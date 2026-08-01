Atento River Plate: Vasco da Gama, a la carga por un titular para Eduardo Coudet

Facundo Colidio podría continuar su carrera en Vasco da Gama (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Aunque la mayoría de los focos en lo que va de este mercado de pases están depositados en los refuerzos, en River Plate también podría producirse una importante salida en los próximos días. El club brasileño Vasco da Gama mantiene negociaciones para concretar la incorporación de Facundo Colidio, atacante que fue titular para Eduardo Coudet en dos de los tres partidos del semestre.

De acuerdo con la información publicada por Globo Esporte, la oferta gira en torno a 4 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del futbolista, quien ya le habría comunicado a la directiva de River su decisión de aceptar la transferencia.

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La institución de Río de Janeiro ha seguido de cerca a Colidio durante varios meses y aceleró las tratativas con el viaje del director de fútbol Admar Lopes a Buenos Aires. La directiva de Vasco no solo viajó a la capital argentina para negociar por el volante Santiago Sosa, sino que también aprovechó la oportunidad para intensificar el diálogo por el atacante, con el objetivo de cerrar el acuerdo durante la presente ventana de transferencias.

Desde su llegada a mediados de 2023, el delantero se consolidó como una pieza habitual en la formación titular, acumulando 135 partidos oficiales, 32 goles y 14 asistencias con la camiseta del conjunto millonario. Además, formó parte de los planteles que conquistaron el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

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El atacante argentino puede desempeñarse como centrodelantero, extremo por la izquierda o segundo punta, lo que aporta versatilidad al esquema ofensivo de Vasco. Antes de arribar a River, Colidio tuvo experiencias en el fútbol europeo y sudamericano. El jugador, tras surguir de las inferiores de Boca Juniors, pasó por las divisiones juveniles del Inter de Milán y por el primer equipo del Sint-Truiden de Bélgica, además de vestir la camiseta de Tigre en la liga argentina.

Según lo que pudo saber Infobae, el Millonario estaría dispuesto a vender al delantero, ya que incorporó variantes en esa zona del campo durante esta ventana de transferencias. No obstante, la intención del club de Núñez es la de cerrar la operación en un monto mayor.

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Vale recordar que River Plate tiene el 90 por ciento del pase, mientras que Inter de Milán conservó un beneficio de un 10 por ciento en caso de una venta superior a los 4 millones de euros. Colidio, que hace un tiempo estuvo en la carpeta del Flamengo de Brasil, arribó a la institución de Núñez en julio de 2023 a cambio de una cifra cercana a los 4.6 millones de euros.

En caso que la operación prospere, el Millonario obtendrá un cupo extra para reforzarse, ya que el mercado de pases en la Liga Profesional culminó este viernes 31 de julio. Tendrá la posibilidad de incorporar a un futbolista hasta el 2 de septiembre.

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La séptima y última incorporación hasta el momento en River Plate fue el joven mediocampista de 19 años Tobías Andrada, que llegó desde Vélez. En esta operación desembolsaron 6 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha del jugador, con la posibilidad de adquirir otro 20% en una etapa posterior si se cumplen ciertos objetivos deportivos. Firmó contrato hasta diciembre del 2030.

No obstante, la contratación más destacada fue la de Ángel Correa, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, quien firmó contrato hasta diciembre de 2029 tras su paso por Tigres de México: arribó a cambio de 15 millones de dólares, cifra récord para la gestión actual. A este se sumaron Nicolás Otamendi, defensor central con reciente participación en la final del Mundial 2026, y los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. La ofensiva se potenció con el regreso del colombiano Rafael Santos Borré y el retorno del delantero Lucas Beltrán.

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Igualmente, en el Millonario no se conforman y van por más. El Chacho Coudet advirtió en su última conferencia de prensa que pretende “3 ó 4 refuerzos más”. Ante este escenario, uno de los grandes objetivos es la llegada de Francisco Ortega para reforzar el lateral izquierdo. La negociación con el Olympiacos de Grecia se encuentra en una etapa avanzada y la operación podría rondar los 6 millones de euros. La situación más compleja está en un volante creativo: el panorama por Esequiel Barco es adverso y Real Madrid no pretende ceder a Franco Mastantuono fuera de Europa. Además, no se bajan de la puja por quedarse con Thiago Almada.