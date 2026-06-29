La periodista que entrevistó a Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial reveló el motivo de su ataque de furia

La periodista uruguaya habló de la reacción de Bielsa

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 desencadenó una ola de repercusiones que trascendieron lo deportivo. Una de las imágenes más difundidas fue la reacción de Marcelo Bielsa, entrenador de la selección, durante una entrevista televisiva tras el duelo con España. El episodio, amplificado por su viralidad, expuso un costado tenso en la convivencia del equipo y motivó declaraciones públicas de la periodista uruguaya Majo Paiva, protagonista involuntaria del momento.

Según informó El Partidazo de Cope, Paiva relató cómo se gestó la escena en la que Bielsa lanzó un grito exigiendo celeridad antes de una entrevista. “Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo —lo cual también es una pena—, con el que me disculpé, porque más allá de que no es algo mío, es el técnico de mi selección”, explicó en diálogo con la emisora española. De acuerdo con Paiva, el incidente no la sorprendió debido a antecedentes recientes: “Con Arabia ya había pasado una situación parecida, solo que la cámara no estaba. Por eso, cuando terminó el partido con la eliminación, ya me la vi venir. Sabía que algo similar podía suceder”.

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La comunicadora detalló el trasfondo técnico del conflicto. El camarógrafo de la FIFA, encargado de la transmisión, solicitó a Bielsa dar un paso atrás para ajustar el plano de la cámara. “¿Cuánto pudo esperar? Entre 10 y 15 segundos. Nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple”, expresó Paiva.

El contexto deportivo suma elementos a la comprensión del episodio. Uruguay quedó eliminado tras caer ante España por 1 a 0, situación que profundizó un clima de tensión dentro del plantel. La periodista aportó detalles que permitieron entender el estado emocional de Bielsa: “Él estaba exacerbado, estaba molesto”, insistió en sus declaraciones.

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Uruguay no logró superar la fase de grupos en el Mundial (Reuters)

Durante la entrevista posterior al partido, Bielsa respondió con brevedad a las preguntas de Paiva. Consultado sobre su balance del torneo, el entrenador resumió: “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”. Ante la pregunta sobre la salida de Federico Valverde por Federico Viñas, contestó: “Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque”. Respecto a si había hablado con Muslera tras la sustitución del arquero por Sergio Rochet, su respuesta fue escueta: “Nada”.

La crisis de la selección uruguaya, reflejada en el desenlace del Mundial, se vio acompañada por disputas internas. En las semanas previas a la eliminación se registraron reuniones tensas entre referentes del plantel y el entrenador, quienes discutieron sobre la intensidad de los entrenamientos y los planteos tácticos. Los roces internos y la presión del resultado terminaron por condicionar el desempeño colectivo y el clima en la delegación.

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En lo que respecta a la cita mundialista, España y Cabo Verde fueron los que avanzaron a la siguiente ronda dentro del Grupo H (primera con 7 puntos y segunda con 3, respectivamente). Mientras que el conjunto europeo se enfrentará a Austria, los caboverdianos se medirán a la vigente campeona del mundo, Argentina, el próximo viernes 3 de julio.