“Entrené al mejor jugador del mundo, yo ya estoy hecho”: el emotivo recuerdo del DT de Lionel Messi en Newell’s Old Boys

Enrique Domínguez recordó que dirigió a Lionel Messi en las inferiores de Newell’s Old Boys y que ya mostraba un talento excepcional desde niño

Rodeado por la mirada atenta de sus padres y la guía de Enrique Domínguez. Entre pelotas gastadas y camisetas rojinegras, un niño de once años dejó asombrados a quienes lo veían dominar el balón con naturalidad. Aquellos días marcaron el inicio de una historia que, con el paso del tiempo, transformó la pasión de un chico en uno de los nombres más reconocidos del fútbol mundial: Lionel Messi.

Enrique Domínguez fue el entrenador del ahora capitan de la Selección Argentina, en las divisiones infantiles de Newell’s Old Boys en Rosario. El entorno en Rosario marcó una etapa clave en la vida del futbolista antes de su traslado a Barcelona en busca de tratamiento médico y nuevas oportunidades.

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En diálogo con Infobae en Vivo, Domínguez explicó que su rol como entrenador se limitó a acompañar y motivar a Messi y a sus compañeros. “No le enseñé absolutamente nada”, afirmó, y destacó que su mayor aporte fue alentar los sueños de los niños que dirigió. El exentrenador de Newell’s subrayó que Messi, desde pequeño, ya sobresalía en el manejo del balón y en la toma de decisiones dentro del campo.

El paso de Lionel Messi por Rosario y por Newell’s Old Boys fue una etapa clave antes de su traslado a Barcelona por tratamiento médico y nuevas oportunidades

Messi se crio en un entorno familiar que lo acompañó de manera constante desde sus primeros pasos en el fútbol. Según Domínguez, tanto su madre como su padre asistían a los entrenamientos y compartían cada avance del jugador. La familia, junto al círculo de amigos en Rosario, fue determinante para que Messi pudiera superar desafíos personales y médicos.

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Formación y entorno afectivo en Rosario

Durante su paso por la escuela de fútbol de Newell’s Old Boys, Messi manifestó un deseo claro: jugar al fútbol. Domínguez remarcó que “lo que Leo quería era jugar al fútbol y en Newell’s”, diferenciando esa motivación de cualquier otra expectativa. El entrenador también señaló que, aunque todos los chicos sueñan con llegar a lo más alto, solo algunos logran destacarse.

Domínguez afirmó que su tarea como entrenador de Messi en Newell’s consistió en acompañarlo y motivarlo, más que en enseñarle a jugar

En detalle, el ex director técnico, contó el vínculo de Lionel con Lucas Scaglia, primo de Antonela Roccuzzo. Domínguez recordó que Messi solía terminar los partidos y salía rápidamente del vestuario para reencontrarse con Lucas y, en ocasiones, con Antonela, quien ya formaba parte de su círculo afectivo cercano. “Su refugio afectivo era Antonela”, mencionó Domínguez, quien también valoró la calidad del acompañamiento familiar y social que recibió el futbolista.

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En sus recuerdos, Domínguez contó que la disciplina de Messi resultaba inusual para su edad. “Para Leo no había día de lluvia, ni de frío, ni de calor, nunca llegaba tarde, siempre quería entrenar un rato más”, relató. Según el exentrenador, la constancia y la actitud formaron parte esencial del camino que llevó a Messi a consolidarse como jugador profesional.

La familia de Lionel Messi acompañó de manera constante sus entrenamientos en Rosario y fue decisiva para superar desafíos personales y médicos

Características futbolísticas y personales observadas por Domínguez

Domínguez definió a Messi como un jugador que desde niño ya mostraba “magia” en el manejo del balón. Según su relato, “el dominio que tenía él sobre la pelota a los once, doce años era magia”. Al mismo tiempo explicó que, a diferencia de la mayoría de los chicos, Messi lograba que la pelota respondiera a sus movimientos con naturalidad y eficacia.

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Para el DT, el aporte del entrenador en edades tempranas consiste más en “pulir” que en “enseñar”. Relató que su mayor satisfacción fue apoyar el sueño de Messi y de sus compañeros, ayudándolos a creer en sus posibilidades. “Lo más importante es haber apoyado el sueño, haberlo ayudado a soñar”, expresó. Resaltó que algunos de los niños que dirigió llegaron a la primera división, mientras que otros no, pero todos conservaron valores y vínculos personales.

Domínguez señaló que Messi solo quería jugar al fútbol en Newell’s Old Boys y que esa motivación marcó su formación en Rosario

El exentrenador también remarcó la diferencia entre el talento natural y el desarrollo de valores personales. Recordó que su principal exigencia consistía en pedir respeto por el fútbol, los árbitros, los rivales y los compañeros. Según su testimonio, Messi siempre mostró conducta y respeto en el trato con los demás.

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Reconocimiento de referentes y admiración por Pablo Aimar

Messi manifestó desde pequeño admiración por Pablo Aimar, según Domínguez. “Hasta en eso Leo es un diferente. Tiene referentes de valía”, señaló el entrenador, quien subrayó que el joven Messi elegía sus modelos a seguir no solo por su juego, sino también por su conducta personal.

Domínguez destacó que Lionel Messi sobresalía por su disciplina, su puntualidad, su constancia en los entrenamientos y su respeto por compañeros, rivales y árbitros (@Messismo10)

Domínguez aseguró que Messi se identificaba como hincha de Newell’s Old Boys. El entorno de la escuela de fútbol, ubicada en el centro de Rosario, reunía a chicos de diferentes barrios y preferencias futbolísticas, pero Messi mantenía su identidad vinculada al club.

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El entrenador relató que la última vez que vio a Messi fue en un entrenamiento el 29 de diciembre de 1999. En ese encuentro, decidió dejar la dirección técnica tras regalar camisetas a los jugadores y despedirse de su función. “Entrené al mejor jugador del mundo, yo ya estoy hecho”, le expresó Domínguez a un colega en ese momento.

El DT de Newell’s reveló que Messi admiraba a Pablo Aimar, se asumía hincha del club rosarino y que no volvió a hablar con él desde 1999

El exentrenador reconoció que nunca volvió a hablar con Messi desde entonces. Destacó que el futbolista minimiza los elogios y evita atribuirse méritos personales. “Leo hoy por hoy es el mejor jugador de fútbol de la historia”, afirmó Domínguez, aunque aclaró que la vida decidirá si algún día surge alguien que lo supere.

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Domínguez envió un mensaje directo a Messi, en el que expresó su gratitud y admiración. “Vos sos el ejemplo. Mi amor es incondicional. Nunca más volví a hablar con vos, pero tengo guardados los trofeos más lindos dentro mío. Tus miradas, tu voz, tus miedos, tus sueños”, declaró. El entrenador concluyó deseando felicidad a Messi y a su familia, destacando que los resultados deportivos son anecdóticos frente a la importancia de la felicidad personal y familiar.

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