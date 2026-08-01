El mercado de pases de San Lorenzo: cinco refuerzos, los que se fueron y el mundialista que podría emigrar

Néstor Gorosito pudo sumar algunos futbolistas para reforzar el equipo

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Sobre el cierre del mercado de pases invernal, San Lorenzo de Almagro pudo sumar refuerzos para encarar la temporada 2026/27. El club de Boedo estuvo inhibido hasta hace una semana, cuando abonó la deuda correspondiente para levantar las restricciones dispuestas por la FIFA. Las mismas rondaban los 80 mil dólares, de los cuales 70 mil eran por una deuda con el delantero colombiano Andrés Peralta, y otros 10 mil dólares correspondientes a sanciones administrativas. A partir de esto, y luego de que el equipo de Néstor Raúl Gorosito le ganara 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza por la segunda fecha del Torneo Clausura, el Ciclón cerró cinco incorporaciones en varios sectores de la cancha.

Juan Pablo Álvarez llegó de Gimnasia de Mendoza

La primera cara nueva fue Juan Pablo Álvarez, quién vino con el pase en su poder de Gimnasia de Mendoza. Firmó contrato hasta diciembre de 2027, y se sumó a los entrenamientos junto al plantel profesional durante el Mundial 2026. El mediocampista ofensivo, de 30 años, nació en Tandil y tiene la virtud de desempeñarse también como extremo derecho, una posición que el cuerpo técnico buscaba reforzar para sumar variantes en ataque. Gorosito lo conoce de su pase por Colón de Santa Fe, donde lo dirigió en el 2023.

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El tandilense se formó en Banfield, equipo en el que debutó en 2017 de la mano de Julio César Falcioni. En el Taladro disputó 174 partidos, marcó once goles y dio misma cantidad de asistencias. Luego se fue a préstamo al Sabalero previo a continuar su carrera en Cerro de Uruguay. Después, recaló en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, su último club, en donde apenas sumó 28 minutos en cancha antes de quedar libre.

Gustavo del Prete viene de jugar en el fútbol mexicano

La segunda incorporación es Gustavo Del Prete, delantero que pasó la última temporada en el Atlas de México. El atacante llegó con el pase en su poder y firmó por 18 meses. El futbolista de 30 años, desembarca en Boedo después de cuatro años en la liga mexicana, aunque con muy poca continuidad durante los últimos meses. El atacante se fue de México porque ya no era tenido en cuenta por Diego Cocca, y desde fines de junio se entrenaba por su cuenta, mientras definía su futuro. Su presente futbolístico plantea un interrogante, ya que apenas jugó 20 minutos oficiales: ingresó 18 minutos frente a Pumas, el 7 de febrero, y apenas un par de minutos en el encuentro ante Pachuca una semana después. Luego de eso, permaneció siempre en el banco de suplentes sin volver a sumar acción.

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Del Prete tiene pasado en el ascenso argentino. Comenzó su carrera en Cipolletti, de su ciudad natal, y se desarrolló en el Federal A hasta el 2019, cuando recibió el voto de confianza de Montevideo City Torque, de Uruguay, para continuar su carrera. En el conjunto montevideano se vio la mejor versión goleadora del delantero, que se desempeña habitualmente como segundo punta, y puede jugar por los costados. Convirtió 30 goles en 69 partidos y llamó la atención de Estudiantes de La Plata. Su llegada al León se dio a cambio de 2 millones de dólares y fue un éxito rápidamente: en el equipo que dirigía el entrenador Ricardo Zielinski, y que comenzó una levantada que luego Eduardo Domínguez pudo continuar y con la que ganó títulos. El cipoleño hizo dupla de ataque con Leandro Díaz y se destacó por su capacidad goleadora y de generar asistencia.

En la Ciudad de Las Diagonales disputó 45 partidos, hizo 14 goles y repartió ocho asistencias, un rendimiento positivo que le permitió pegar el salto a Pumas de México. Luego, pasó por Mazatlán y finalmente recaló en Atlas, donde en su primer año jugó 35 encuentros, marcó dos goles y entregó una asistencia hasta que finalmente no fue tenido en cuenta y quedó libre.

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Emiliano Amor, otro de los refuerzos del Ciclón

En la línea defensiva, el Ciclón sumó a Emiliano Amor, un marcador central zurdo, característica con la que el plantel hoy no cuenta por la lesión de Gastón Tonga Hernández, quién se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Frente a la salida de Johan Romaña, que se fue al León mexicano, la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta contrató a un defensor de experiencia que se destacó durante mucho tiempo en el fútbol argentino.

El zaguero, de 31 años, nació futbolísticamente en Vélez Sarsfield. Debutó en el 2014 y se mantuvo hasta el 2021 antes de recalar en la MLS de los Estados Unidos. Tuvo pasos por Kansas City y Swope Park Rangers antes de regresar a la Argentina para jugar en Aldosivi, San Martín de Tucumán, Defensa y Justicia, y tener un paso por Colo Colo de Chile. Amor llega tras disputar 15 partidos en el conjunto de Florencio Varela y marcar un gol en el Torneo Apertura, además de un encuentro por la Copa Argentina.

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El defensor central de 31 años firmó contrato hasta el 31 diciembre de 2027 y se sumó a los entrenamientos bajo el mando de Pipo Gorosito. El antecedente entre el zaguero y el Ciclón tiene un capítulo anterior: en enero de 2025 todo estaba acordado para su llegada, pero una apertura de cupo de extranjeros en el Cacique interrumpió la operación en el último momento. Un año y medio después, el vínculo finalmente se concretó.

Amor es un jugador de selección, ya que cuenta con la ciudadanía de Siria e integró el elenco nacional de ese país que se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2024. En aquella final, fue elegido “jugador del partido”, despachando a India con un cómodo 3-0. El defensor puede vestir los colores del seleccionado asiático gracias a su vínculo familiar: su abuela, de origen árabe, le permitió avanzar en los trámites para obtener la nacionalidad siria y participar además en las eliminatorias de la región para el Mundial 2026.

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Danilo Arboleda jugando para el Sheriff Tiraspol habla con Benzema durante el recordado triunfo sobre el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu en 2021 (Foto REUTERS/Juan Medina)

Por su parte, Danilo Arboleda llega con continuidad y ritmo de competencia tras ser una figura clave en Banfield. El colombiano de 31 años superó la revisión médica y firmó contrato hasta fines del año que viene. Durante la última temporada, el marcador central derecho disputó 18 partidos: 14 en el Torneo Apertura, dos en el Clausura y dos en la Copa Argentina, donde también registró una asistencia.

Luego de las buenas experiencias futbolísticas que dejaron en el club los pasos de Cristian Zapata y Romaña como marcadores centrales colombianos, el Santo apunta nuevamente a otro con pasado europeo. Arboleda creció futbolísticamente en Deportivo Cali, en su lugar de origen. Luego, estuvo por Boyacá, América de Cali, La Equidad y Deportivo Pasto en tierras cafeteras previo a tener su primera experiencia en el exterior. Recaló en Moldavia para ponerse la casaca del Sheriff Tiraspol, equipo con el que le tocó disputar la UEFA Champions League en la edición 2021, siendo protagonista ese año del histórico triunfo sobre Real Madrid por 2 a 1. Cuenta, además, con pasado en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y China.

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El zaguero de 31 años logró destrabar su salida del Taladro luego de que San Lorenzo active su cláusula de salida cercana a los 400 mil dólares. De esta manera, el Ciclón volverá a contar con un defensor colombiano, lo que se ha hecho costumbre en los últimos años.

El arquero Orlando Gill podría emigrar de San Lorenzo

El último en sumarse fue Martín Río. El volante central llega en condición de préstamo por 18 meses, con una opción de compra, una fórmula que le permitirá al futbolista sumar continuidad en un equipo que lo tiene como una de las prioridades para reforzar la mitad de la cancha. Tiene 25 años, llega procedente de Talleres de Córdoba. Apodado Toro, nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, el 14 de marzo de 2001. Mide 1,75 metros y pesa 72 kilos. Desde su debut en el primer equipo albiazul, Río disputó nueve partidos oficiales, convirtió un gol y acumuló 705 minutos. Entre problemas físicos y rendimientos lejanos a su mejor versión, no pudo asentarse en el equipo titular y ante la llegada de Federico Fattori, buscó otros horizontes.

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De esta manera, el Santo cerrará prácticamente su participación en el mercado de pases y solo volvería a incorporar futbolistas si se produce la venta de algún jugador al exterior antes del cierre del libro de pases, lo que podría generarse en caso de que llegue una muy buena propuesta por el arquero titular y mundialista, Orlando Gill.