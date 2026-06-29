Asistencia de lujo y definición ajustada: así fue el gol de Martinelli que le dio el triunfo a Brasil ante Japón en el Mundial

Para el infarto. Así fue el triunfo 2-1 de Brasil ante Japón por los 16avos de final del Mundial 2026. Y llegó gracias al gol de Gabriel Martinelli en tiempo de descuento. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se clasificó a octavos luego de dar vuelta el resultado ante los nipones, que sorprendieron en la primera mitad.

Luego del tanto japonés marcado por Sano, el conjunto sudamericano lo metió en su campo al asiático. El arquero Suzuki se convirtió en figura y la Verdeamarela generó llegadas claras para concretar el empate, que llegó por un cabezazo de Casemiro.

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Cuando parecía que el encuentro iba a llegar al alargue, a los 95 minutos, Bruno Guimarães metió una gran asistencia para Martinelli, quien definió con un tiro cruzado, la pelota llegó a tocarla Suzuki, y luego de pegar en el lado interno del palo izquierdo, se terminó metiendo dentro del arco.

El delantero de 25 años comenzó desde el banco e ingresó a los 66 minutos por Matheus Cunha. Ancelotti fue a buscar la victoria y en un momento hubo cuatro atacantes en el conjunto brasileño.

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Martinelli marcó su sexto gol en 26 partidos en el Scratch y este lunes fue la llave del triunfo. El paulista formado en el club Ituano fue transferido a sus 18 años al Arsenal de Inglaterra, con el que viene de celebrar el título de la Premier League.

“Vaya, ni siquiera tengo palabras para describir la alegría que siento ahora mismo. Ver a todos los brasileños felices por nuestra clasificación, ver a mi familia allí, a mi esposa, a mi madre, a mi padre, a mis amigos. No puedo ni explicar lo que siento, creo que realmente asimilaré todo esto un poco más tarde. El otro día hablaba con mi familia, en un partido anterior había dado en el palo. Sabía que tendría otra oportunidad y, gracias a Dios, hoy logré marcar el gol que aseguró nuestra clasificación. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo, todos lo dieron todo durante todo el partido. Vaya, me he quedado sin palabras”, contó el punta.

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La precisa definición de Gabriel Martinelli (REUTERS/Annegret Hilse)

En cuanto a un leve corte cerca del ojo compartió cuando sucedió: “Durante un saque de esquina fui a tapar, creo que era su lateral, y me golpeó en el ojo con el codo. Creo que incluso está sangrando un poco. Pero ha valido la pena; ha valido totalmente la pena”.

El delantero también compartió el objetivo de su ingreso desde el banco en lugar de Matheus Cunha: “En el Arsenal no suelo jugar en esa posición muy a menudo, pero puedo hacerlo. El entrenador ha estado hablando conmigo sobre jugar en ese rol, también jugando por el centro. Así que estoy feliz de ayudar al equipo, ya sea en la banda izquierda o más en el centro del campo. Simplemente me alegra ayudar, sin importar dónde esté en el campo, intentaré ayudar a Brasil de la mejor manera posible”.

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La Canarinha fue amplio dominador luego del tanto japonés y su posesión del 69 por ciento indica el control que tuvo y que logró capitalizarlo.

Entre sus chances hubo un cabezazo que Suzuki desvió y otra reacción suya que fue acompañada por una salvada en la línea de uno de los defensores. Además, hubo una gran jugada de Vinicius que luego de un caño sobre un marcador y gambeta ante otro, su remate dio en el palo.

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Los japoneses tuvieron aire con alguna contra, aunque no exigieron mucho al guardameta Alison Becker.

El elenco pentacampeón mundial ganó el Grupo C luego del empate 1-1 con Marruecos y las goleadas 3-0 ante Haití y Escocia.

Brasil avanzó a los octavos de final y en esa instancia se medirá con el vencedor de Costa de Marfil-Noruega, que se enfrentarán este martes desde las 14.00.

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