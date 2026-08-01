El Salvador: La Defensoría del Consumidor lanza un operativo nacional para retirar productos vencidos

La Defensoría del Consumidor de El Salvador recuperó más de USD 194.7 millones a favor de los ciudadanos entre 2019 y 2026. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)

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La Defensoría del Consumidor lanzó un operativo nacional para retirar productos vencidos y supervisar comercios durante las vacaciones en El Salvador, con inspecciones que comenzaron el 30 de julio y seguirán hasta el 9 de agosto, según reportaron medios nacionales.

Entre enero y julio, la institución detectó más de 3,100 productos vencidos en distintos establecimientos del país, con más de la mitad localizada en áreas de cocina de acceso restringido para los consumidores. El presidente de la entidad, Ricardo Salazar, advirtió: “Esto representa un mayor riesgo, ya que el consumidor no puede verificar la fecha de vencimiento. Nuestras inspecciones permiten detectar este tipo de situaciones y proteger la salud de la población”.

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Salazar indicó que el despliegue se realiza en coordinación con la Superintendencia de Regulación Sanitaria para verificar calidad, inocuidad y buenas prácticas en el manejo de alimentos. “Estamos realizando inspecciones conjuntas; ellos supervisan la calidad, la inocuidad y el cumplimiento de las buenas prácticas en el manejo de los alimentos”, sostuvo.

La Defensoría del Consumidor lanzó un operativo nacional en El Salvador para retirar productos vencidos y supervisar comercios durante las vacaciones. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)

El operativo también controla que promociones y ofertas sean claras y que la información al consumidor esté completa, además de supervisar precios para evitar cobros indebidos, en especial en pagos con tarjetas de crédito y débito.

Hasta la fecha, las brigadas efectuaron más de 150 verificaciones en puntos de alta afluencia como el Parque Morazán, el Parque Central de La Unión, el centro comercial El Encuentro en Sonsonate, Metrocentro de Santa Ana y San Miguel, Sivarland y el Estadio Cuscatlán.

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La Defensoría recordó que las denuncias se reciben en el 910 y por WhatsApp al 7844-1482 durante el periodo vacacional, mientras las inspecciones continuarán hasta el 9 de agosto en mercados, plazas y centros turísticos, de acuerdo con medios nacionales.

Operativo de Semana Santa deja retiro de cientos de productos vencidos en comercios

Durante las vacaciones de Semana Santa, la Defensoría del Consumidor llevó a cabo un operativo nacional que incluyó 420 inspecciones y el retiro de cerca de 400 productos vencidos de diferentes establecimientos en El Salvador. Esta acción, informada por la Secretaría de Prensa, Presidencia de la República de El Salvador, tuvo como objetivo garantizar la seguridad y los derechos de los consumidores en restaurantes, hoteles, supermercados y centros turísticos.

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El operativo de la Defensoría del Consumidor se realiza con la Superintendencia de Regulación Sanitaria para verificar calidad, inocuidad y manejo de alimentos.

De acuerdo con reportes oficiales, el 30 % de los comercios inspeccionados incumplió alguna normativa, un dato que la Secretaría de Prensa calificó como relevante para la protección al consumidor. Las inspecciones permitieron identificar alrededor de 400 productos caducados, entre los que figuraron bebidas, embutidos y lácteos. Según la Defensoría del Consumidor, el 95 % de estos productos se encontraba oculto en áreas de cocina, lo que incrementó la preocupación sobre las prácticas de almacenamiento en los establecimientos fiscalizados.

La institución recordó que la vigilancia sobre precios y cobros también formó parte del operativo, con énfasis en zonas con alta afluencia turística durante la Semana Santa. La Defensoría del Consumidor aseguró que continuará con estos controles en próximos periodos vacacionales, como las Fiestas Agostinas, a fin de mantener estándares de seguridad y legalidad en la cadena de comercialización.

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