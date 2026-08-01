El Gobierno de La Rioja presentó una denuncia para que investiguen el origen de los incendios declarados críticos

Tras el paso del viento zonda, las autoridades advirtieron por la posibilidad de que se complique el panorama en las próximas horas (Facebook: Héctor Sosa)

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Después de cinco días de tareas para contener los incendios desatados en la localidad de Guanchín, provincia de La Rioja, el secretario de Ambiente provincial, Santiago Azulay, confirmó que el fuego arrasó miles de hectáreas y generó daños a la vegetación, la fauna y las propiedades cercanas. Por esto, el Gobierno provincial radicó una denuncia para que investiguen el hecho y sancionen a los responsables.

“El saber qué fue lo que sucedió es lo que nos movilizó a presentar una denuncia penal”, señaló el funcionario provincial. Tras considerar que la actividad del fiscal a cargo “tiene hoy una importancia tremenda”, aseveró que “este tipo de hechos deben ser castigados”.

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En este sentido, Azulay se refirió a los responsables de provocar el siniestro al apuntar que “no puede quemar miles de hectáreas, afectar animales, propiedades y poner en riesgo la vida de quienes combaten el fuego”. Cabe destacar que, pese a los esfuerzos, este viernes los focos activos en la zona de Cuesta del Pique y las Sierras de Guanchin fueron declarados críticos.

Por su parte, el Ejecutivo provincial manifestó su confianza en que las tareas de investigación permitan reconstruir con precisión cómo se originó el incendio. Además, remarcó la necesidad de que estos hechos sean castigados y de que “no queden impunes”, bajo la premisa de que la justicia debe actuar con firmeza para desalentar conductas similares en el futuro.

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En el este y norte del incendio, los equipos mantienen las tareas de monitoreo para evitar que el fuego se reinicie

A pesar de que un 70% del incendio fue contenido durante el jueves, las autoridades alertaron que los frentes activos cobraron mayor fuerza producto de las fuertes ráfagas de viento zonda. Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este día iba a estar activa una alerta de nivel naranja en la región.

De acuerdo con la información publicada por Nueva Rioja, los vientos alcanzaron una velocidad de 75 km/h aproximados, por lo que los equipos no pudieron reforzar el combate con el uso de aeronaves hidrantes. Por este motivo, solo se realizaron tareas de contención con brigadas en tierra.

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Las zonas de mayor preocupación se concentraron en las quebradas del Parrón, en un área cercana a las estaciones 2 y 3. Asimismo, informaron que en el lugar estuvieron presentes el 2° jefe de Regional, el comisario mayor Sergio Montivero, y el equipo del Departamento Especial de Asistencia y Rescate (DEAR), bajo las directivas del comisario inspector Eduardo Espeche.

El sector sur del incendio fue catalogado como el más complejo de contener

Para este sábado, el organismo meteorológico informó que estará activa una alerta amarilla por vientos en toda la provincia, por lo que las autoridades plantearon la posibilidad de que el siniestro empeore. También el índice de peligro de incendios se mantendrá alto y escalará a muy alto durante el domingo.

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A lo largo de la semana, los equipos trabajaron de forma ininterrumpida, enfrentando condiciones adversas y riesgos constantes. En respuesta a la emergencia, la comunidad local se organizó para colaborar con la provisión de alimentos, agua y asistencia logística, gesto que fue destacado y agradecido por el secretario de Ambiente.

En paralelo, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Chilecito asistieron a los productores y puesteros de Santa Florentina y Guanchín, dos de las zonas más afectadas, con la entrega de 400 fardos de pasto. “La distribución prioriza a los productores más afectados, mientras continúan las tareas de relevamiento, atención de los animales y acompañamiento a las familias que viven y trabajan en la zona”, destacaron.

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Las autoridades asistieron a los productores y criadores afectados por el siniestro

“Hay imágenes que no necesitan explicación. Detrás de cada rincón consumido por el fuego hay historias, recuerdos, trabajo y sueños que hoy conviven con la angustia, la incertidumbre y la desolación”, reflexionaron las autoridades, tras pedir a la comunidad que tome conciencia de los hechos ocurridos.

Luego de que enfatizaran sobre “la importancia de cuidar nuestro ambiente”, sostuvieron que “la prevención, el compromiso y la responsabilidad de cada uno son fundamentales para proteger nuestros cerros, nuestra flora, nuestra fauna y el futuro de las próximas generaciones”.

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