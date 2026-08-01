Opinión
Agregar Infobae enGoogle

Un análisis prospectivo de la argentina de Javier Milei

Con apoyo de un equipo de especialistas en inteligencia artificial, el autor proyecta la evolución de variables como PBI, inflación, empleo, pobreza, comercio exterior y deuda entre 2026 y 2036 bajo el supuesto de reelección presidencial

Un hombre con gafas, camisa celeste, corbata negra y saco oscuro saluda con la mano derecha levantada desde un atril con micrófonos
Todo indica que el Programa Económico funciona bien y que Argentina tiene margen para un ciclo de crecimiento sostenido
Guardar

La política económica implementada por el gobierno de Javier Milei logró estabilizar el orden macroeconómico del país. Todo indica que el Programa Económico funciona bien y que Argentina tiene margen para un ciclo de crecimiento sostenido y así “normalizarse” como una economía capitalista que crece y mejora las condiciones de vida de su sociedad.

Sin embargo, distintos sectores plantean que esta visión del programa de gobierno es errónea: sostienen que el modelo no es viable y que, por diversas razones, conduce a una crisis que, tarde o temprano, dejaría al país peor que antes. Este debate es importante, pero debe considerar el tiempo necesario para que se manifiesten los cambios por venir.

PUBLICIDAD

Con esa convicción y con la colaboración de un equipo de profesionales expertos en inteligencia artificial, recurrimos a la IA e hicimos una proyección de la evolución de la economía argentina en los próximos diez años, sobre la base de los lineamientos económicos planteados por el Gobierno y bajo el supuesto de la reelección presidencial de Javier Milei en 2027.

Se observa un proceso de madurez de proyectos energéticos/mineros y ganancias de productividad por apertura comercial

A continuación, presentamos los resultados de las proyecciones clave para una década:

Producto Interno Bruto (PBI) real

2026-2028 (Recuperación y estabilización): crecimiento promedio anual del 3,5% - 4,2%. Impulsado por el rebote posestabilización y el inicio de la baja de retenciones.

2029-2031 (Aceleración inversora): crecimiento promedio anual del 4,4% - 5,2%. Efecto pleno de la baja de impuestos.

Entrada masiva de IED en Vaca Muerta y litio/minería y agroindustria: 2032-2036 (Crecimiento potencial sostenido): entre 5,5% y 3,5%. Madurez de proyectos energéticos/mineros y ganancias de productividad por apertura comercial.

PUBLICIDAD

2036, el PBI real sería aproximadamente 55% mayor que en 2011, recuperaría y superaría la tendencia histórica de largo plazo gracias a la eliminación de cuellos de botella estructurales.

La libertad cambiaria y el superávit fiscal anclan expectativas, pero la eliminación de subsidios y los ajustes relativos mantienen una presión inicial sobre el gasto de los hogares (Foto: Reuters)
La libertad cambiaria y el superávit fiscal anclan expectativas, pero la eliminación de subsidios y los ajustes relativos mantienen una presión inicial sobre el gasto de los hogares (Foto: Reuters)

Inflación

La convergencia no es lineal. La libertad cambiaria y el superávit fiscal anclan expectativas, pero la eliminación de subsidios y los ajustes relativos mantienen una presión inicial.

2026: 30%. Persistencia inercial:

2027: 18%. Efecto ancla de reservas y tipo de cambio.

2028: 2%. Consolidación de la estabilidad.

2029: 9%. Continúa la baja.

2030-2036: 7% a 4%. Convergencia a estándares de países emergentes estables.

Producto per cápita

2026: USD 14.500.

2030: USD 17.200.

2036: USD 21.500.

El empleo se prevé aumente entre 2,2% - 2,5% anual, por rebote por menor costo laboral indirecto (Foto: Reuters)
El empleo se prevé aumente entre 2,2% - 2,5% anual, por rebote por menor costo laboral indirecto (Foto: Reuters)

Empleo formal total

2026-2030: aumento 2,2% - 2,5% anual. Rebote por menor costo laboral indirecto.

2031-2032: 3,0% - 3,5% anual. Crecimiento orgánico ligado al PBI.

2033-2036: 1,5% - 2,0% anual. Estabilización.

Tasa de informalidad: caída desde 50% (2025) hacia 30% - 35% en 2036.

Empleo por sectores clave

Minería y energía (gas/petróleo): crecimiento del empleo formal del 4% al 5% anual hasta 2035. Vaca Muerta alcanza madurez de exportación de GNL; el litio y el cobre lideran la nueva matriz exportadora.

Construcción: volátil, pero con tendencia alcista (3% - 4% anual). Impulsada por infraestructura energética y vivienda privada (crédito hipotecario reactivado).

Sectores competitivos (agroindustria, automotriz, farmacéutica) crecen (2% - 3% anual)

Industria manufacturera: reestructuración profunda. Sectores competitivos (agroindustria, automotriz, farmacéutica) crecen (2% - 3% anual). La apertura Mercosur-UE obliga a ganar escala y eficiencia.

Desocupación abierta

2026: 7,8%. Rigideces iniciales, emparejamiento laboral lento.

2028: 6,8%.2030: 5,5%. Pleno empleo técnico en sectores dinámicos.

2032: 4,8%.2036: 4,5%. Tasa natural reducida por flexibilidad laboral.

Pobreza e indigencia

La reducción de la pobreza depende del crecimiento del empleo formal y la eficacia del gasto social focalizado (asumiendo que se mantienen las políticas sociales de atención a los sectores vulnerables).

Comercio exterior y grado de apertura

Exportaciones: crecimiento promedio del 6% - 8% anual en volumen, impulsadas por el complejo sojero, energía (GNL), minería (litio y cobre) y servicios basados en conocimiento (SBC). Diversificación hacia la Unión Europea, Asia y Estados Unidos.

Importaciones: crecimiento del 5% - 7% anual. Mayor acceso a bienes de capital y tecnología por acuerdos comerciales (Cptpp -Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico-, UE).

Grado de apertura (exportaciones más importaciones / PBI): 25% en 2026; 35% - 40% en 2036. Argentina se integra de manera profunda a la economía global.

Balanza comercial: superávit estructural moderado (1% - 2% del PBI) que financia la salida de utilidades de IED y el servicio de deuda.

Índice de riesgo país

2026-2030: 300 puntos básicos (pb).

2031-2034: 220 pb.

2035-2036: 160 pb.

El Fondo de Asistencia Laboral genera un pool de activos de largo plazo que invierte en infraestructura y renta variable local

Profundidad financiera y mercado de capitales

Crédito al sector privado (% PBI):

12% en 2026;

20% en 2030;

30% - 35% en 2036.

Capitalización bursátil (% PBI):

del 15% (2026) al 40% - 50% (2036).

El Fondo de Asistencia Laboral genera un pool de activos de largo plazo que invierte en infraestructura y renta variable local.

Deuda externa / PBI

2026: 65% del PBI.

2030: 50% del PBI.

2036: 35% - 40% del PBI.

Conclusión

El escenario proyectado para 2026-2036 describe una transformación estructural de la economía argentina. En diez años se puede cambiar la vida y las expectativas de los argentinos en la medida en que se sostenga un programa económico que, como el que implementa actualmente el gobierno de Milei, alcance rendimientos crecientes a lo largo del tiempo.

Todo esto será posible si la política de Gobierno continúa comprometida con los supuestos básicos del modelo.

El autor es Economista y analista político

Temas Relacionados

Estabilidad macroeconómicaDesarrollo económicoSolvencia fiscal y financieraAcumulación de reservasCrecimiento del PBIEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La próxima ventaja competitiva será saber gobernar la inteligencia artificial

La etapa de “automatizar por automatizar” se agota: ahora hay que definir criterios, límites y responsabilidades cuando los modelos intervienen en decisiones. Quien ordene datos, procesos y rendición de cuentas va a escalar con menos riesgo y más impacto

La próxima ventaja competitiva será saber gobernar la inteligencia artificial

La producción de petróleo en Argentina rompió un récord

Con el salto de la extracción de crudo, el debate del sector empieza a correrse de la productividad hacia la infraestructura necesaria para evacuar el hidrocarburo y sostener el crecimiento

La producción de petróleo en Argentina rompió un récord

Facultades para destrabar

La pregunta no es si la economía crecerá el próximo año, sino si convertiremos un viento de cola transitorio en un mayor crecimiento sostenido y si aceleraremos la reducción de la pobreza

Facultades para destrabar

Desaprender también puede ser bueno

Las empresas no siempre cambian cuando aprenden. Cambian cuando se atreven a soltar aquello que ya no necesitan

Desaprender también puede ser bueno

¿Qué pasa si un funcionario incumple la nueva Carta Orgánica del Banco Central?

Javier Milei anunció un proyecto para modificar cuestiones centrales de la entidad monetaria. Qué dice la ley

¿Qué pasa si un funcionario incumple la nueva Carta Orgánica del Banco Central?

DEPORTES

La Conmebol terminó de enterrar el proyecto de Infantino

La Conmebol terminó de enterrar el proyecto de Infantino

River Plate hizo oficial la contratación de Tobías Andrada como su séptimo refuerzo en el mercado: el monto de la operación

Dos argentinos en semifinales en San Marino y Bonn: Díaz Acosta quedó a un triunfo del Top 100 y Federico Gómez continúa su remontada

Del renacer a la polémica: el llamativo partido de Bernard Tomic que generó una ola de críticas por su actitud

El inesperado club que quiere a Vozinha después de que Colo Colo anunció la contratación del arquero figura del Mundial

TELESHOW

El festejo íntimo de Rosalía en un bodegón de Chacarita antes de su show: postres, vino y figuras de cisnes

El festejo íntimo de Rosalía en un bodegón de Chacarita antes de su show: postres, vino y figuras de cisnes

El tierno reencuentro de Alex Caniggia con Melody Luz y su hija: besos, juegos y risas

Luck Ra explicó por qué se separó de La Joaqui y habló de los rumores de infidelidad: “Me duele que duden”

La prima de Thiago Medina habló tras su denuncia por abuso sexual al exGran Hermano: “Nadie sabe lo que yo pasé”

Maxi López y Daniela Christiansson celebraron los siete meses de su hijo Lando desde Suiza

INFOBAE AMÉRICA

Qatar pidió al grupo terrorista Hamas que el acuerdo de desarme ponga fin al “sufrimiento” en la Franja de Gaza

Qatar pidió al grupo terrorista Hamas que el acuerdo de desarme ponga fin al “sufrimiento” en la Franja de Gaza

El Salvador refuerza apoyo agrícola frente a la fase más fuerte de El Niño

El Salvador: La Defensoría del Consumidor lanza un operativo nacional para retirar productos vencidos

‘Los domingos’, la película española que reabre el debate sobre familia y religión en pleno siglo XXI

Panamá: La fiscalía ordenó la aprehensión de 13 personas vinculadas con La Mafia Filipina