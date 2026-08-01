Un análisis prospectivo de la argentina de Javier Milei

La política económica implementada por el gobierno de Javier Milei logró estabilizar el orden macroeconómico del país. Todo indica que el Programa Económico funciona bien y que Argentina tiene margen para un ciclo de crecimiento sostenido y así “normalizarse” como una economía capitalista que crece y mejora las condiciones de vida de su sociedad.
Sin embargo, distintos sectores plantean que esta visión del programa de gobierno es errónea: sostienen que el modelo no es viable y que, por diversas razones, conduce a una crisis que, tarde o temprano, dejaría al país peor que antes. Este debate es importante, pero debe considerar el tiempo necesario para que se manifiesten los cambios por venir.
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Con esa convicción y con la colaboración de un equipo de profesionales expertos en inteligencia artificial, recurrimos a la IA e hicimos una proyección de la evolución de la economía argentina en los próximos diez años, sobre la base de los lineamientos económicos planteados por el Gobierno y bajo el supuesto de la reelección presidencial de Javier Milei en 2027.
Se observa un proceso de madurez de proyectos energéticos/mineros y ganancias de productividad por apertura comercial
A continuación, presentamos los resultados de las proyecciones clave para una década:
Producto Interno Bruto (PBI) real
2026-2028 (Recuperación y estabilización): crecimiento promedio anual del 3,5% - 4,2%. Impulsado por el rebote posestabilización y el inicio de la baja de retenciones.
2029-2031 (Aceleración inversora): crecimiento promedio anual del 4,4% - 5,2%. Efecto pleno de la baja de impuestos.
Entrada masiva de IED en Vaca Muerta y litio/minería y agroindustria: 2032-2036 (Crecimiento potencial sostenido): entre 5,5% y 3,5%. Madurez de proyectos energéticos/mineros y ganancias de productividad por apertura comercial.
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2036, el PBI real sería aproximadamente 55% mayor que en 2011, recuperaría y superaría la tendencia histórica de largo plazo gracias a la eliminación de cuellos de botella estructurales.
Inflación
La convergencia no es lineal. La libertad cambiaria y el superávit fiscal anclan expectativas, pero la eliminación de subsidios y los ajustes relativos mantienen una presión inicial.
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2026: 30%. Persistencia inercial:
2027: 18%. Efecto ancla de reservas y tipo de cambio.
2028: 2%. Consolidación de la estabilidad.
2029: 9%. Continúa la baja.
2030-2036: 7% a 4%. Convergencia a estándares de países emergentes estables.
Producto per cápita
2026: USD 14.500.
2030: USD 17.200.
2036: USD 21.500.
Empleo formal total
2026-2030: aumento 2,2% - 2,5% anual. Rebote por menor costo laboral indirecto.
2031-2032: 3,0% - 3,5% anual. Crecimiento orgánico ligado al PBI.
2033-2036: 1,5% - 2,0% anual. Estabilización.
Tasa de informalidad: caída desde 50% (2025) hacia 30% - 35% en 2036.
Empleo por sectores clave
Minería y energía (gas/petróleo): crecimiento del empleo formal del 4% al 5% anual hasta 2035. Vaca Muerta alcanza madurez de exportación de GNL; el litio y el cobre lideran la nueva matriz exportadora.
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Construcción: volátil, pero con tendencia alcista (3% - 4% anual). Impulsada por infraestructura energética y vivienda privada (crédito hipotecario reactivado).
Sectores competitivos (agroindustria, automotriz, farmacéutica) crecen (2% - 3% anual)
Industria manufacturera: reestructuración profunda. Sectores competitivos (agroindustria, automotriz, farmacéutica) crecen (2% - 3% anual). La apertura Mercosur-UE obliga a ganar escala y eficiencia.
Desocupación abierta
2026: 7,8%. Rigideces iniciales, emparejamiento laboral lento.
2028: 6,8%.2030: 5,5%. Pleno empleo técnico en sectores dinámicos.
2032: 4,8%.2036: 4,5%. Tasa natural reducida por flexibilidad laboral.
Pobreza e indigencia
La reducción de la pobreza depende del crecimiento del empleo formal y la eficacia del gasto social focalizado (asumiendo que se mantienen las políticas sociales de atención a los sectores vulnerables).
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Comercio exterior y grado de apertura
Exportaciones: crecimiento promedio del 6% - 8% anual en volumen, impulsadas por el complejo sojero, energía (GNL), minería (litio y cobre) y servicios basados en conocimiento (SBC). Diversificación hacia la Unión Europea, Asia y Estados Unidos.
Importaciones: crecimiento del 5% - 7% anual. Mayor acceso a bienes de capital y tecnología por acuerdos comerciales (Cptpp -Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico-, UE).
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Grado de apertura (exportaciones más importaciones / PBI): 25% en 2026; 35% - 40% en 2036. Argentina se integra de manera profunda a la economía global.
Balanza comercial: superávit estructural moderado (1% - 2% del PBI) que financia la salida de utilidades de IED y el servicio de deuda.
Índice de riesgo país
2026-2030: 300 puntos básicos (pb).
2031-2034: 220 pb.
2035-2036: 160 pb.
El Fondo de Asistencia Laboral genera un pool de activos de largo plazo que invierte en infraestructura y renta variable local
Profundidad financiera y mercado de capitales
Crédito al sector privado (% PBI):
12% en 2026;
20% en 2030;
30% - 35% en 2036.
Capitalización bursátil (% PBI):
del 15% (2026) al 40% - 50% (2036).
El Fondo de Asistencia Laboral genera un pool de activos de largo plazo que invierte en infraestructura y renta variable local.
Deuda externa / PBI
2026: 65% del PBI.
2030: 50% del PBI.
2036: 35% - 40% del PBI.
Conclusión
El escenario proyectado para 2026-2036 describe una transformación estructural de la economía argentina. En diez años se puede cambiar la vida y las expectativas de los argentinos en la medida en que se sostenga un programa económico que, como el que implementa actualmente el gobierno de Milei, alcance rendimientos crecientes a lo largo del tiempo.
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Todo esto será posible si la política de Gobierno continúa comprometida con los supuestos básicos del modelo.
El autor es Economista y analista político