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Cuba sufrió el segundo apagón nacional en menos de 24 horas: el régimen culpó a “eventos meteorológicos”

El nuevo corte total del suministro eléctrico en la isla afectó a millones de habitantes y servicios esenciales. En lo que va del año ya sucedió siete veces

Un hombre camina por una calle tras un apagón nacional en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)
Un hombre camina por una calle tras un apagón nacional en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)
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El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba experimentó este lunes un nuevo apagón a nivel nacional, el segundo en menos de 24 horas y el séptimo que afecta a la isla en lo que va de 2026, justo cuando había comenzado el proceso de recuperación del servicio.

La Unión Eléctrica (UNE), empresa estatal, comunicó en redes sociales que el nuevo incidente ocurrió durante el proceso de restablecimiento, debido a “eventos meteorológicos” que causaron daños a la red eléctrica y afectaron “directamente a las unidades generadoras que se encontraban en línea”, las cuales salieron de funcionamiento.

En su mensaje, la empresa, que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem), aseguró: “Continuamos trabajando intensamente para revertir esta situación y lograr el restablecimiento del sistema lo antes posible”.

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La noche anterior, a las 22:43 hora local del domingo (2:43 GMT del lunes), se había producido una desconexión total del SEN, según informó la propia UNE, que señaló que ya se habían iniciado las labores de recuperación.

Al mediodía, la UNE reportó que en La Habana se restableció la electricidad en 29 circuitos de distribución, lo que benefició a 87.480 clientes, equivalente al 14,27% de la ciudad, y también a 19 hospitales y otros servicios fundamentales como el suministro de agua.

Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana (AP foto/Ramón Espinosa)
Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana (AP foto/Ramón Espinosa)

El director del despacho nacional de carga de la UNE, Félix Estrada, explicó en la televisión estatal que, en el momento de la última caída, varias centrales térmicas estaban a punto de sincronizarse con el SEN. Actualmente, se ha retomado el proceso gradual para restaurar el servicio.

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Según experiencias previas, la recuperación del sistema suele ser un procedimiento lento, que puede superar las 24 horas, ya que implica iniciar la generación de energía con fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores), para abastecer pequeñas áreas que luego se interconectan.

El objetivo de este procedimiento es suministrar suficiente energía a las centrales termoeléctricas, que son la base de la generación eléctrica en Cuba, para que puedan volver a operar y cubrir la demanda.

El viernes pasado, se había registrado una caída parcial del SEN por una avería en las líneas de transmisión de 220 kilovatios desde la provincia de Pinar del Río hasta Matanzas y Cienfuegos, lo que dejó a casi la mitad de la isla sin electricidad y a unos 4,5 millones de cubanos sin suministro.

En marzo, la isla vivió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana, y en julio se sumaron otros tres en solo ocho días.

Cada apagón nacional reciente ha dejado sin electricidad a la mayoría de los nueve millones de habitantes de la isla.

Una persona caminando por una calle sin luz durante un apagón en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Una persona caminando por una calle sin luz durante un apagón en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La crisis energética en Cuba responde a la limitada capacidad de producción eléctrica del país y a la presión de Estados Unidos, que impide la importación de crudo o derivados, mientras la isla necesita adquirir en el extranjero cerca de la mitad de su demanda energética.

El régimen cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “aguda”, “crítica” y “extremadamente tensa”, determinada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por la obsolescencia del sistema energético.

Diversas fuentes estiman que Cuba requiere más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los cuales solo obtiene unos 40.000 por producción nacional; el resto debe importarse.

La Habana sufren el cuarto apagón en un mes mientras la electricidad regresa lentamente

El último petrolero que llegó a la isla con crudo extranjero fue el ruso Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Estados Unidos que entró en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles, cantidad que solo cubrió la demanda durante dos semanas de abril.

La crisis energética ha provocado una paralización casi total de la economía estatal cubana, cuyo retroceso previsto para este año es de al menos un 6,5%, tras una caída acumulada superior al 15% en los últimos cinco años.

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