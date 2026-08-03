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República Dominicana activa una alerta por el alza del consumo eléctrico y prevé una demanda récord en agosto por olas de calor

Las altas temperaturas, con sensaciones térmicas de hasta 50 grados Celsius en algunas zonas, elevaron el uso de climatización y llevaron a las autoridades a reforzar medidas de ahorro energético

Dos torres de transmisión eléctrica grandes, fila de torres más pequeñas, líneas de alta tensión, cielo azul con sol, nubes de color, una ciudad con rascacielos al fondo, campo verde.
República Dominicana activó una alerta por el aumento del consumo de energía eléctrica en medio de una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades dominicanas activaron la alerta ante el aumento en el consumo de energía eléctrica, en medio de una intensa ola de calor que ha llevado al gobierno a pedir a la población un uso responsable de la electricidad. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó el llamado oficial y advirtió que el país enfrenta una temporada de altas temperaturas y demanda récord de electricidad prevista para agosto.

Según informó la Presidencia de República Dominicana, el ministro Santos instó tanto a las instituciones públicas como al sector privado y la ciudadanía a cambiar hábitos y priorizar la eficiencia energética. Explicó que el Estado ya puso en marcha el Plan de Eficiencia Energética Gubernamental, que establece medidas obligatorias para todos los organismos estatales. El objetivo es controlar el consumo eléctrico y enviar una señal clara a la sociedad sobre la urgencia de evitar el uso innecesario de energía durante las próximas semanas.

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El anuncio de Joel Santos se produce en un contexto donde el país ha registrado varios récords históricos de demanda eléctrica. Durante julio, el sistema alcanzó un máximo de4,330 megavatios (MW), en coincidencia con una ola de calor que elevó la sensación térmica hasta los 48 grados Celsius (118,4 ℉) en zonas como el Gran Santo Domingo, según datos del Instituto Dominicano de Meteorología. En el municipio de Santiago Rodríguez se reportaron temperaturas de hasta 39,8 grados Celsius (103,6 ℉), con sensaciones térmicas cercanas a los 50 grados Celsius (122 ℉).

Joel Santos advirtió que agosto tendrá altas temperaturas y una demanda récord de electricidad en República Dominicana. REUTERS/Alice Sacco/
Joel Santos advirtió que agosto tendrá altas temperaturas y una demanda récord de electricidad en República Dominicana. REUTERS/Alice Sacco/

El incremento en el uso de aires acondicionados y equipos de climatización en hogares y comercios responde a esta situación climática. Santos reconoció la presión que estas temperaturas extremas ejercen sobre las familias y empresas, pero insistió en que “no se trata de dejar de utilizar los equipos de enfriamiento, sino de hacerlo de manera eficiente”. Entre las recomendaciones, el funcionario mencionó fijar los acondicionadores entre 23 y 24° Celsius (73,4 y 75,2 ℉), apagar luces y dispositivos cuando no se estén usando, desconectar cargadores y aprovechar la iluminación natural.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) detalló que la resolución oficial ordena programar actividades de alto consumo fuera de las horas pico y exige un seguimiento trimestral de los resultados. “El esfuerzo debe empezar desde el propio Estado”, afirmó Santos, quien subrayó que el compromiso institucional tiene que ir acompañado de acciones desde el sector empresarial y la ciudadanía.

El sistema eléctrico dominicano, según el ministro, ha logrado mantener la estabilidad del suministro pese al crecimiento de la demanda. Explicó que durante las horas nocturnas, cuando la generación solar deja de aportar cerca de 1,780 MW, la red nacional mantiene una capacidad efectiva de entre 4,400 y 4,700 MW, lo que resulta suficiente para cubrir la demanda prevista en este periodo de calor extremo.

La Presidencia de República Dominicana informó que el Plan de Eficiencia Energética Gubernamental impone medidas obligatorias a los organismos estatales. (Foto archivo Infobae)
La Presidencia de República Dominicana informó que el Plan de Eficiencia Energética Gubernamental impone medidas obligatorias a los organismos estatales. (Foto archivo Infobae)

El funcionario advirtió que el crecimiento sostenido del consumo eléctrico exige políticas más estrictas de eficiencia energética, para reducir la presión sobre la red y preservar la confiabilidad del servicio. En ese sentido, reiteró el llamado al Congreso Nacional para aprobar la Ley de Eficiencia Energética, la cual dotaría al país de un marco jurídico moderno y permitiría incentivar el uso de tecnologías más eficientes.

La propuesta del gobierno plantea que la eficiencia energética es una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado y todos los ciudadanos. El contexto climático actual, con temperaturas inusualmente altas y una demanda creciente de electricidad, representa un reto para la sostenibilidad del sistema eléctrico dominicano y pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades en materia energética.

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