Milei designó a un exintendente de Bariloche como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

Gennuso es ingeniero nuclear, trabajó en el Instituto Balseiro y participó en la puesta en marcha de reactores nucleares en distintas partes del mundo

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El presidente Javier Milei designó a Gustavo Gennuso como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mediante el Decreto 673/2026. La decisión ubica al exintendente de San Carlos de Bariloche (2015-2023) en un organismo central del sector nuclear y fortalece el despliegue político de La Libertad Avanza en Río Negro de cara a 2027.

La designación se produjo mientras la CNEA atraviesa una reestructuración impulsada por el Ejecutivo. De acuerdo con el Decreto 655/2026, el organismo redujo cerca de 58% de su estructura administrativa y sus unidades organizativas pasaron de 675 a 272.

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El cambio en la conducción también incluyó la salida de Luis Alfredo Tomás Rovere, cuya renuncia fue aceptada por el Gobierno. La medida fue firmada por Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y quedó publicada en el Boletín Oficial.

Perfil técnico, en medio de la disputa por Río Negro

Gennuso nació en 1959 en Azul, provincia de Buenos Aires. Comenzó Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de La Plata y luego ingresó al Instituto Balseiro, donde obtuvo el título de ingeniero nuclear.

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Tras graduarse en 1986, trabajó en el Centro Atómico Bariloche y en el propio Balseiro. También participó en proyectos internacionales vinculados a la puesta en marcha de reactores nucleares en Argelia, Irán y Egipto durante la década de 1990.

Según el Gobierno nacional, Gennuso asumió como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por su perfil técnico

Antes de este nombramiento, en junio había sido designado presidente del Consejo de Administración de la Fundación Intecnus, el centro de medicina nuclear de Bariloche que desarrolla sus actividades bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En el entorno del exintendente dijeron que la decisión de incorporarlo al organismo responde “estrictamente con su campo profesional y de gestión” y agregaron: “Lo buscaron sin saber la interna ni nada que tiene en la provincia”.

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La lectura política del desembarco es otra. Gennuso tiene decidido competir por la provincia en 2027 y en la Casa Rosada buscan ampliar la presencia de La Libertad Avanza en Río Negro con dirigentes de proyección para disputar la gobernación.

Ese movimiento lo acerca a un espacio en el que ya actúan el senador nacional Enzo Fullone, el diputado Aníbal Tortoriello y los legisladores provinciales Martina Lacour y Claudio Doctorovich. En sus filas indicaron que, frente a la próxima elección, “no descarta nada” respecto de una eventual alianza con La Libertad Avanza.

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El exintendente rompió con Weretilneck: su salida golpea a Juntos Somos Río Negro

Gennuso fue intendente de Bariloche durante dos mandatos consecutivos, entre 2015 y 2023, bajo el sello de Juntos Somos Río Negro. Su relación con el gobernador Alberto Weretilneck se deterioró con el tiempo y hoy ya no mantienen diálogo.

El distanciamiento empezó durante el armado electoral de 2023 y se profundizó por los cuestionamientos del exintendente a la conducción del espacio y al mecanismo de selección de candidatos. También criticó lo que consideró una pérdida de protagonismo de Bariloche en las decisiones del gobierno provincial.

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En paralelo, dirigentes de su sector comenzaron a acercarse al oficialismo libertario. Entre ellos aparece la legisladora Marcela González Abdala, que formalizó su afiliación al partido cuando la fuerza ya había obtenido reconocimiento para competir con sello propio en Río Negro.

El vínculo político de Gennuso con el gobernador Alberto Weretilneck se deterioró con el tiempo y hoy ya no mantienen diálogo

La situación añade presión sobre el partido que gobierna la provincia. Si Gennuso termina de incorporarse al armado libertario, su llegada representará una nueva baja sensible para Juntos Somos Río Negro.

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Por su parte, Weretilneck todavía no confirmó si buscará la reelección. Vale recordar que él llegó por primera vez a la gobernación en enero de 2012, después del asesinato de Carlos Soria, cuando era el vice electo del peronismo.

Y el apellido del exjefe provincial, vuelve a retumbar en la provincia porque del lado opositor ya hay una candidata lanzada: la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, referente del peronismo.

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La exdiputada nacional es hermana del exministro de Justicia y actual legislador nacional Martín Soria, e hija del exgobernador Soria.