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Irán amenazó a los países que cooperen con EEUU y dijo que endurecerá el cierre de Ormuz si se mantiene el bloqueo naval

El comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ali Abdolahi, manifestó que “los países musulmanes deben reconsiderar su colaboración” con Washington porque, de lo contrario, “arderán en el fuego de la guerra”

Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
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El régimen de Irán acusó a Estados Unidos de acelerar la escalada de la guerra en Medio Oriente y lanzó una advertencia a los países de la región sobre su cooperación militar con Washington. Según el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ali Abdolahi, “los países musulmanes deben reconsiderar su cooperación y colaboración con Estados Unidos. De lo contrario, cualquier país que se convierta en el escudo defensivo de la criminal y agresora Estados Unidos arderá en el fuego de la guerra”, expresó en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Abdolahi sostuvo que Washington “sigue, con una aceleración creciente, el camino de una escalada generalizada de la guerra regional”, con el objetivo de “expandir y consolidar un dominio ilegítimo sobre toda la región”. Además, afirmó que Estados Unidos utiliza “el capital, la riqueza, las infraestructuras vitales y los recursos estratégicos” de los países de la región como “escudo defensivo para su desgastado ejército” y, a la vez, para fortalecer “la maquinaria de guerra y seguridad” de Israel.

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El comandante también resaltó que la República Islámica y el Eje de la Resistencia alteraron el equilibrio de poder en la región, lo que habría llevado a Estados Unidos e Israel a librar la guerra “desde detrás de las trincheras de los países musulmanes”, trasladando el costo del conflicto a los Estados vecinos.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión entre Teherán y Washington, marcado por ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza del Imán Husein, en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza del Imán Husein, en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

En las semanas recientes, Irán atacó bases y objetivos de EEUU en países como Kuwait, Baréin y Jordania en respuesta a ofensivas estadounidenses. Este viernes, el Ejército de Kuwait informó que interceptó drones iraníes, aunque Teherán no confirmó ninguna ofensiva.

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Además, Irán advirtió que podría endurecer el cierre del estrecho de Ormuz y bloquear otros pasos marítimos si Estados Unidos mantiene el cerco naval. “El bloqueo naval y la escalada bélica del régimen estadounidense reforzará el cierre del estrecho de Ormuz y también provocará el cierre de otros estrechos y puntos de estrangulamiento”, advirtió el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Bagher Zolgadr, según Tasnim.

Zolgadr señaló que “el precio de ello lo pagarán la economía mundial y el mercado energético”, refiriéndose al impacto en el precio del crudo, ya que por el estrecho de Ormuz transitaba una quinta parte del petróleo global antes del conflicto.

Un alto funcionario de seguridad iraní, citado por la agencia, calificó de “locura” las versiones sobre posibles ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras iraníes. “Hemos preparado un amplio plan de respuesta que incluye infraestructuras vitales del régimen sionista (Israel) y las infraestructuras energéticas de Estados Unidos en la región, y estamos preparados para ejecutarlo”, afirmó.

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)
Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)

El funcionario añadió que las Fuerzas Armadas iraníes “han demostrado, tanto durante la guerra de 40 días como en su continuación durante las últimas semanas, que tienen tanto la capacidad como la voluntad” de ejecutar dichas operaciones.

El repunte de la tensión coincide con la ruptura del memorando de entendimiento firmado entre ambas partes en junio. El 12 de julio, Irán anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a la apertura de una ruta alternativa por parte de Omán, lo que llevó a Estados Unidos a restablecer el cerco naval y a un aumento de los ataques cruzados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que suspendió temporalmente los ataques contra Irán para dar margen a las negociaciones, declaró el viernes que está perdiendo la “fe” en los negociadores iraníes porque “mienten”.

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