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Panamá: La fiscalía ordenó la aprehensión de 13 personas vinculadas con La Mafia Filipina

Al menos cinco de los requeridos ya fueron detenidos tras una pesquisa de más de cuatro años que documentó envíos de cocaína desde terminales panameñas hacia Europa y un esquema para ocultar ganancias

Cuatro hombres sentados en sillas, con camisetas blancas, pantalones cortos blancos, tatuajes en brazos y piernas, y esposas en las muñecas.
La Fiscalía de Drogas ordenó la aprehensión de 13 personas ligadas a La Mafia Filipina por tráfico internacional de cocaína y lavado de capitales en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó el 20 de julio de 2026 la aprehensión de 13 personas ligadas a La Mafia Filipina, una estructura que, según reconstruyó la investigación, enviaba cocaína desde puertos panameños hacia Europa y ocultaba sus ganancias con empresas, bienes de lujo y presuntos testaferros tras más de cuatro años de seguimiento.

Al menos cinco de los requeridos ya fueron capturados, mientras la fiscalía sostiene que la red podría tener más integrantes. Según Diario La Prensa, el caso forma parte de la Operación Corsario y apunta a una organización con ramificaciones dentro y fuera de Panamá.

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La investigación describe un esquema centrado en la contaminación de contenedores marítimos para el tráfico internacional de drogas. El Ministerio Público concluyó, tras actas de vigilancia, interceptaciones y auditorías financieras realizadas entre 2022 y 2026, que había elementos suficientes para avanzar contra los principales implicados.

La red usaba puertos del Pacífico, casas caletas y mensajería encriptada

Las pesquisas comenzaron el 16 de mayo de 2022, cuando un agente de la Policía Nacional recibió información sobre una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que operaba en puertos del Pacífico. A partir de esa alerta se iniciaron seguimientos, vigilancias e interceptaciones.

Sebastián Enrique Díaz Ángelo, conocido como “Toti” o “Sebas”, fue identificado como el principal líder de la organización. El presunto cabecilla, cuya captura también fue solicitada por la fiscalía, todavía no ha sido detenido.

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Infografía sobre una red desmantelada de narcotráfico y lavado de dinero, con imágenes de un barco portacontenedores, mapas, teléfono, boutiques y edificios.
Una infografía explica la operativa de la red criminal conocida como La Mafia Filipina en Panamá, que realizaba tráfico internacional de drogas y blanqueo de capitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la investigación, su experiencia como extrabajador portuario le permitió conocer los procedimientos internos y las vulnerabilidades de las terminales. Esa información, según el expediente, habría sido usada para facilitar la contaminación de contenedores con cocaína.

La estructura mantenía una organización jerárquica con funciones específicas. Entre sus miembros había presuntos coordinadores encargados de trasladar grandes cantidades de cocaína desde distintos sectores de la capital hasta las terminales portuarias del Pacífico.

La droga era movilizada en vehículos con doble fondo, luego ocultada en “casas caletas” y después llevada a los puertos por trabajadores que, según la fiscalía, colaboraban con la organización. Los principales destinos eran países europeos, en especial España, aunque también se documentaron coordinaciones para envíos a Centroamérica y Norteamérica.

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
La Fiscalía investiga un esquema de lavado de dinero con presuntos testaferros, bienes inmuebles, vehículos, apartamentos de lujo y sociedades comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el riesgo de detección, los integrantes evitaban las llamadas telefónicas convencionales. En su lugar, utilizaban plataformas de mensajería encriptada para coordinar los movimientos de la droga y la comunicación entre los distintos niveles del grupo.

Uno de los golpes más relevantes de la investigación ocurrió el 1 de junio de 2023, cuando las autoridades decomisaron 46 paquetes de cocaína ocultos en una residencia de Betania. La dimensión internacional volvió a aparecer el 21 de agosto de 2023, cuando autoridades españolas incautaron 185 paquetes en el puerto de Valencia y la pesquisa panameña vinculó ese cargamento con la misma logística criminal.

La fiscalía investiga un esquema de lavado con boutiques y sociedades

La causa no se limita al tráfico de drogas. La fiscalía sostiene que la organización tenía un brazo dedicado al blanqueo de capitales mediante presuntos testaferros usados para adquirir bienes inmuebles, vehículos y apartamentos de lujo.

Una de las personas requeridas que decidió entregarse esta semana fue Italys Suira Talavera, señalada como presunta hijastra de Díaz Ángelo. Su madre, Norma Talavera, también figura entre las personas buscadas y, citado por Diario La Prensa, el expediente indica que mantenía una relación sentimental con quien las autoridades identifican como el presunto jefe de la red.

La fiscalía sostiene que madre e hija habrían actuado como testaferras de la organización. Según la investigación, ambas aparecían al frente de empresas y otros negocios que presuntamente servían para ocultar el origen de los fondos.

Primer plano de manos esposadas de una persona con piel de tono latino, vestida con camiseta blanca, sobre un fondo liso de color gris.
Una persona con piel latina muestra sus manos esposadas frente a un fondo gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una búsqueda en el Registro Público muestra que las dos están vinculadas a la sociedad Dream Society Panama, S.A., razón social de The House by La Sucursal, una boutique ubicada en la avenida Balboa. En esa empresa también figura como tesorera la influencer Jackeline Guzmán.

Suira Talavera aparece como presidenta y representante legal de la sociedad, mientras su madre figura como secretaria. Suira también aparece como propietaria de otro establecimiento comercial, Velvet Boutique.

La publicación añadió que la investigada mantiene una relación con el hijo del exdirector de Pandeportes Héctor Brands, quien permanece detenido por otra causa penal relacionada con enriquecimiento injustificado.

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