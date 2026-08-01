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Qatar pidió al grupo terrorista Hamas que el acuerdo de desarme ponga fin al “sufrimiento” en la Franja de Gaza

La llamada del primer ministro qatarí Mohamed bin Abdulrahman al líder de la milicia, Khalil Al-Hayya, refleja la apuesta de Doha por convertir el avance negociador en un alivio humanitario para la población en el enclave

El primer ministro qatarí y ministro de Exteriores, el jeque Mohamed bin Abdulrahman (Europa Press/Archivo)
El primer ministro qatarí y ministro de Exteriores, el jeque Mohamed bin Abdulrahman (Europa Press/Archivo)
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El primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman, expresó el viernes en una conversación telefónica al líder del grupo terrorista Hamas, Khalil Al-Hayya, su esperanza de que el acuerdo sobre el desarme del movimiento ponga fin al sufrimiento en la Franja de Gaza.

Bin Abdulrahman celebró la decisión de Hamas de “aceptar la hoja de ruta para completar la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza”, según informó la cartera de Exteriores en un comunicado. El jefe de la diplomacia qatarí manifestó su deseo de que este paso contribuya “a poner fin al sufrimiento del pueblo palestino y a lograr sus aspiraciones de seguridad y estabilidad".

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El ministro subrayó la necesidad de que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades y pida a Israel que cumpla con sus obligaciones en virtud del acuerdo, lo que llevaría a garantizar la culminación de la hoja de ruta y el logro de la paz y la estabilidad en Gaza.

Qatar actúa como uno de los principales mediadores en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista, especialmente en la guerra de Gaza, en coordinación con Egipto, Estados Unidos y Turquía.

Por su parte, el ministerio de Exteriores de Arabia Saudita expresó su satisfacción por el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el “histórico acuerdo relativo a la desmilitarización de la Franja de Gaza”. Arabia Saudita agradeció a Egipto, Qatar, Turquía, Estados Unidos, a la Junta de Paz y a todos los socios involucrados en los esfuerzos que permitieron avanzar hacia este acuerdo.

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La ONU celebró el acuerdo para el desarme de Hamas (Europa Press)
La ONU celebró el acuerdo para el desarme de Hamas (Europa Press)

Riad recalcó “la importancia de la retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y la garantía del flujo continuo e ininterrumpido de ayuda humanitaria y apoyo a la reconstrucción para el pueblo palestino”.

Además, secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la confirmación del acuerdo como “la única buena noticia en días recientes” en una región marcada por la guerra. “El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos para que Hamas entregue sus armas y para que Israel retire sus fuerzas de Gaza es la única buena noticia en días recientes”, afirmó Guterres.

El titular de Naciones Unidas advirtió que “lo que había comenzado como un conflicto regional hace seis meses se convirtió en un motivo de inestabilidad global”. Guterres subrayó ante la prensa la necesidad de poner fin a los combates “en todos los frentes” de la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que la Junta de Paz creada para resolver conflictos, comenzando por el de Gaza, alcanzó un acuerdo para el “desarme total” de Hamás y otros grupos armados palestinos en el enclave, calificándolo como un paso “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno en la Franja.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras participa en una reunión del gabinete en Camp David, en Thurmont, Maryland (EE. UU.), el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras participa en una reunión del gabinete en Camp David, en Thurmont, Maryland (EE. UU.), el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)

A su vez, declaró que Israel está “muy contento” con el acuerdo.Tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy contento con esto. Israel nos ayudó y se ha portado muy bien”, afirmó Trump a periodistas en la residencia presidencial de Camp David.

Sin embargo, más temprano, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, calificó como “inaceptable” el acuerdo, que prevé una retirada progresiva de Israel del territorio palestino. “Detener los combates contra el movimiento islamista palestino equivale a aceptar que Hamas prepare la próxima masacre”, escribió Ben Gvir en Telegram, aludiendo a los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.221 personas. “Israel debe ganar”, añadió.

Por su parte, Hamas confirmó el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye “la obligación de Israel de retirarse de la Franja de Gaza”, luego del anuncio realizado por Trump. El negociador de Hamas, Ghazi Hamad, explicó a medios árabes que el pacto contempla “la obligación de la ocupación de retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los asesinatos”. Hamad advirtió: “Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos”.

(Con información de EFE)

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