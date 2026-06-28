El homenaje de la FIFA a Enrique Macaya Márquez por su 18° Mundial: por qué no elige al mejor jugador de la historia

Enrique Macaya Márquez, de 91 años, con la pelota del Mundial (FIFA)

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) rindió homenaje este domingo a Enrique Macaya Márquez, el periodista argentino de 91 años que cubre su decimoctava Copa Mundial de la FIFA de manera consecutiva, una marca sin precedentes en la historia del periodismo deportivo mundial. El organismo publicó en su sitio oficial un perfil del comentarista, quien genera admiración no solo entre sus colegas argentinos, sino en toda la comunidad futbolística internacional.

Su vínculo con la Copa del Mundo arrancó en Suecia 1958, cuando con apenas 23 años viajó como enviado especial de Radio El Mundo para reportar el partido entre Austria y el Brasil de un joven Pelé. Casi siete décadas después, Macaya Márquez sigue en actividad como comentarista de DSPORTS Radio. La FIFA subraya que, a pesar del tiempo transcurrido, el periodista mantiene vivo al joven que fue. “Sí, de exprofeso lo despierto, no dejo que parezca intrascendente. Por el contrario, me interesa todo y la base sigue siendo la misma: no la curiosidad, sino el conocimiento”, afirmó ante la FIFA.

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La ansiedad de los primeros años, reconoce, quedó atrás. “Se siente diferente... Uno está mucho más canchero, tiene más experiencia, maneja las cosas de otra manera... Y en cuanto al trabajo en sí, la tecnología ayuda a hacer interpretaciones distintas, pero que siempre necesitan del conocimiento del periodista”, señaló.

El reconocimiento al periodista trasciende su propio gremio. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, le solicitó una fotografía al término de la conferencia de prensa previa al partido ante Jordania por la fase de grupos. Antes del encuentro, además, Macaya Márquez recibió un homenaje de varias figuras del fútbol argentino que integran las FIFA Legends, entre ellos los campeones del mundo de 1978 y 1986 Ubaldo Fillol, Mario Kempes, Oscar Ruggeri y Sergio Batista. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había destacado su presencia en el torneo durante el discurso de apertura. Cuatro años antes, en el Mundial de Qatar 2022, la FIFA y la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) lo habían homenajeado al establecer el récord de coberturas mundialistas consecutivas, con 17 torneos en ese momento.

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Lionel Scaloni y Enrique Macaya Márquez en la conferencia de prensa que se realizó en Dallas (@Argentina)

Sobre su trayectoria, Macaya Márquez sintetiza ante la FIFA el principio que guió su carrera: “Siempre tuve reserva en cuanto a los juicios definitivos. Y nunca dejé de lado el respeto por el hecho juzgado, sea un partido o un futbolista”. Esa postura, agrega, le deparó reconocimiento en un ámbito donde las opiniones suelen ser terminantes. “Eso a mí me ha dado muchas satisfacciones, el reconocimiento de la gente, sobre algo de lo que todo el mundo opina y maneja con opiniones certeras, pero también con opiniones cerradas, aunque como si fueran certeras”, amplió.

Desde su atalaya de 18 Mundiales, el periodista también traza una lectura del fútbol. “Lo que se mantiene constante es que se paga caro el error, y el acierto, por otra parte, es premiado a veces con exageración. Y si bien se ha mejorado en el manejo del balón, lo que más ha cambiado es la velocidad de desplazamiento del atleta, y no tanto de la pelota”, analizó. Esa evolución, agrega, impone exigencias al oficio: “Tiene que ver con la dinámica del juego, y nos obliga a los periodistas a estar mejor preparados, a tener en cuenta incluso los aspectos tecnológicos disponibles para poder fundamentar mejor nuestras opiniones”.

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Macaya Márquez evita establecer jerarquías entre los futbolistas que vio en sus 18 Copas del Mundo. “Vi muchos jugadores extraordinarios que hicieron valer sus condiciones frente a distintos adversarios y en distintas épocas, por lo que no se puede tomar un patrón determinado para decidir quién es el mejor”, explicó a la FIFA. Sí tiene claro, en cambio, cuál es el primer recuerdo que le viene a la mente al repasar su trayectoria. “Los campeonatos ganados por Argentina, eso está claro”, confesó. “De todas formas, tiene que haberte ido bien en tus transmisiones, en tu trabajo, en tu tarea personal… Son muchas cosas que se juntan, pero el logro de un campeonato de tu propio país te hace cómplice en el festejo. Y uno se pone contento, está claro, porque luchó toda la vida por ser testigo de eso”, completó.

A sus 91 años, el periodista se define ante la FIFA con tres palabras: “Estoy feliz, contento y tranquilo”.