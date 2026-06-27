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El emotivo encuentro entre Scaloni y Macaya Márquez en la conferencia de prensa: “Es un placer que me haga la pregunta”

El entrenador de la selección argentina le dio un abrazo a la leyenda del periodismo, que está cubriendo su 18° Mundial

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Tras la conferencia de prensa, el entrenador se sacó una foto con el histórico periodista

(Desde Estados Unidos) Un emotivo momento se vivió en la sala de conferencia de prensa ubicada en el primer subsuelo del Dallas Stadium, donde Enrique Macaya Márquez, la leyenda del periodismo deportivo que está cubriendo su 18° Mundial, tuvo un encuentro especial con Lionel Scaloni, quien habló junto a Nicolás Tagliafico antes del partido de la Selección frente a Jordania por el cierre del Grupo J.

El destacado periodista de 91 años ingresó a la sala de prensa acompañado de su colega Gastón Recondo y recibió una ovación de parte de los presentes, minutos antes de que comenzara la ronda de preguntas para Scaloni. Fue su primera aparición en las conferencias desde que comenzó el Mundial.

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Macaya Márquez le hizo su consulta al estratega de Pujato y le pidió, nada más ni nada menos, si le podía confirmar la presencia de Lionel Messi en el último partido de la fase de grupos y si ya tenía el equipo que saldría al campo de juego: “Enrique, un placer que me haga la pregunta. Un placer verlo acá. Gracias a usted por venir. Creo que ahora estábamos hablando de cuántos mundiales lleva: 18. Increíble. La verdad que es un placer poder responder una pregunta, sobre todo porque hemos vivido un montón de tiempo. Yo cuando jugaba en Argentina no paraba de verlo y cada vez que hablaba, para nosotros, los que convivimos en esa época, era una eminencia y sigue siéndolo. Así que le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted. Si no, por ahí la esquivaría", respondió Scaloni, entre risas, en la conferencia en la cual estuvo presente Infobae.

“Con eso me basta, que me contesta porque soy yo, me basta”, respondió Enrique desde su asiento en la primera fila. “Quédese tranquilo, que contesto porque es usted y creo que se lo merece, sinceramente. La del equipo me la guardo. Pero la de Leo se lo digo. Va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado. Pero lo vamos a decir mañana, Enrique. Así que muchas gracias por, por preguntar y que disfrute del Mundial”, cerró el DT. Una vez terminada la conferencia, Scaloni tuvo el gesto de ir a saludar al periodista y ambos se fundieron en un abrazo ante la mirada de los presentes, que retrataron el emotivo momento.

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La cuenta de la selección argentina se refirió al encuentro entre ambas personalidades y destacó en sus redes sociales: “El encargado de abrir la conferencia de prensa con las primeras preguntas fue la leyenda periodística, Enrique Macaya Márquez, que está cubriendo su 18° Copa del Mundo. Referencia absoluta".

Lionel Scaloni y Enrique Macaya Márquez en la conferencia de prensa que se realizó en Dallas (@Argentina)
Lionel Scaloni y Enrique Macaya Márquez en la conferencia de prensa que se realizó en Dallas (@Argentina)

Luego, Tagliafico respondió una pregunta que le hicieron acerca de los sentimientos que le generaba tener en frente suyo a Macaya Márquez y el lateral izquierdo del Olympique de Lyon respondió: “En cuanto a la leyenda, tuve la suerte de trabajar con su hijo (Gabriel) y es algo incomparable. Me pasaba de chico a mí también, de escucharlo te genera esas sensaciones de que es una leyenda y le agradezco que esté acá. Ojalá que podamos dar lo mejor para que él lo pueda disfrutar”. Al terminar sus declaraciones, el jugador surgido de Banfield también se acercó para saludar afectuosamente al periodista deportivo.

La selección argentina cerrará el Grupo J ante Jordania este sábado a partir de las 23 (hora de Argentina) en el Dallas Stadium. El campeón del mundo, que viene de vencer a Argelia (3-0) y Austria (2-0) se aseguró el primer puesto en la zona y espera rival en los 16avos de final, que se jugarán el próximo viernes 3 de julio (19.00) en Miami.

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