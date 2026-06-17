Inglaterra vence a Croacia en un partido con seis goles y da un golpe de autoridad en su debut en el Mundial 2026

Bellingham celebra su gol ante Croacia (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

Inglaterra y Croacia se veían las caras en el AT&T Stadium de Dallas para dar comienzo al grupo L del Mundial 2026. Las dos selecciones, que ya se encontraron en pasadas ediciones como la de 2018, disputaron un encuentro dinámico y entretenido con goles y numerosas ocasiones a lo largo del encuentro que acabaron llevándose los ‘Three Lions’ por 4-2.

No tardó mucho en encontrar el gol Inglaterra tras un error poco común en un veterano como Luka Modric que, en este caso, falló al despejar un balón en su área y acabó golpeando a Madueke. Harry Kane tomó la responsabilidad desde los once metros y vio cómo Livakovic detenía su lanzamiento.

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Harry Kane anota de penalti ante Croacia (REUTERS/Issei Kato)

Sin embargo, el meta croata se había adelantado y en el segundo disparo el delantero del Bayern de Múnich no falló y conseguía así su noveno gol en una Copa del Mundo. Tomaba así la ventaja Inglaterra al mismo tiempo que el dominio del partido, aunque las ocasiones no llegaban para ninguna de las escuadras.

Croacia iguala el encuentro

Pese al sufrimiento de los croatas en la primera media hora, el conjunto balcánico encontró la portería de Pickford en el minuto 34, tras un misil de Baturina desde fuera del área imparable para el meta del Everton que ponía las tablas en el marcador.

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Sin embargo, la ilusión de Croacia no iba a durar mucho, ya que de nuevo Harry Kane ha vuelto a adelantar a los suyos con un testarazo en el minuto 42. Tras el 2-1, el partido ha encontrado un ritmo acelerado que ha permitido contemplar un constante ida y vuelta entre ambos equipos.

Ese frenetismo ha acabado cayendo del lado croata con el gol del delantero Petar Musa, jugador del FC Dallas, que ponía el empate a dos en el marcador justo antes del descanso. De tal forma se llegaba a los vestuarios con un alto nivel de los dos equipos.

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Ese ritmo elevado iba a continuar tras el tiempo de descanso, pues en el minuto 47, Jude Bellingham, bastante desaparecido en la primera mitad, ha entrado solo en el área marcando así el 3-2 para los británicos. Tras el tanto, Inglaterra ha dominado el partido, dejando completamente noqueada a Croacia que no ha encajado más goles gracias a las paradas de Livakovic, que ha acabado con 7.

Rashford cierra el partido

Tras las paradas del portero croata , el ritmo de juego se calmó en gran medida y con la salida de Modric del terreno de juego, Croacia intentó buscar nuevas alternativas con Kovacic en la medular, aunque no resultaron efectivas.

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Una vez realizada la pausa de hidratación Tuchel realizó varios cambios, dando entrada a Rashford, Saka y Rogers, y Pickford tuvo que actuar en varias ocasiones para evitar de nuevo el empate de los croatas que atacaban con peligro.

(En ampliación)