Los mejores memes de la sufrida victoria de Brasil ante Japón en el Mundial: de los Súper Campeones al partido de Casemiro

Los memes de Brasil y su trabajado triunfo ante Japón (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Brasil sufrió hasta el último suspiro para vencer a Japón por los 16avos de final del Mundial 2026. Comenzó abajo por el gol de Kaishu Sano, pero logró revertirlo en el segundo tiempo gracias a los tantos de Casemiro y Gabriel Martinelli en tiempo de descuento. Así, avanzó a octavos, instancia en la que se medirá ante Costa de Marfil o Noruega.

El primer tiempo fue inquietante para la Verdeamarela, más allá de que contó con la posesión del balón. El orden mostrado por los asiáticos lo complicó, al punto que, en una réplica tras una pérdida, Sano firmó la apertura del marcador. Más allá de algunas intervenciones del arquero Zion Suzuki, los nipones se marcharon al descanso en ventaja y con la sensación de que el golpe era posible.

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En ese tramo del encuentro, afloraron las críticas al Scratch por su funcionamiento y el foco estuvo especialmente puesto en Casemiro, quien padeció en el retroceso ante la velocidad de los japoneses. Sin embargo, en el entretimpo salió Lucas Paquetá y Carlo Ancelotti incluyó a Endrick, quien le ofreció mayor acompañamiento a Vinicius.

Enseguida, llegó la igualdad de Casemiro, a los 11 minutos del complemento, con un cabezazo en la boca del arco. Y el dominio pasó a ser totalmente sudamericano. Takehiro Tomiyasu sacó una pelota en la línea con la cara, Suzuki tuvo un par de atajadas clave y el desarrollo parecía marcharse al alargue. Incluso Ancelotti lo creyó, al punto que hizo un cambio en el minuto 90 (entró Fabinho). Pero apareció el pase exquisito de Bruno Guimaraes, con una pausa maravillosa en medio del clima de ansiedad, y Martinelli resolvió con una definición perfecta.

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Las escenas del epílogo fueron distintas a las del inicio: desahogo por parte de Brasil y decepción del lado nipón, con varios de los futbolistas tirados sobre el césped y entre lágrimas por la oportunidad desaprovechada.

Durante el partido y también después afloraron los memes. Casemiro comenzó como el blanco preferido de los brasileños y luego se reivindicó con el gol del empate parcial. Goku y los Súper Campeones, afamados dibujos animados de Japón, se convirtieron en protagonistas de la tarde. Y también Hajime Moriyasu, entrenador de los asiáticos, con el poder especial que los internautas le adjudican cada vez que escribe en su libreta, parado junto a la línea de cal.

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Más allá del sufrimiento, Brasil dio otro paso en el Mundial. Y lo hizo sin utilizar ni un minuto a Neymar.

Los mejores memes del triunfo de Brasil

🚨 La estrategia de Ancelotti para distraer a los japoneses. pic.twitter.com/84a1UkoH1x — xakundo (@xakundo) June 29, 2026

“Japan are on the counter attack!”



Casemiro trying to run back:



pic.twitter.com/vm1rrvWaqs — Footy Humour (@FootyHumour) June 29, 2026

Sabes que cuando suene esto en pleno partido se acabó para Brasil 💀 pic.twitter.com/H7R09AORxI — Otakus y Mundial Del Dia a Dia (@OtaCursed) June 29, 2026