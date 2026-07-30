Honduras: Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra exjefe militar Roosevelt Hernández por presuntos ataques a la libertad de prensa

La investigación se originó tras denuncias presentadas por periodistas hondureños. (FOTO: Proceso Hn)

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El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, actualmente en condición de retiro, por presuntas acciones que habrían vulnerado derechos fundamentales de periodistas.

De acuerdo con el ente acusador, la acción penal se deriva de una investigación relacionada con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de carácter castrense, las cuales fueron denunciadas por comunicadores y por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como parte de una presunta campaña de desacreditación contra integrantes del gremio periodístico.

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Investigación incluyó peritajes y testimonios

El Ministerio Público informó que el proceso investigativo contempló la recepción de denuncias formales, diligencias prejudiciales, peritajes especializados sobre material audiovisual y digital, así como la recopilación de declaraciones testimoniales incorporadas al expediente.

Según la institución, las pesquisas estuvieron a cargo de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, dependencia responsable de investigar posibles vulneraciones contra estos sectores.

El organismo recordó que la libertad de prensa y la libertad de expresión constituyen derechos protegidos por la Constitución de la República y por tratados internacionales ratificados por Honduras, por lo que su protección debe garantizarse mediante acciones concretas.

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El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández por presuntos ataques a la libertad de prensa. (FOTO: Proceso Hn)

De acuerdo con el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, la denuncia fue presentada inicialmente por el periodista Dagoberto Rodríguez Coello, luego de la publicación de contenido en el periódico oficial de las Fuerzas Armadas el 26 de mayo de 2025.

Posteriormente, otros comunicadores, entre ellos Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López, formalizaron denuncias similares al considerar que las publicaciones contenían expresiones que podrían constituir incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales contra periodistas.

El portavoz explicó que estos elementos fueron incorporados a la investigación y sirvieron de base para la presentación del requerimiento fiscal ante los tribunales competentes.

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Defensa anuncia comparecencia

Tras conocerse la acción del Ministerio Público, el abogado defensor de Roosevelt Hernández, Darwin García, aseguró que su representado comparecerá voluntariamente ante la justicia.

Según indicó, el exjerarca militar tiene previsto presentarse el próximo 7 de agosto, cuando fue citado para comparecer ante el órgano jurisdiccional correspondiente, donde comenzará la etapa inicial del proceso.

Será un juez competente quien determine la fecha de la audiencia y resuelva las actuaciones procesales que correspondan conforme al desarrollo del expediente.

El Ministerio Público recordó que la libertad de prensa está protegida por la Constitución. (FOTO: X)

El Ministerio Público reiteró que ningún funcionario o exfuncionario público está exento de responder ante la justicia cuando existan investigaciones por posibles vulneraciones a derechos protegidos por la legislación nacional e instrumentos internacionales.

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Asimismo, indicó que continuará informando sobre el avance del caso en la medida en que lo permita la reserva legal del expediente y conforme evolucionen las actuaciones judiciales.

El requerimiento fiscal abre una nueva etapa en este proceso, en la que corresponderá al Poder Judicial determinar si existen elementos suficientes para continuar con la causa, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de todas las partes involucradas.