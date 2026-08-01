Un análisis prospectivo de la argentina de Javier Milei

Todo indica que el Programa Económico funciona bien y que Argentina tiene margen para un ciclo de crecimiento sostenido

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La política económica implementada por el gobierno de Javier Milei logró estabilizar el orden macroeconómico del país. Todo indica que el Programa Económico funciona bien y que Argentina tiene margen para un ciclo de crecimiento sostenido y así “normalizarse” como una economía capitalista que crece y mejora las condiciones de vida de su sociedad.

Sin embargo, distintos sectores plantean que esta visión del programa de gobierno es errónea: sostienen que el modelo no es viable y que, por diversas razones, conduce a una crisis que, tarde o temprano, dejaría al país peor que antes. Este debate es importante, pero debe considerar el tiempo necesario para que se manifiesten los cambios por venir.

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Con esa convicción y con la colaboración de un equipo de profesionales expertos en inteligencia artificial, recurrimos a la IA e hicimos una proyección de la evolución de la economía argentina en los próximos diez años, sobre la base de los lineamientos económicos planteados por el Gobierno y bajo el supuesto de la reelección presidencial de Javier Milei en 2027.

Se observa un proceso de madurez de proyectos energéticos/mineros y ganancias de productividad por apertura comercial

A continuación, presentamos los resultados de las proyecciones clave para una década:

Producto Interno Bruto (PBI) real

2026-2028 (Recuperación y estabilización): crecimiento promedio anual del 3,5% - 4,2%. Impulsado por el rebote posestabilización y el inicio de la baja de retenciones.

2029-2031 (Aceleración inversora): crecimiento promedio anual del 4,4% - 5,2%. Efecto pleno de la baja de impuestos.

Entrada masiva de IED en Vaca Muerta y litio/minería y agroindustria: 2032-2036 (Crecimiento potencial sostenido): entre 5,5% y 3,5%. Madurez de proyectos energéticos/mineros y ganancias de productividad por apertura comercial.

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2036, el PBI real sería aproximadamente 55% mayor que en 2011, recuperaría y superaría la tendencia histórica de largo plazo gracias a la eliminación de cuellos de botella estructurales.

La libertad cambiaria y el superávit fiscal anclan expectativas, pero la eliminación de subsidios y los ajustes relativos mantienen una presión inicial sobre el gasto de los hogares (Foto: Reuters)

Inflación

La convergencia no es lineal. La libertad cambiaria y el superávit fiscal anclan expectativas, pero la eliminación de subsidios y los ajustes relativos mantienen una presión inicial.

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2026: 30%. Persistencia inercial:

2027: 18%. Efecto ancla de reservas y tipo de cambio.

2028: 2%. Consolidación de la estabilidad.

2029: 9%. Continúa la baja.

2030-2036: 7% a 4%. Convergencia a estándares de países emergentes estables.

Producto per cápita

2026: USD 14.500.

2030: USD 17.200.

2036: USD 21.500.

El empleo se prevé aumente entre 2,2% - 2,5% anual, por rebote por menor costo laboral indirecto (Foto: Reuters)

Empleo formal total

2026-2030: aumento 2,2% - 2,5% anual. Rebote por menor costo laboral indirecto.

2031-2032: 3,0% - 3,5% anual. Crecimiento orgánico ligado al PBI.

2033-2036: 1,5% - 2,0% anual. Estabilización.

Tasa de informalidad: caída desde 50% (2025) hacia 30% - 35% en 2036.

Empleo por sectores clave

Minería y energía (gas/petróleo): crecimiento del empleo formal del 4% al 5% anual hasta 2035. Vaca Muerta alcanza madurez de exportación de GNL; el litio y el cobre lideran la nueva matriz exportadora.

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Construcción: volátil, pero con tendencia alcista (3% - 4% anual). Impulsada por infraestructura energética y vivienda privada (crédito hipotecario reactivado).

Sectores competitivos (agroindustria, automotriz, farmacéutica) crecen (2% - 3% anual)

Industria manufacturera: reestructuración profunda. Sectores competitivos (agroindustria, automotriz, farmacéutica) crecen (2% - 3% anual). La apertura Mercosur-UE obliga a ganar escala y eficiencia.

Desocupación abierta

2026: 7,8%. Rigideces iniciales, emparejamiento laboral lento.

2028: 6,8%.2030: 5,5%. Pleno empleo técnico en sectores dinámicos.

2032: 4,8%.2036: 4,5%. Tasa natural reducida por flexibilidad laboral.

Pobreza e indigencia

La reducción de la pobreza depende del crecimiento del empleo formal y la eficacia del gasto social focalizado (asumiendo que se mantienen las políticas sociales de atención a los sectores vulnerables).

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Comercio exterior y grado de apertura

Exportaciones: crecimiento promedio del 6% - 8% anual en volumen, impulsadas por el complejo sojero, energía (GNL), minería (litio y cobre) y servicios basados en conocimiento (SBC). Diversificación hacia la Unión Europea, Asia y Estados Unidos.

Importaciones: crecimiento del 5% - 7% anual. Mayor acceso a bienes de capital y tecnología por acuerdos comerciales (Cptpp -Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico-, UE).

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Grado de apertura (exportaciones más importaciones / PBI): 25% en 2026; 35% - 40% en 2036. Argentina se integra de manera profunda a la economía global.

Balanza comercial: superávit estructural moderado (1% - 2% del PBI) que financia la salida de utilidades de IED y el servicio de deuda.

Índice de riesgo país

2026-2030: 300 puntos básicos (pb).

2031-2034: 220 pb.

2035-2036: 160 pb.

El Fondo de Asistencia Laboral genera un pool de activos de largo plazo que invierte en infraestructura y renta variable local

Profundidad financiera y mercado de capitales

Crédito al sector privado (% PBI):

12% en 2026;

20% en 2030;

30% - 35% en 2036.

Capitalización bursátil (% PBI):

del 15% (2026) al 40% - 50% (2036).

El Fondo de Asistencia Laboral genera un pool de activos de largo plazo que invierte en infraestructura y renta variable local.

Deuda externa / PBI

2026: 65% del PBI.

2030: 50% del PBI.

2036: 35% - 40% del PBI.

Conclusión

El escenario proyectado para 2026-2036 describe una transformación estructural de la economía argentina. En diez años se puede cambiar la vida y las expectativas de los argentinos en la medida en que se sostenga un programa económico que, como el que implementa actualmente el gobierno de Milei, alcance rendimientos crecientes a lo largo del tiempo.

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Todo esto será posible si la política de Gobierno continúa comprometida con los supuestos básicos del modelo.

El autor es Economista y analista político