que el rival saldrá del ganador de la llave entre Australia (2D) y Egipto (2G), se disputarán el martes 7 a las 13:00 (hora argentina) en Atlanta.

En caso de avanzar en los mata-mata, la actividad continuará el sábado 11 de julio en Kansas City por los cuartos de final, que iniciarán a las 22:00. La semifinal se jugará el miércoles 15 a las 16:00 en Atlanta. Por último, la gran final del Mundial 2026 dará inicio a las 16:00 del domingo 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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