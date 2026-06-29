El filoso debate entre Forlán y Ruggeri por las estrellas de Uruguay en los Mundiales: “Si ganamos este año los empatamos”

El debate creció cuando el Cabezón bromeó sobre igualarlos si Argentina gana en cuanto a estrellas en la camiseta

La reciente eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 encendió un animado debate en el programa La casa del Kun de ESPN. El segmento, conducido por Sergio Agüero, reunió a figuras como Óscar Ruggeri, Ezequiel Lavezzi, Sebastián Vignolo y al invitado especial Diego Forlán, quienes aprovecharon la ocasión para intercambiar opiniones en tono distendido, mezclando análisis deportivo y humor.

El traspié de la Celeste, que quedó fuera de la fase de grupos tras perder 1-0 contra España, fue el tema central de la conversación. El resultado dejó a los uruguayos terceros en el Grupo H, con apenas dos puntos y sin opciones de avanzar a octavos ni de acceder como uno de los mejores terceros clasificados. España lideró la zona con siete unidades, mientras que Cabo Verde se ubicó segundo y enfrentará a Argentina en la siguiente ronda.

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Tras la eliminación de Uruguay, Ruggeri apuntó a igualar en estrellas con Argentina (REUTERS/Daniel Becerril)

El periodista Sebastián Vignolo planteó una reflexión sobre la situación actual del fútbol uruguayo: “Yo creo que Uruguay debe refundarse. Me parece que esa discusión de las estrellas, de cuántas tienen, si son cuatro, dos o tres, lo desenfocó también un poco a Uruguay”. La observación fue dirigida a Forlán, quien no tardó en contestar con ironía sobre el origen de esa polémica: “Pero, ¿quién empezó con la discusión?”.

Sin perder el ritmo, Óscar Ruggeri intervino con rapidez: “Yo no”. El relator insistió en que “Uruguay es un seleccionado grande tenga las estrellas que tenga. Aparte, si se las reconocieron, ya está”.

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Forlán profundizó sobre el debate en cuanto a la cantidad de títulos internacionales: “Es lindo porque entre el uruguayo y el argentino se ponen a discutir, ¿no? Que digo: ‘Argentina es Argentina y Uruguay es Uruguay’, ya está”. En ese momento, Ruggeri retomó la broma futbolera: “O sea que si ganamos este año los empatamos. No empiecen a agregar después, no empiecen a poner más”, en referencia a la costumbre uruguaya de lucir cuatro estrellas en el escudo, sumando los oros olímpicos de 1924 y 1928 a los títulos mundiales de 1930 y 1950. Forlán cerró el intercambio: “No, quedamos con cuatro”.

La eliminación de la Celeste estuvo marcada por un contexto complicado. La relación entre el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa y varios futbolistas se tornó tensa desde el año 2024. Este clima interno influyó en el rendimiento de la selección y se reflejó en el resultado frente a España en el Estadio Guadalajara, que sentenció la despedida de Uruguay del torneo.

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Diego Forlán señaló su posible llegada como DT al equipo dirigido por Marcelo Bielsa (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

La selección uruguaya no logró consolidar una idea de juego ni superar las diferencias internas, lo que dificultó el objetivo de avanzar a la siguiente fase.

En medio del análisis, Forlán evocó uno de los momentos más recordados por los hinchas uruguayos: la eliminación de Argentina en la Copa América 2011, torneo que finalmente conquistó la Celeste. Durante la charla, Sergio Agüero le consultó al exfutbolista uruguayo si estaría dispuesto a asumir el cargo de entrenador de Uruguay en caso de recibir una propuesta oficial. Forlán fue tajante: “Yo ya fui técnico, en Peñarol. Si me llaman (de Uruguay), sabés cómo voy”. La respuesta desató risas entre los presentes y evidenció la disposición del exfutbolista para afrontar ese desafío.

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Sin embargo, Forlán aclaró que no sería él quien se postularía de manera activa: “No, yo no llamaría. Está la gente que tiene que estar para designar. El Ruso Pérez está en la Sub 20, también Álvaro González en la Sub 17, y Nacho González en la Sub 15, o al revés. El mánager es Giordano, pero hay que ver qué va a pasar. Viene un recambio importante”.

El escudo uruguayo, que exhibe cuatro estrellas, sigue siendo motivo de controversia en el fútbol sudamericano. Si bien la FIFA reconoce oficialmente solo los títulos mundiales de 1930 y 1950, Uruguay reivindica también los oros olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928 como conquistas equivalentes, en una disputa simbólica que suele reavivar la rivalidad con Argentina.

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