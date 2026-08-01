La próxima ventaja competitiva será saber gobernar la inteligencia artificial

Qué estamos dispuestos a delegar, bajo qué criterios, con qué límites y quién responde cuando esa inteligencia artificial interviene en una decisión relevante (Foto: Europa Press)

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Durante el último año, la conversación sobre inteligencia artificial en las empresas estuvo dominada por una pregunta bastante limitada: qué podemos automatizar. La respuesta apareció rápido. Se pueden automatizar procesos, contenidos, reportes, análisis, búsquedas, interacciones con clientes, tareas internas y buena parte de aquello que antes consumía horas de equipos completos.

Pero esa pregunta ya quedó chica. La discusión que viene -y que en muchas compañías todavía no empezó con la profundidad necesaria- es otra: qué estamos dispuestos a delegar, bajo qué criterios, con qué límites y quién responde cuando esa inteligencia artificial interviene en una decisión relevante.

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Ahí aparece el verdadero tema. La gobernanza de IA no es una moda corporativa ni un trámite de compliance. Tampoco debería ser una excusa para frenar la innovación. Es, en realidad, la condición necesaria para que la inteligencia artificial pueda escalar dentro de una organización sin convertirse en una suma de experimentos aislados, riesgos invisibles y decisiones difíciles de explicar.

Condición necesaria para que la inteligencia artificial pueda escalar dentro de una organización sin convertirse en una suma de experimentos aislados, riesgos invisibles

Hoy muchas empresas ya usan IA, aunque todavía no siempre lo admitan formalmente:

Un equipo de marketing la usa para segmentar mejor audiencias o producir contenido más rápido.

Un área de recursos humanos la prueba para filtrar perfiles. Un equipo comercial la utiliza para priorizar oportunidades.

Finanzas la incorpora para detectar patrones.

Atención al cliente la entrena para responder consultas. En el organigrama parecen iniciativas separadas.

En la práctica, todas tocan algo sensible: datos, reputación, criterio, experiencia del cliente, decisiones de negocio y confianza.

El problema no es que las empresas estén usando inteligencia artificial. El problema es que muchas la están usando sin una arquitectura de responsabilidad clara.

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La gobernanza empieza cuando una empresa deja de preguntarse solamente cómo incorporar IA y empieza a preguntarse cómo quiere trabajar con IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, gobernar la IA no significa escribir un documento de 80 páginas que nadie lee. Significa definir cómo se toman decisiones con IA dentro de la compañía:

qué datos se pueden usar y cuáles no;

qué casos requieren aprobación humana;

qué modelos son aceptables para cada nivel de riesgo;

qué métricas se van a mirar;

qué pasa si el sistema se equivoca;

quién audita;

quién corrige, y

quién tiene la última palabra.

La gobernanza empieza cuando una empresa deja de preguntarse solamente cómo incorporar IA y empieza a preguntarse cómo quiere trabajar con IA.

Este punto es especialmente importante para el management. La IA no puede quedar encerrada en el área de tecnología, porque sus efectos exceden a la tecnología.

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Tampoco puede quedar únicamente en legales, porque si se aborda solo desde el riesgo se pierde capacidad de ejecución.

Y no puede depender de la voluntad individual de algunos perfiles curiosos, porque entonces la organización queda partida entre quienes avanzan por su cuenta y quienes siguen mirando desde afuera.

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El riesgo no está solo en la tecnología, sino en el contexto en el que se la aplica

Hay una diferencia central: el riesgo no está solo en la tecnología, sino en el contexto en el que se la aplica. Una misma solución puede ser inofensiva en un proceso y crítica en otro. Una automatización puede ahorrar tiempo en una tarea operativa, pero generar un problema enorme si afecta derechos, privacidad, reputación o decisiones estratégicas.

Las empresas que esperen a que la regulación les ordene la casa probablemente lleguen tarde. Europa ya marcó un camino con el AI Act.

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La etapa de probar IA sin gobierno se está terminando (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos viene trabajando marcos de gestión de riesgo desde NIST. ISO publicó un estándar específico para sistemas de gestión de inteligencia artificial.

En Argentina también existen recomendaciones y guías vinculadas a transparencia, protección de datos personales y uso responsable de IA. Pero, más allá de cada marco regulatorio, el mensaje de fondo es claro: la etapa de probar IA sin gobierno se está terminando.

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Esto no significa que todas las compañías tengan que crear estructuras enormes o copiar modelos pensados para grandes corporaciones globales.

Si la gobernanza se vuelve demasiado pesada, muchas empresas van a dejar de innovar. Pero si es demasiado liviana, la innovación se vuelve frágil

América Latina necesita una mirada propia: más pragmática, más cercana a la ejecución y más proporcional al riesgo real de cada negocio. Si la gobernanza se vuelve demasiado pesada, muchas empresas van a dejar de innovar. Pero si es demasiado liviana, la innovación se vuelve frágil.

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En la práctica, una buena gobernanza de IA puede empezar con cinco preguntas: qué decisión o proceso queremos mejorar; qué datos vamos a usar; qué riesgo puede generar ese uso; quién es responsable del resultado; cómo vamos a medir si realmente creó valor. Parece simple, pero muchas iniciativas de IA fallan justamente porque nunca contestaron eso.

La gobernanza no vive en los documentos, sino en la forma en que trabajan las personas (Foto: Universidad de Morón)

También hay un punto que suele quedar afuera de la conversación: el talento. La gobernanza no vive en los documentos, sino en la forma en que trabajan las personas. Una empresa puede tener la mejor política de IA, pero si sus equipos no tienen criterio para usarla, desafiarla, corregirla o detectar sus límites, esa política se vuelve decorativa.

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El talento que viene no se va a diferenciar solo por saber usar herramientas. Se va a diferenciar por saber cuándo usarlas, cuándo no, cómo validar lo que producen y cómo integrarlas en procesos reales de negocio. Ese criterio va a ser cada vez más valioso, porque la inteligencia artificial reduce el costo de producir respuestas, pero aumenta la importancia de saber hacer buenas preguntas y tomar mejores decisiones.

El talento que viene no se va a diferenciar solo por saber usar herramientas. Se va a diferenciar por saber cuándo usarlas, cuándo no, cómo validar lo que producen y cómo integrarlas en procesos

Por eso, cada quick win debería dejar algo más que un caso exitoso. Debería dejar un aprendizaje, una regla, un responsable, una métrica, una práctica reutilizable. Si un piloto funciona, pero no mejora la capacidad de la organización para volver a hacerlo mejor la próxima vez, entonces fue una demo, no una transformación.

La IA sin gobierno produce demostraciones. La IA con gobierno produce transformación.

El autor es Co-Founder & CEO de The Flock