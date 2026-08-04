Uruguay busca “efecto rebaño” con vacunación contra el meningococo: cupos se agotaron y el gobierno responde críticas

Uruguay busca vacunar a todos los niños entre 2 y 18 contra el meningococo (Archivo/Presidencia)

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La reapertura de la agenda de vacunación contra el meningococo en Uruguay fue un tema de conversación entre padres de adolescentes, que vieron como los cupos se agotaron rápidamente. Algunos madrugaron para conseguir alguna de las 343.000 dosis que llegaron este lunes al país, que buscan lograr un “efecto rebaño” para enfrentar una enfermedad que registra un aumento inusual de casos y, hasta ahora, siete fallecimientos.

Para otros, el madrugón no tuvo mucho sentido.

Los cupos por las nuevas dosis se agotaron rápidamente en Uruguay y el sistema nuevamente colapsó. Esto motivó críticas a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP),encabezado por Cristina Lustemberg.

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Alta demanda por vacunación contra el meningococo en Uruguay (EFE/Alejandro Prieto)

“¿Quién está organizado la agenda de vacunación del meningococo dentro del MSP?”, escribió el usuario José Antonio Segui arrobando a la ministra. El usuario llevaba una semana buscando dosis para su hijo de 14 años. Lustemberg –pediatra de profesión– le respondió directamente: le dijo que estaban trabajando en una solución y que entendía “los nervios”.

“La agenda ha logrado ordenar una situación imprevista como el aumento de casos y la ampliación de una vacuna que desde el 2025 es gratuita y que por este año vamos a poder darle al resto de los niños y niñas”, escribió la ministra de Salud Pública.

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Agregó que la semana pasada el MSP habilitó una agenda “con una gran cantidad de cupos” que este lunes fue duplicada. “Igual se llenó y estamos trabajando para tener más cupos. La intención es que las personas puedan ir a un lugar y obtener una vacuna sin perder tiempo y cada vez vamos más ampliando la cantidad de cupos”, proyectó.

La ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg (Presidencia)

En esta tarea, el MSP está teniendo la colaboración de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

“Es una gran noticia que haya mucha más gente vacunándose, que lo que había hasta el momento de empezar la agenda. Con los cupos que se van a ir habilitando vamos a lograr entre todos y todas generar el efecto rebaño. Una situación excepcional requiere mecanismos excepcionales y se están trabajando”, finalizó Lustemberg en su posteo.

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La intención de las autoridades es que todos los niños de entre 2 y 18 años reciban la inoculación, aunque esto se habilitará de manera paulatina. La agenda de este lunes abrió para los niños de 9 y 10 años; y continúa abierta para los de 13, 14 y 15 años.

El Ministerio de Salud Pública en Montevideo de Uruguay (AP Foto/Matilde Campodonico)

La enfermedad meningocócica es poco frecuente, pero puede evolucionar de manera rápida y provocar cuadros graves, como meningitis o sepsis. De hecho, el MSP tomó esta serie de medidas tras la confirmación de 23 casos y de siete fallecimientos, que explican el aumento inusual que hubo.

Cómo agendarse

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó en su página web una serie de pasos para agendarse

Ingresar a www.gub.uy/msp Seleccionar el botón “Agenda Meningocócica” en la portada. Leer la información sobre los grupos de edad habilitados. Elegir la región del país. Seleccionar el vacunatorio, la fecha y el horario disponibles. Verificar la recepción del correo electrónico de confirmación de la reserva.

Las personas que ingresen a la agenda deberán verificar que el niño o adolescente pertenezca al grupo de edad habilitado. Al momento de concurrir al vacunatorio se comprobará que cumpla con los criterios establecidos, señaló la autoridad sanitaria uruguaya.

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Quienes no encuentren horarios disponibles en un determinado vacunatorio podrán seleccionar otro centro o una fecha diferente, de acuerdo con la disponibilidad de cupos. La recepción del correo electrónico de confirmación constituye la constancia de que la reserva quedó correctamente registrada.

Las vacunas se pueden recibir sin ningún costo. Forman parte del esquema nacional de vacunación del país.