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Día del Veterinario: por qué se celebra hoy, 6 de agosto en Argentina, y frases para enviar por Whatsapp

La efeméride reconoce la labor de los profesionales que atienden a distintas especies, participan en campañas de vacunación y prevención de enfermedades, y aportan al sistema sanitario y a la producción agropecuaria del país

Un veterinario examina el oído de un perro golden retriever sobre una mesa de acero, con una mujer que lo sujeta. Detrás hay estantes con medicamentos y equipo médico.
El Día del Veterinario se celebra cada 6 de agosto en Argentina para reconocer la labor de los profesionales de la salud animal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 6 de agosto se celebra el Día del Veterinario en Argentina, una fecha que reconoce la tarea de los profesionales dedicados al cuidado de la salud animal, la prevención de enfermedades y el control sanitario en distintos ámbitos.

La jornada también pone el foco en el aporte de la veterinaria a la salud pública, la producción agropecuaria y el bienestar de las mascotas, en un país donde la profesión tiene una presencia extendida tanto en las ciudades como en las zonas rurales.

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Por qué se celebra hoy el Día del Veterinario

El Día del Veterinario se celebra para recordar el inicio formal de la enseñanza universitaria en esta disciplina. La fecha remite a 1883, cuando Eduardo Olivera, agrónomo argentino formado en Francia, fundó el Instituto Agrícola Santa Catalina en la localidad bonaerense de Llavallol. Fue en ese predio donde, el 6 de agosto de ese año, se dictaron las primeras clases de veterinaria en el país.

17 estudiantes inauguraron ese ciclo lectivo, cifra que al año siguiente ascendió a 51. Entre los docentes pioneros figuraban Luciano Garola, Pablo Lavenir, Eduardo Losson, Gustavo Rieder, Víctor Even, Alejandro Tribout y Eugenio Vermersch. El instituto constituyó la primera institución educativa dedicada tanto a la agronomía como a la medicina veterinaria en Argentina.

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Un hombre acaricia a su gato pelirrojo sobre una mesa de examen en una clínica veterinaria, frente a una veterinaria sentada con bata blanca.
La veterinaria aporta a la salud pública, la producción agropecuaria y la investigación científica en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1887 egresaron los primeros tres médicos veterinarios del país. Dos años después, el Congreso de la Nación reconoció al establecimiento como universidad y creó la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Provincia de Buenos Aires, cuya sede quedó ubicada en La Plata. Este proceso marcó el nacimiento de la formación académica y profesional de los veterinarios argentinos y sentó las bases para el desarrollo de la profesión en todo el territorio.

Desde entonces, quienes se desempeñan en este campo han ampliado su alcance, acompañando la evolución de la salud pública, la producción agropecuaria y la investigación científica en Argentina.

La jornada busca homenajear a quienes trabajan en campañas de vacunación, prevención de enfermedades y asistencia a animales de distintas especies. Su labor impacta de manera directa en la salud de las comunidades y en el fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

Cuándo se celebra el Día del Veterinario en otros países de la región

La efeméride dedicada a los veterinarios no coincide en todos los países de América Latina. Cada nación adoptó su propia fecha de celebración, generalmente ligada a hitos institucionales, académicos o profesionales de su historia local.

En México, el Día del Médico Veterinario Zootecnista se conmemora el 17 de agosto. Esta jornada recuerda la fundación de la primera escuela de veterinaria del continente americano, un antecedente relevante para la profesión a nivel regional.

En Colombia, la conmemoración se realiza el 10 de mayo, fecha en la que se reconoce tanto a los médicos veterinarios como a los zootecnistas. Allí, la efeméride está asociada al desarrollo académico y al aporte del sector a la producción y al bienestar animal.

Una mujer adulta de 40, 50 años revisa un caballo ante posible infección - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Día del Veterinario también homenajea a quienes participan en campañas de vacunación, prevención de enfermedades y asistencia a animales de distintas especieS (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Chile, el Día del Médico Veterinario se conmemora el 7 de octubre, en recuerdo de la creación del Colegio Médico Veterinario del país. En Perú, la fecha se celebra el 8 de julio, mientras que en Uruguay el Día Nacional del Veterinario/a tiene lugar el 23 de noviembre.

Frases para enviar por el Día del Veterinario

El Día del Veterinario también suele celebrarse con mensajes breves, saludos formales o frases afectuosas para compartir por WhatsApp:

  • Feliz Día del Veterinario, gracias por cuidar con dedicación la salud y el bienestar de los animales.
  • Gracias por tu compromiso, tu vocación y tu trabajo diario en favor de cada mascota y de la salud pública.
  • Hoy se reconoce una profesión esencial para el cuidado animal. Feliz Día del Veterinario.
  • Tu trabajo mejora la vida de los animales y acompaña a miles de familias. Feliz día.
  • Gracias por estar en cada consulta, cada urgencia y cada tratamiento con profesionalismo y entrega.
  • Feliz Día del Veterinario para quienes eligen cuidar, prevenir y curar todos los días.
  • Detrás de cada mascota sana hay un veterinario comprometido. Que tengas un gran día.
  • Gracias por tu paciencia, tu conocimiento y tu amor por los animales. Feliz 6 de agosto.
  • Hoy es una buena ocasión para reconocer la importancia de tu trabajo. Feliz Día del Veterinario.
  • Un saludo especial para quienes dedican su vida a la salud animal y al bienestar de toda la comunidad.

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