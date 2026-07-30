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Condicionarían la liberación de ocho sandinistas presos a un pacto de silencio en Nicaragua

Según una fuente citada por 100% Noticias, el régimen de Daniel Ortega exigiría a Carlos Fonseca Terán no criticar y participar en actividades oficialistas

Presos Nicaragua
Carlos Fonseca Téran ( a la derecha) es hijo del fundador del partido Frente Sandinista que ahora dirige Daniel Ortega. En julio pasado fue apresado junto con otros 10 sandinistas que integraban un grupo de Whatsapp denominado La Comuna. (Foto 19 Digital)
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La liberación de ocho sandinistas presos desde julio de 2024 estaría atada a una negociación entre el régimen de Daniel Ortega y Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Según 100% Noticias, debería aceptar no criticar al oficialismo y participar en sus actividades para destrabar las excarcelaciones.

El mismo testimonio sostiene que los detenidos pasaron más de un año y medio en desaparición forzada y que solo desde diciembre de 2025 sus familiares pudieron entregarles paquetería y realizar visitas. La publicación aclara que no pudo verificar de manera independiente el contenido de esas conversaciones ni las condiciones supuestamente impuestas.

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De acuerdo con la información recibida por 100% Noticias, el principal obstáculo para la salida de los presos sería la negativa de Fonseca Terán a aceptar esos términos. El hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador permanece, según esa versión, bajo arresto domiciliario y sin posibilidad de mantener vida pública ni participar en actividades sociales.

¿Quiénes son los detenidos y cómo fue el operativo?

Los ocho detenidos identificados por la fuente son Ernesto Paredes Pérez, Frank Matus, Rigoberto Ramos Mora, Cristhian Eduardo Bermúdez, conocido como “Roque”, Alejandro Taleno Rueda, Gustavo Zapata, José Ángel Bermúdez, conocido como “Chepe Nicaragua”, e Isaías Bonilla Chamorro. Zapata fue exfuncionario del Ministerio de Economía Familiar.

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Ilustración de tres personas: un hombre con barba, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dos hombres levantan el puño. La mujer está junto a un micrófono y un cartel con fecha.
Una ilustración muestra a Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a Carlos Fonseca Terán en un acto público en Nicaragua en abril de 2012, con un cartel con texto y la fecha visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los integrantes del grupo conocido como La Comuna fueron capturados entre el 26 y el 29 de julio de 2024. En ese mismo operativo también fue detenida Arlen Cuadra, compañera de vida de Fonseca Terán y exmagistrada del Tribunal Laboral de Apelaciones.

Según la fuente, La Comuna era un espacio de discusión formado por 21 jóvenes vinculados al sandinismo histórico y coordinado por Fonseca Terán. El nombre remitía a la Comuna de París de 1871 y el grupo debatía asuntos políticos e ideológicos.

Las tensiones internas detrás de las detenciones

Entre sus miembros figuraban la exdiputada sandinista Xochilt Ocampo y Niquirana Ferreti, hija del exjefe policial Walter Ferreti y de la magistrada Juana Méndez, además de otros funcionarios de una nueva generación de militantes sandinistas. La misma versión indica que, antes de las capturas, el grupo preparaba una discusión titulada “Los peligros de la sucesión dinástica”.

Ese debate se centraba en el proceso de concentración de poder dentro de la familia Ortega Murillo. La fuente agregó que dentro del propio grupo se habría producido una filtración de información que luego desencadenó las detenciones.

Dibujo a lápices de color de ocho figuras humanas de pie, con bandas azules y blancas de la bandera de Nicaragua cubriendo sus ojos.
Ocho personas representadas como presos políticos de Nicaragua exhiben sus rostros cubiertos con la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la fuente, las detenciones de Fonseca Terán, Cuadra y los integrantes de La Comuna estarían ligadas a tensiones internas provocadas por críticas a la sucesión política impulsada por Ortega y Rosario Murillo. Hasta ahora, el régimen nicaragüense no se ha pronunciado públicamente sobre esas afirmaciones ni sobre la situación jurídica de los detenidos.

La condición planteada a Fonseca Terán

La fuente dijo al medio que una funcionaria del Estado cercana a la pareja gobernante expresó en una reunión interna que esperaba que Fonseca Terán “asumiera una posición revolucionaria”. Ese paso, según esa intervención, facilitaría la liberación de los ocho detenidos y le permitiría acompañar a su madre, afectada por un cáncer y otras enfermedades.

La información también señala que, tras la captura de Fonseca Terán, otros miembros de su familia fueron apartados de cargos públicos. Uno de sus hermanos dejó de trabajar en la Corte Suprema de Justicia y otro fue desvinculado de ProNicaragua; después, ambos pasaron a emplearse en empresas privadas.

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