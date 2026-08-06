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Señales mixtas en la industria automotriz: la producción cayó en julio, pero las exportaciones mejoraron las cifras de 2025

La esperada recuperación de las ventas al exterior fueron celebradas por la entidad que nuclea a las automotrices nacionales, porque sirven de contrapeso para una nueva retracción de la actividad productiva en las plantas industriales

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A pesar de la caída de producción nacional en torno al 16%, las exportaciones salvaron el mes y permitieron dar sostén a la industria en el mes de julio.
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La producción nacional de vehículos registró una nueva baja del 15,8% en el mes de julio en su comparación con el resultado del mes previo, y un descenso del 16% frente al mismo mes de 2025.

Así lo consignó el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), donde se informó que el total de unidades producidas en julio fue de 31.189 autos, lo que refuerza la tendencia contractiva que afecta al sector durante 2026, basada en una retracción del mercado interno y el ajuste de los ritmos productivos de las terminales.

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En el acumulado de los primeros siete meses del año, la producción alcanzó 235.847 unidades, lo que representa un contracción del 18% respecto de igual período del año anterior.

El comportamiento de julio, según la entidad, responde al proceso de reacomodamiento de la industria, que ajusta sus niveles para adaptarse tanto al volumen de stock disponible como a la dinámica del mercado doméstico, sin dejar de considerar hasta el mes de junio también el mercado externo tenía números negativos a nivel interanual.

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Sin embargo, el resultado del séptimo mes del año pudo revertir esa situación y dejar el acumulado del año en verde, una excelente noticia para las automotrices locales, porque las exportaciones se llevan más del 55% de la manufactura industrial argentina.

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Las exportaciones fueron mejores que las de julio de 2025, pero con ese resultado el acumulado del año se puso en números verdes a nivel interanual.

El segundo semestre comenzó con un total de ventas al exterior de 23.377 unidades, un 4,5% por encima de junio y un 28,3% más que en julio de 2025, consolidando a las exportaciones como el principal sostén del sector en la coyuntura actual. En ese aspecto, el acumulado de ventas al exterior de enero a julio arrojó un resultado de 150.270 vehículos, lo que deja el saldo en positivo por un 1,6% más sobre el mismo período del año pasado.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, destacó el papel exportador frente a la debilidad del mercado local. “El verdadero motor del sector sigue siendo el canal exportador, que en julio mostró un crecimiento interanual del 28,3% y se consolida como el sostén de la actividad en el acumulado del año”, señaló el directivo en el comunicado oficial de la entidad publicado este miércoles a última hora, mientras los directivos de la industria automotriz y autopartista se encuentran en Ecuador para firmar un acuerdo comercial con ese país durante la jornada del jueves.

Al analizar el mix de las exportaciones, Brasil se mantuvo como el principal comprador, con el 64,5% del total exportado en lo que va de 2026. Le siguieron América Central (13,4%), Perú (7,5%), Chile (5,4%) y Colombia (4,5%). El resto de los mercados externos tuvo una participación menor en el total.

Contrariamente con las ventas al exterior, pero manteniendo la tendencia local, las ventas mayoristas a concesionarios profundizaron su caída. En julio se entregaron 34.178 vehículos a la red, un 22,4% menos que en junio y 31,9% por debajo del volumen registrado en julio de 2025. En el acumulado de enero a julio, las ventas sumaron 262.307 unidades, lo que implica una baja interanual del 24,9%. La contracción afectó tanto a automóviles como a utilitarios y se reflejó en todos los segmentos.

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La venta a los concesionarios también tuvo una fuerte caída en julio, aunque en línea con el nivel de patentamientos del mercado.

Dentro de las ventas, los vehículos electrificados mostraron una dinámica diferenciada. En julio, las terminales entregaron 2.377 autos híbridos y eléctricos a los concesionarios, un 17,8% menos que el mes previo, pero un aumento del 281,5% frente a julio de 2025. En los primeros siete meses, las ventas de este segmento acumularon 17.843 unidades, un salto del 1036,5% respecto de igual período del año anterior, impulsadas por la mayor oferta de híbridos y eléctricos.

En cuanto a la competitividad del sector, Pérez Graziano sostuvo que la entidad valora “el impulso de medidas nacionales como la reducción de derechos de exportación, pero se requiere del acompañamiento de provincias y municipios mediante la rebaja de la presión impositiva local y provincial. La acumulación de tasas y gravámenes genera un ‘costo argentino’ que resta competitividad exportadora”, afirmó el presidente de ADEFA, en un mensaje que por reiterado no deja de ser de gran importancia para la industria automotriz argentina.

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