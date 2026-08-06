El crédito al sector privado volvió a caer en julio: bajaron el financiamiento con tarjeta y los préstamos personales

El salto total de préstamos en pesos alcanzó un valor de $104,1 billones el último día hábil de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El saldo total de préstamos en pesos al sector privado cerró julio de 2026 en $104,1 billones, con una suba nominal del 1,0% respecto de junio. Sin embargo, al descontar la inflación del mes, el resultado vuelve a ser negativo: la variación mensual en términos reales fue del -1,0%, según un informe elaborado por First Capital Group en base a los datos oficiales del Banco Central (BCRA).

En la comparación interanual, el saldo total pasó de $78,9 billones en julio de 2025 a los actuales $104,1 billones, lo que representa un crecimiento nominal del 31,9%. No obstante, en términos reales esa suba no alcanza a compensar el incremento de precios acumulado: la variación anual del stock de crédito fue del -1,3%.

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Para calcular las variaciones reales, la firma de asesoramiento financiero debió recurrir a una estimación privada del índice de precios, ya que el dato oficial de julio todavía no fue difundido por el Indec. Según esa fuente, la inflación del mes se ubicaría en torno al 2,0%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses llegaría al 33,6%.

“Volvemos a tener un mes con resultados reales negativos, el incremento que se mostró el mes pasado no se pudo consolidar como una nueva tendencia y se mantiene en el corriente año un sendero bajista, los préstamos comerciales tampoco aportaron crecimientos reales y solamente los hipotecarios quebraron la barrera de la inflación”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

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Comerciales y personales, sin recuperación real

La línea de préstamos comerciales, destinada a financiar a empresas e industrias, subió un 1,7% nominal en el mes y llegó a un saldo de $35,4 billones, con un incremento interanual del 32,4% frente a los $26,8 billones de julio del año pasado. En términos reales, sin embargo, la variación mensual fue negativa, del -0,3%, y la anual llegó al -1,0%.

“Luego de dos meses positivos, cayó nuevamente el valor de la cartera, redondeando un 2026 negativo para las financiaciones a comercios e industrias. A pesar de algunas alzas en el tipo de cambio, los deudores se están volcando por las operaciones nominadas en divisas”, señaló el informe.

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Los préstamos personales, por su parte, registraron un saldo de $21,5 billones, contra los $17,0 billones de un año atrás, lo que equivale a un alza interanual nominal del 26,4%. En este caso, la variación real mensual fue del -0,7% y la interanual del -5,4%.

“Ya son diez meses en forma consecutiva durante los cuales las variaciones de los saldos no alcanzan a compensar el avance del IPC. Los incrementos nominales también son muy modestos, lo cual acentúa el retroceso anual que se está experimentando. Los afanes de los acreedores se vuelcan en recuperar y refinanciar a los deudores morosos antes que a alentar el avance comercial”, explicó Barbero.

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En este sentido, se debe recordar que, tras 19 aumentos mensuales consecutivos en la tasa de mora del crédito a las familias, que alcanzó en mayo un 12,8% -el nivel más alto en más de dos décadas-, en junio ese indicador no mostró avances.

Tarjetas y prendarios, con los retrocesos más marcados

La financiación a través de tarjetas de crédito fue la única línea que también cayó en términos nominales durante julio, con una baja del 1,7% mensual. El saldo llegó a $24,8 billones, con un crecimiento interanual del 20,6% frente a los $20,5 billones de julio de 2025. En este rubro, la caída real fue la más pronunciada de todas las líneas analizadas: -3,7% mensual y -9,8% interanual.

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“Este mes, los pagos superaron a los nuevos créditos. Los usuarios de tarjetas no encuentran incentivos a endeudarse ante la baja de la inflación esperada y los acreedores se muestran muy prudentes en la determinación de los nuevos límites de crédito”, señaló Barbero.

En lo que respecta a los créditos prendarios, los datos del Banco Central muestran una suba de apenas un 0,3% nominal en el mes. El saldo se ubicó en $6,3 billones, contra los $5,1 billones de un año atrás, registrando así un crecimiento interanual del 24,8%. En términos reales, la línea retrocedió un 1,7% mensual y un 6,7% interanual.

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La financiación para comercios e industrias cayó en julio luego de dos meses consecutivos de mejora. (Despegar)

“Se repite otro mes de bajas colocaciones en este rubro: las expectativas de bajas de precios y reducciones de impuestos a futuro mantienen moderada a la demanda, por otra parte la oferta no logra conquistar nuevas operaciones con los plazos y las tasas disponibles en la actualidad”, indicó el informe.

Hipotecarios, la única línea con crecimiento real

Los créditos hipotecarios, que incluyen las líneas ajustables por inflación o UVA, fueron la excepción dentro del panorama general. En julio el saldo llegó a $8,2 billones y a diiferencia del resto de las líneas, en este caso la variación real fue positiva: 2,3% mensual y 43,7% interanual.

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“Por segundo mes consecutivo observamos una recuperación de las colocaciones hipotecarias, llegando a incrementos nominales que observábamos durante el año 2025. Las expectativas de una inflación hacia la baja en los meses venideros ha influido sobre la demanda de nuevos créditos. El mercado aún debe resolver el problema de la obtención de nuevos fondos para sostener este crecimiento”, apuntó Barbero.

El crédito en dólares mantiene su expansión

Mientras el crédito en pesos mostró un comportamiento mayormente negativo en términos reales, la financiación en moneda extranjera siguió en ascenso. El saldo total de préstamos en dólares llegó a USD 24.829 millones en julio, con una suba mensual del 4,7% y un crecimiento interanual del 45,1% frente a los USD 17.109 millones de julio de 2025.

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El saldo total de préstamos en dólares creció 45,1% en los últimos doce meses. (EFE)

Dentro de ese total, los préstamos comerciales explican el 75,1% de la deuda en moneda extranjera y fueron, además, la línea de mayor dinamismo, con un alza del 5,3% mensual y del 45,2% interanual. “La demanda priorizó las operaciones en divisas durante este mes una vez más, tal cual lo realizó durante el 2026, a pesar de cierto movimiento experimentado en el tipo de cambio”, señaló el informe.

El financiamiento en dólares a través de tarjetas de crédito subió un 4,9% mensual y llegó a USD 797 millones, aunque su crecimiento interanual fue apenas del 0,4% respecto de los USD 794 millones de julio pasado. Según el informe, “el consumo realizado en el exterior a través del turismo y las plataformas comerciales aceleró los valores de la cartera”.

Por último, los créditos prendarios en dólares aumentaron un 2,1% en el mes, hasta los USD 1.383 millones, con un crecimiento interanual del 47% frente a los USD 941 millones registrados un año atrás.