Deportes

Asistencia de lujo y definición ajustada: así fue el gol de Martinelli que le dio el triunfo a Brasil ante Japón en el Mundial

El delantero convirtió en el final del encuentro y la Verdeamarela se clasificó a la siguiente ronda

Guardar
Google icon

Para el infarto. Así fue el triunfo 2-1 de Brasil ante Japón por los 16avos de final del Mundial 2026. Y llegó gracias al gol de Gabriel Martinelli en tiempo de descuento. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se clasificó a octavos luego de dar vuelta el resultado ante los nipones, que sorprendieron en la primera mitad.

Luego del tanto japonés marcado por Sano, el conjunto sudamericano lo metió en su campo al asiático. El arquero Suzuki se convirtió en figura y la Verdeamarela generó llegadas claras para concretar el empate, que llegó por un cabezazo de Casemiro.

PUBLICIDAD

Cuando parecía que el encuentro iba a llegar al alargue, a los 95 minutos, Bruno Guimarães metió una gran asistencia para Martinelli, quien definió con un tiro cruzado, la pelota llegó a tocarla Suzuki, y luego de pegar en el lado interno del palo izquierdo, se terminó metiendo dentro del arco.

El delantero de 25 años comenzó desde el banco e ingresó a los 66 minutos por Matheus Cunha. Ancelotti fue a buscar la victoria y en un momento hubo cuatro atacantes en el conjunto brasileño.

PUBLICIDAD

Martinelli marcó su sexto gol en 26 partidos en el Scratch y este lunes fue la llave del triunfo. El paulista formado en el club Ituano fue transferido a sus 18 años al Arsenal de Inglaterra, con el que viene de celebrar el título de la Premier League.

“Vaya, ni siquiera tengo palabras para describir la alegría que siento ahora mismo. Ver a todos los brasileños felices por nuestra clasificación, ver a mi familia allí, a mi esposa, a mi madre, a mi padre, a mis amigos. No puedo ni explicar lo que siento, creo que realmente asimilaré todo esto un poco más tarde. El otro día hablaba con mi familia, en un partido anterior había dado en el palo. Sabía que tendría otra oportunidad y, gracias a Dios, hoy logré marcar el gol que aseguró nuestra clasificación. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo, todos lo dieron todo durante todo el partido. Vaya, me he quedado sin palabras”, contó el punta.

La precisa definición de Gabriel Martinelli (REUTERS/Annegret Hilse)
La precisa definición de Gabriel Martinelli (REUTERS/Annegret Hilse)

En cuanto a un leve corte cerca del ojo compartió cuando sucedió: “Durante un saque de esquina fui a tapar, creo que era su lateral, y me golpeó en el ojo con el codo. Creo que incluso está sangrando un poco. Pero ha valido la pena; ha valido totalmente la pena”.

El delantero también compartió el objetivo de su ingreso desde el banco en lugar de Matheus Cunha: “En el Arsenal no suelo jugar en esa posición muy a menudo, pero puedo hacerlo. El entrenador ha estado hablando conmigo sobre jugar en ese rol, también jugando por el centro. Así que estoy feliz de ayudar al equipo, ya sea en la banda izquierda o más en el centro del campo. Simplemente me alegra ayudar, sin importar dónde esté en el campo, intentaré ayudar a Brasil de la mejor manera posible”.

La Canarinha fue amplio dominador luego del tanto japonés y su posesión del 69 por ciento indica el control que tuvo y que logró capitalizarlo.

Entre sus chances hubo un cabezazo que Suzuki desvió y otra reacción suya que fue acompañada por una salvada en la línea de uno de los defensores. Además, hubo una gran jugada de Vinicius que luego de un caño sobre un marcador y gambeta ante otro, su remate dio en el palo.

Los japoneses tuvieron aire con alguna contra, aunque no exigieron mucho al guardameta Alison Becker.

El elenco pentacampeón mundial ganó el Grupo C luego del empate 1-1 con Marruecos y las goleadas 3-0 ante Haití y Escocia.

Brasil avanzó a los octavos de final y en esa instancia se medirá con el vencedor de Costa de Marfil-Noruega, que se enfrentarán este martes desde las 14.00.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Brasil 2026Selección Japón 2026Mundial 2026CopaMundial2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estilo “Kill Bill”: Naomi Osaka volvió a sorprender con su outfit en Wimbledon

La ex número 1 del mundo captó la atención con una impactante prenda que evocó a la cultura japonesa y al personaje O-Ren Ishii, interpretado por Lucy Liu en la película de Quentin Tarantino

Estilo “Kill Bill”: Naomi Osaka volvió a sorprender con su outfit en Wimbledon

Tras quedar libre de River Plate, Maxi Meza confirmó su regreso a Independiente: “Ya estoy en casa”

El volante no fue tenido en cuenta por Eduardo Coudet y tuvo que buscar un nuevo destino. Los detalles

Tras quedar libre de River Plate, Maxi Meza confirmó su regreso a Independiente: “Ya estoy en casa”

Los mejores memes de la sufrida victoria de Brasil ante Japón en el Mundial: de los Súper Campeones al partido de Casemiro

La Verdeamarela comenzó perdiendo y lo dio vuelta sobre el final. Así, avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo

Los mejores memes de la sufrida victoria de Brasil ante Japón en el Mundial: de los Súper Campeones al partido de Casemiro

Brasil le ganó a Japón 2-1 en la última jugada y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

La Canarinha se impuso en Houston sobre los asiáticos con un tanto de Gabriel Martinelli en el cierre del partido. Jugará contra el ganador del duelo entre Noruega y Costa de Marfil en la próxima ronda

Brasil le ganó a Japón 2-1 en la última jugada y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

El dramático debut de Jannik Sinner: una caída que paralizó a Wimbledon y sangre en el pie

El defensor del título protagonizó un momento de máxima tensión en la cancha central tras un resbalón durante su partido ante Miomir Kecmanovic. Pese a estar lastimado, logró continuar y remontó dos veces el marcador para avanzar a la segunda ronda

El dramático debut de Jannik Sinner: una caída que paralizó a Wimbledon y sangre en el pie

DEPORTES

En medio del Mundial, Nico Paz confirmó que seguirá en el Como: los detalles de la transferencia y la nueva cláusula del Real Madrid

En medio del Mundial, Nico Paz confirmó que seguirá en el Como: los detalles de la transferencia y la nueva cláusula del Real Madrid

Dos exjugadores de la NBA Malik Beasley y Ed Davis fueron acusados en una investigación ​​de apuestas deportivas ilegales

Estilo “Kill Bill”: Naomi Osaka volvió a sorprender con su outfit en Wimbledon

Tras quedar libre de River Plate, Maxi Meza confirmó su regreso a Independiente: “Ya estoy en casa”

Los mejores memes de la sufrida victoria de Brasil ante Japón en el Mundial: de los Súper Campeones al partido de Casemiro

TELESHOW

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

El fin de semana a puro fuego de Ivana Figueiras: romance, pasión futbolera y lencería con encaje

Guillermina Valdés contó su encuentro con el hijo de Ernestina Pais horas antes del fatal suceso: “Quedé impactada”

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de la Defensa realizó ascensos de oficiales de alta antes del Día del Ejército

El Ministerio de la Defensa realizó ascensos de oficiales de alta antes del Día del Ejército

El Ministerio de Comunicaciones reporta 95 emergencias viales atendidas por las lluvias

La lectura potencia el cerebro más que el ejercicio, el sueño o la cafeína, afirma una nueva investigación

El jefe de espías de Polonia advirtió que la agresión rusa es real y que deben operar como si la guerra fuera próxima

República Dominicana y Bélgica suman un tercer pacto bilateral y amplían su estrategia de seguridad