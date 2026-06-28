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Bielsa acusó a los referentes de Uruguay en una tensa charla íntima: la dolorosa frase con la que se despidió del Mundial 2026

El entrenador argentino reunió al plantel en Playa del Carmen antes de abandonar la sede charrúa en el torneo y apuntó a las figuras del equipo por no haberlo respaldado durante el ciclo que terminó con una eliminación en la fase de grupos

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Bielsa acusó a los referentes de Uruguay en una tensa charla íntima: la dolorosa frase con la que se despidió del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)
Bielsa acusó a los referentes de Uruguay en una tensa charla íntima: la dolorosa frase con la que se despidió del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)

Antes de abandonar Playa del Carmen, la sede que Uruguay tuvo durante el Mundial 2026, Marcelo Bielsa convocó a sus jugadores a una reunión y les lanzó una acusación que no admitía matices: “Me dejaron solo”. La información fue revelada este domingo por el periodista Sebastián Giovanelli en el programa ESPN Mundial, con base en testimonios de personas presentes en el encuentro. El técnico apuntó de manera directa a los referentes del plantel, en lo que fue el cierre de un ciclo que terminó con la eliminación en la fase de grupos del torneo.

Según Giovanelli, la charla no se extendió demasiado, pero tuvo pasajes de alta tensión. “Bielsa juntó al plantel, hubo una charla de balance, no muy extensa, pero tiró una frase fuerte. Les dijo a los jugadores apuntando, sobre todo, a los referentes, que él se estaba yendo del Mundial muy triste porque lo habían dejado solo”, precisó el periodista. Entre los apuntados habría estado Federico Valverde, uno de los nombres más gravitantes del equipo. Ninguno de los futbolistas presentes tomó la palabra tras las palabras del entrenador.

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Esta frase le pertenece al entrenador argentino y fue dirigida a los jugadores de la selección de Uruguay luego de la sorpresiva eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026

La eliminación de la Celeste en la primera ronda fue uno de los resultados más sorpresivos del torneo. Uruguay integró el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita, y no pudo superar ninguno de sus tres partidos: empató 1-1 ante los saudíes en Miami el 15 de junio, igualó 2-2 con Cabo Verde el 21 del mismo mes —un resultado que le habría permitido avanzar de no haber sido por dos errores propios—, y cayó 1-0 ante España el 26 de junio en Guadalajara, en un partido en el que el arquero Fernando Muslera cometió un error en el gol de Alex Baena. Con apenas dos puntos, Uruguay no alcanzó ninguno de los ocho mejores puestos de terceros y quedó afuera del torneo.

El desempeño de Muslera tuvo un peso simbólico adicional. El arquero había regresado a la selección por pedido expreso de Bielsa, y en este Mundial se convirtió en el primer guardameta de la historia del torneo en cometer tres errores que derivaron en goles a lo largo de una misma Copa del Mundo, según consignó BBC Sport.

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Fernando Muslera, arquero de Uruguay (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Fernando Muslera, arquero de Uruguay (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El propio Bielsa fue lapidario al evaluar su paso por la selección uruguaya. “Si me preguntás cómo va a ser recordado mi ciclo en la selección, es un período que dejó poco. No le dejo nada al fútbol uruguayo, porque cualquier aporte que uno pueda hacer a un país donde estuvo tres años no prospera si los resultados no se dan”, afirmó el entrenador en la conferencia de presa.

El ciclo de Bielsa en Uruguay había arrancado con señales alentadoras. Desde su asunción en mayo de 2023 —cuando se convirtió en el segundo entrenador extranjero en dirigir a la Celeste, tras el argentino Daniel Passarella en 2000—, el técnico condujo al equipo a victorias ante Argentina y Brasil en las eliminatorias sudamericanas, y lo llevó a las semifinales de la Copa América 2024, donde Uruguay eliminó a Brasil en cuartos de final por penales. Antes de esa semifinal, Bielsa acumulaba 10 victorias en 15 partidos al frente del equipo.

Marcelo Bielsa - Nahitan Nádez - Luis Suárez
Bielsa tuvo duros cruces con los referentes de Uruguay

La caída ante Colombia en semifinales marcó un quiebre. Tras ese partido, la selección ganó apenas cinco de sus siguientes 17 encuentros. El declive se profundizó en los meses previos al Mundial: en noviembre de 2025, Uruguay sufrió una derrota por 5-1 ante Estados Unidos, y los cuestionamientos internos al método de trabajo de Bielsa se fueron intensificando. La tensión con figuras del plantel, que ya había aflorado públicamente a raíz de declaraciones del ex delantero Luis Suárez, nunca terminó de resolverse.

Uruguay llegó al Mundial con 36 partidos disputados bajo la conducción de Bielsa, con un registro de 16 victorias, 12 empates y 8 derrotas. La Asociación Uruguaya de Fútbol había respaldado al entrenador incluso en los peores momentos del proceso: el presidente del organismo, Ignacio Alonso, había confirmado públicamente antes del torneo que Bielsa seguiría al frente del equipo. Tras la eliminación, el futuro del técnico al frente de la selección es incierto.

Por lo pronto, Marcelo Bielsa brindará una conferencia de prensa el próximo martes a las 18:00 horas en el Estadio Centenario.

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