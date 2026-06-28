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El posteo de Messi tras su gol ante Jordania en otro triunfo de Argentina en el Mundial: el mensaje de Antonela Roccuzzo

El ídolo argentino dejó un mensaje de cara a los 16avos de final del Mundial y compartió una publicación en redes sociales

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Lionel Messi se expresó en redes sociales tras un nuevo triunfo de Argentina en el Mundial (Instagram)
Lionel Messi se expresó en redes sociales tras un nuevo triunfo de Argentina en el Mundial (Instagram)

Lionel Messi jugó poco más de media hora, pero fue suficiente tiempo para desplegar toda su magia y anotar su sexto gol en esta Copa del Mundo, que le permitió además agigantar su leyenda como máximo artillero en la historia de los mundiales. Luego del 3-1 de Argentina sobre Jordania, el capitán realizó un posteo en sus redes sociales en el que realzó la victoria de la Albiceleste.

“Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos”, escribió el 10, junto a un emoji de la bandera de Argentina y un carrusel de imágenes de su festejo en el partido. Debajo de su comentario, entre las reacciones de algunos de sus más de 510 millones de seguidores, apareció el mensaje de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien colocó tres caras con ojos de corazón, para demostrar su amor incondicional al ídolo. También se destacó la respuesta del Pocho Lavezzi, ex compañero del capitán en la Selección en el Mundial de Brasil 2014: “Linda, chabón”.

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También la cuenta de la AFA hizo referencia al ingreso determinante de Messi en el partido: “¡Está totalmente intratable! Con el arco entre ceja y ceja y la ilusión de todo un país". Tras el gol de tiro libre, el perfil públco de la selección argentina agregó: “El romance más lindo de la historia del fútbol: Messi y la red mundialista. El sexto del Capitán en esta Copa del Mundo para seguir agigantando la leyenda”.

Lionel Messi festeja el gol de tiro libre que le convirtió a Jordania (REUTERS/Hannah Mckay)
Lionel Messi festeja el gol de tiro libre que le convirtió a Jordania (REUTERS/Hannah Mckay)

Antonela también reflejó en sus redes cómo vivió el partido desde el palco del Dallas Stadium junto a sus hijos. En la publicación, Roccuzzo posó junto a sus Mateo y Ciro en las tribunas, ambos sonrientes y vestidos con la camiseta celeste y blanca. La ausencia de Thiago, el hijo mayor, fue notoria para algunos seguidores: se encuentra disputando un torneo juvenil con Inter Miami en Punta Cana. Dos emojis de corazón en los colores de la bandera argentina acompañaron la foto, reforzando el mensaje de aliento y pertenencia.

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En medio de la competencia, Antonela Roccuzzo también utilizó sus redes para sumarse a causas solidarias. Tras los recientes terremotos que afectaron a Venezuela, compartió un mensaje de apoyo y difundió campañas de ayuda para los damnificados. Su visibilidad en redes le permitió amplificar el alcance de la iniciativa.

El posteo en el que aparecen Mateo y Ciro —ambos integrantes de las categorías inferiores del Inter Miami— generó comentarios entre los seguidores sobre la continuidad de la pasión futbolera en la familia. La foto ya se convirtió en habitual: compartió escenas similares tras las victorias ante Argelia y Austria.

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina ante Jordania
La foto de Antonela Roccuzzo junto a sus hijos Mateo y Ciro alentando a Lionel Messi en el Mundial

Messi tuvo otra noche consagratoria en Dallas, donde no fue titular, pero le alcanzó con pinceladas de su talento para convertir su sexto tanto en el Mundial con un genial tiro libre. Esta actuación despertó elogios en todos los medios del planeta. “El diario Marca de España, por ejemplo, tituló: “Messi brilla con otro gol (en media hora de juego) y la Argentina ‘B’ vence”. Hizo hincapié en los 9 cambios que realizó Scaloni, que no hicieron menguar el rendimiento del equipo. El diario As, también de Madrid, también ensalzó al máximo anotador del Mundial: “Messi retrata a Julián”. “El 10 marca su sexto gol, su decimonoveno en Mundiales, pese a jugar sólo media hora. Lo Celso y Lautaro también anotan. La Araña, bajo la lupa, horrible”, sorprendió con la crítica al atacante del Atlético de Madrid.

En Barcelona, Sport puso la lupa sobre el gran ídolo blaugrana, hoy líder del Inter Miami: “Otra obra de arte de Messi sentencia una fase de grupos perfecta”. “Cuesta encontrar un candidato más firme al título”, sumó con un elogio altisonante.

Leo suma 19 goles en Copas del Mundo, estirando a tres la diferencia con el alemán Miroslav Klose. Además, supera por dos al noruego Erling Haaland, los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y el brasileño Vinicius Jr. en la tabla de artilleros del actual certamen.

La Selección afrontará los 16avos de final el próximo viernes 3 de julio desde las 19.00 de Argentina en Miami ante el debutante Cabo Verde.

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