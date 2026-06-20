Cómo funciona el criterio de desempate de los grupos en el Mundial 2026: por qué Argentina podría asegurar la cima en el segundo partido

La selección argentina podría asegurar la cima de su grupo en la segunda fecha (Michael Steele/Getty Images/AFP)

En el Mundial 2026 comenzó a regir un cambio sutil en el criterio principal de desempate de la fase de grupos que se implementó en el pasado Mundial de Clubes de 2025. La FIFA modificó la predominancia de la histórica diferencia de goles y ahora prioriza los enfrentamientos directos entre las selecciones, según especifica en el “Artículo 13” del reglamento oficial del certamen. Esta nueva variante derivó en que equipos como México se aseguraran la cima de su grupo y la correspondiente clasificación a los 16avos de final tras dos jornadas.

Desde la Copa del Mundo de 1970 hasta Qatar 2022, el criterio de desempate que predominaba en los grupos era la diferencia de goles. De esta manera, un equipo necesitaba una ventaja de cuatro puntos sobre el segundo para garantizar el liderato tras dos encuentros. Con el nuevo sistema, esa seguridad puede lograrse con tres puntos de diferencia si el líder ya superó en el duelo directo al rival que lo persigue, o si se combinan empates en los otros partidos del grupo.

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La consecuencia más visible ya apareció en el Grupo A. México ganó sus dos primeros partidos, llegó a seis puntos y, como venció 1-0 a Corea del Sur (tiene tres puntos por vencer 2-1 a República Checa en el debut), aseguró el primer puesto aunque ambos terminen con la misma cantidad de unidades. República Checa y Sudáfrica tienen un punto cada uno producto de un empate 1-1 entre sí.

Los asiáticos se medirán en la última jornada contra los africanos, mientras que los latinoamericanos tendrán la tranquilidad de chocar contra los europeos con la seguridad de tener la cima asegurada, algo que podría ser clave a la hora de dar descanso a los futbolistas.

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México aseguró la cima del grupo A tras imponerse en los primeros dos partidos (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El nuevo esquema acerca a la FIFA al modelo de la UEFA, que históricamente dio prioridad a los resultados entre los equipos implicados. La lógica de ese enfoque es que el cara a cara ofrece una comparación más directa y reduce el peso de marcadores atípicos, como un 7-1 de un favorito sobre un rival más débil. Esa idea convive con la posición contraria: quienes prefieren la diferencia de goles sostienen que mide el rendimiento total dentro del grupo y no solo un cruce puntual entre dos selecciones.

Ese cambio aumenta la posibilidad de que varios grupos queden definidos en la segunda jornada. Para que eso ocurra, el aspirante al primer puesto debe ganar sus dos partidos, y además necesita que los otros resultados de la zona terminen en empate o haber derrotado ya al rival o a los rivales que podrían alcanzarlo.

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Al mencionado caso de México se podría sumar la selección argentina. El combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni venció de forma contundente por 3-0 a Algeria con una estelar actuación de Lionel Messi, mientras que Austria se impuso 3-1 sobre Jordania. En caso de que la Albiceleste se imponga sobre los europeos y el otro encuentro finalice sin victoria de los argelinos, los sudamericanos asegurarán el primer puesto y podrán guardar futbolistas en el último partido del grupo.

CÓMO FUNCIONA EL CRITERIO DE DESEMPATE EN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

El artículo 13 del reglamento oficial del Mundial 2026 de la FIFA desglosa los criterios de desempate en tres pasos.

a) más puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

c) más goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión”.

Si, tras aplicar los anteriores criterios a) a c), las selecciones siguen igualadas, para determinar su posición definitiva se aplicarán los criterios a) a c) a los partidos en los que se hayan enfrentado únicamente las selecciones restantes. Si no se puede llegar a una decisión por este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios d) a f) a los dos o más equipos que sigan igualados a puntos:

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d) mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo;

e) más goles marcados en todos los partidos de grupo;

f) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico) según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas”

El último ítem de las amonestaciones y las expulsiones se define mediante una tabla de puntos. Se aplicarán a cada jugador o miembro del cuerpo técnico una sola de las deducciones mencionadas por partido.

tarjetas amarillas: 1 punto menos

tarjetas rojas (tras doble amonestación): 3 puntos menos

tarjeta roja directa: 4 puntos menos

tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: 5 puntos menos

Si una de las selecciones tuviera derecho a ocupar una posición superior o inferior de conformidad con un criterio, pero no fuera posible determinar el posicionamiento de todas las selecciones según ese mismo criterio, el orden de las dos o tres selecciones restantes se determinará de conformidad con el siguiente criterio y así sucesivamente. En cualquier caso, el segundo paso no se volverá a aplicar desde el principio para las dos o tres selecciones restantes después de que se haya aplicado un criterio.

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3er paso. Si no se puede llegar a una decisión siguiendo los procedimientos del primer y el segundo paso, se aplicarán los siguientes criterios:

g) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA

h) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.

TABLA DE POSICIONES DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026