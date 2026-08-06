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La Joaqui lanzó una cumbia de desamor y sus fans apuntaron a Luck Ra: “Preferís la joda y yo prefería tus mimos”

A una semana de su ruptura con el cordobés, la artista estrenó una canción junto a Callejero Fino con señales que parecen hablar del fin de la relación

La Joaqui y Callejero Fino en diversos entornos interiores y exteriores, en este video musical de cumbia que aborda el desamor
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El estreno de la nueva canción de La Joaqui junto a Callejero Fino marca un nuevo capítulo en la escena de la cumbia argentina. En medio de la reciente exposición mediática que atravesó la cantante por su vida personal, este lanzamiento llega cargado de frases que muchos interpretan como indirectas dirigidas a Luck Ra, su expareja. La canción, en clave de desamor, combina melodías tradicionales con letras que exploran el desencanto tras una ruptura.

El videoclip, ambientado en el barrio, muestra a los protagonistas rodeados de amigos y compartiendo momentos cotidianos atravesados por la música. Esta puesta en escena busca conectar con la audiencia a través de imágenes que resaltan la vida social y la cercanía de los músicos con su entorno. El lanzamiento fue acompañado por una activa promoción en redes sociales, donde la intérprete invitó a sus seguidores a escuchar el nuevo tema, aunque prefirió mantener reserva sobre el verdadero significado detrás de la letra.

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La canción presenta un estribillo que no pasa inadvertido: “Hoy te vi y me di cuenta de que ya no te hago falta, me hacés sentir que soy yo quien está en falta”. Estas líneas, repetidas a lo largo del tema, resuenan fuertemente entre quienes siguen de cerca la vida privada de la cantante. Más adelante, la letra profundiza: “Lindo, quedó claro que hablamos idiomas distintos. Me saqué el chaleco, pero ahora me blindo. Preferís la joda y yo prefería tus mimos”.

Una mujer rubia con flequillo, piercings faciales y maquillaje abraza a un hombre con gafas, piercings faciales, tatuajes y un gorro. Ambos sonríen
La Joaqui y Callejero Fino en el backstage del clip

Aunque La Joaqui no confirmó de manera explícita que la canción esté dedicada a Luck Ra, la cercanía temporal entre su separación y el estreno del tema, sumada a las frases incluidas, alimenta las especulaciones entre los fans. En este panorama, las referencias personales en las letras funcionan como una vía de expresión y, a la vez, como un canal para comunicar sentimientos que no siempre se comparten en entrevistas o redes sociales.

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Cabe recordar que la separación entre La Joaqui y Luck Ra se produjo hace pocos días y fue confirmada por la propia cantante en diferentes espacios mediáticos. En sus declaraciones públicas, la artista explicó que la relación llegó a su fin por diferencias de intereses y por no coincidir en la etapa que ambos atraviesan. A través de sus redes y en distintas apariciones públicas, ofreció detalles sobre el proceso y los sentimientos involucrados.

“Nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto. El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona“, afirmó al momentos de explicar lo que ocurría. Esta afirmación revela una mirada comprensiva sobre la ruptura, alejándose de culpabilizaciones y resaltando la libertad en las decisiones afectivas.

La Joaqui y Luck Ra en una antigua postal familiar
La Joaqui y Luck Ra en una antigua postal familiar

La cantante también compartió el impacto emocional que le generó el quiebre: “Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y realmente, Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba... él fue por lejos el mejor novio que he tenido”. Sus palabras, acompañadas por lágrimas, muestran la profundidad del vínculo y el dolor por el desenlace.

Hace sólo unos días, el back de grabación apareció en las historias de Instagram de La Joaqui con fotos que anticipaban el tono del video. La locación elegida fue un maxikiosco de barrio: fachada de ladrillo a la vista, carteles escritos a mano con los productos del local —cigarrillos, golosinas, helados, bebidas frías— y una estética alejada por completo de cualquier producción glamorosa, tal como reza en otro pasaje el tema: “No me llama la atención ni la mejor Mercedes ni la mansión. Quédate en tu palo, en Louis Vuitton. Yo solamente quería amor y era tu amor”.

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