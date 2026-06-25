La drástica decisión de la máxima figura de República Checa tras la eliminación en el Mundial 2026

Patrik Schick, tercer máximo goleador histórico de la selección checa, anunció su retiro de la selección nacional tras la eliminación en el Mundial 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

Patrik Schick anunció este jueves su retiro de la selección nacional de República Checa, pocas horas después de que el combinado centroeuropeo quedara eliminado en la primera fase del Mundial 2026 tras caer ante el anfitrión México por 3-0. El delantero del Bayer Leverkusen, de 30 años, comunicó su decisión a través de un mensaje en Instagram en el que dejó en claro que su adiós no fue una reacción impulsiva, sino el resultado de una reflexión prolongada.

La derrota ante México, que selló el último lugar del Grupo A con apenas un punto en tres partidos, fue el telón de fondo de una despedida que el propio Schick anticipó como inevitable.

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El delantero no marcó ningún gol en el torneo y, tras ser titular en los dos primeros encuentros, arrancó como suplente en el partido decisivo ante los mexicanos, con entrada al campo en el segundo tiempo. El grupo lo completaban Sudáfrica y Corea del Sur.

“Esta decisión no es impulsiva ni repentina. Es una idea que he estado considerando durante bastante tiempo y sobre la que he reflexionado profundamente”, escribió el atacante en su mensaje de despedida. Con esas palabras cerró diez años de carrera internacional, iniciada en mayo de 2016 en un amistoso ante Malta.

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Schick disputó 56 partidos con la camiseta checa y anotó 26 goles a lo largo de una década de carrera internacional

A lo largo de ese período, Schick disputó 56 partidos con la camiseta checa y anotó 26 goles, números que lo ubican como el tercer máximo goleador histórico de la selección, únicamente por detrás de Jan Koller y Milan Baros. Fue, además, pieza central en el proceso de clasificación que devolvió a República Checa a un Mundial 20 años después: anotó cuatro goles en la fase clasificatoria y otro en la semifinal del playoff ante la República de Irlanda.

El punto más alto de su trayectoria internacional llegó en la Eurocopa 2020, disputada en 2021 a causa de la pandemia. Allí anotó cinco goles y compartió el título de máximo goleador del torneo con el portugués Cristiano Ronaldo. La Bota de Oro fue para el luso porque también registró una asistencia, mientras que Schick no aportó ninguna.

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Uno de sus tantos en esa competición —un disparo desde el centro del campo ante Escocia— fue elegido como el mejor gol del torneo. En aquella misma edición, la República Checa pasó como tercera de grupo, eliminó a Países Bajos en octavos con un gol del propio Schick y cayó en cuartos ante Dinamarca por 2-1, pese al quinto tanto del delantero en el campeonato.

El contraste entre aquel rendimiento y el del Mundial 2026 marcó el tono de su despedida. En su mensaje, Schick no se limitó al agradecimiento y apuntó directamente al estado del fútbol de su país: “Me voy orgulloso de lo que he logrado con la camiseta de la selección nacional. Pero al mismo tiempo, siento que el fútbol checo tiene mucho más que ofrecer de lo que ha demostrado en los últimos años. Debemos afrontar la realidad y cambiar algunas cosas que no han funcionado a largo plazo”. Y aclaró: “No digo esto por enfado ni decepción. Lo digo porque me importa el fútbol checo”.

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El delantero del Bayer Leverkusen fue titular en los dos primeros partidos del Mundial, pero arrancó como suplente en el encuentro decisivo ante México (REUTERS/Annegret Hilse)

La autocrítica no fue exclusiva del delantero. El lateral derecho Vladimír Coufal también reconoció tras el encuentro ante México que “el fútbol checo necesita reactivarse, y no es solo cuestión de la selección absoluta. Hay que formar a los jugadores de manera diferente a cómo lo hicieron con nuestra generación”.

La Federación Checa de Fútbol respondió con un comunicado en el que agradeció la trayectoria del atacante: “Tras diez años con la camiseta nacional, Patrik Schick ha decidido cerrar su carrera en la selección. Deja tras de sí goles y momentos inolvidables que los aficionados checos recordarán durante mucho tiempo. Gracias por cada partido, cada gol y el orgullo con el que representaste a la República Checa”.

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El propio Schick cerró su mensaje con una frase de cierre que resumió una década de vínculo con la camiseta nacional: “Fue un honor vestir la camiseta de la selección checa”. La reconstrucción del combinado centroeuropeo deberá comenzar sin el jugador que, durante los últimos años, fue su principal referente ofensivo.