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Moda, amistad y aventura: Así fueron las lujosas vacaciones de la nieta de Donald Trump en Costa Rica

La hija de Donald Trump Jr., de 19 años, llegó a la costa del Pacífico norte para reencontrarse con su amiga cercana Emma Markin y grabar contenido para su vlog personal, mostrando las bondades naturales de Guanacaste a una audiencia internacional de miles de seguidores

Kai Trump disfrutó de un atardecer en la playa durante su viaje a Costa Rica, donde compartió momentos con amigos y documentó su experiencia para sus seguidores (Cortesía: Kai Trump).
Kai Trump disfrutó de un atardecer en la playa durante su viaje a Costa Rica, donde compartió momentos con amigos y documentó su experiencia para sus seguidores (Cortesía: Kai Trump).
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En junio de 2026, Kai Trump, la nieta mayor del presidente estadounidense Donald Trump, eligió como destino de descanso las paradisíacas costas tropicales de América Central. Con solo 19 años de edad, la primogénita de Donald Trump Jr. y Vanessa Haydon emprendió una escapada llena de aventura, deporte, relajación y momentos memorables junto a su círculo de amigos más cercanos.

Según los registros oficiales de migración, la joven influencer y deportista permaneció en suelo costarricense entre el 11 y el 14 de junio de 2026, enfocando su estadía con sus amigos, principalmente en la exclusiva zona de Playa Las Catalinas, ubicada en el cantón de Santa Cruz, dentro de la provincia de Guanacaste.

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Este pintoresco rincón del Pacífico norte costarricense, famoso por sus senderos rodeados de densa vegetación autóctona y sus cristalinas aguas ideales para deportes acuáticos, se convirtió en el escenario perfecto para la creación de contenido de su popular vlog personal y sus plataformas digitales.

Uno de los momentos más emotivos y destacados de su corta estancia fue el esperado reencuentro con su mejor amiga costarricense, Emma Markin. La complicidad natural entre ambas quedó completamente reflejada en diversas interacciones compartidas a lo largo de la travesía, donde primaron las risas espontáneas, las bromas casuales y las constantes muestras de afecto mutuo frente a las cámaras.

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Kai Trump, hija mayor de Donald Trump Jr., documentó los momentos más destacados de su viaje a Costa Rica para sus plataformas digitales.

Fiel a su exigente disciplina personal y su conocida pasión por las actividades deportivas, Kai inició sus jornadas muy temprano por la mañana. En la primera parte de su apretado itinerario, la joven deportista completó intensas sesiones de golf de 18 hoyos desde las 6:40 a. m. junto a su inseparable compañero de juego, conocido popularmente como Big John.

Estas jornadas de juego estuvieron acompañadas por rigurosos entrenamientos técnicos de swing y largas horas practicando el putting, demostrando la dedicación constante que mantiene día a día para perfeccionar su nivel competitivo en esta disciplina deportiva.

Además de las largas jornadas dedicadas al golf, el viaje estuvo repleto de diversas actividades al aire libre que le permitieron conectar de primera mano con la rica biodiversidad local del país centroamericano:

  • Senderismo extremo: Una exigente caminata de más de dos millas a través de empinados senderos tropicales hasta alcanzar la cima de la montaña, disfrutando del paisaje y observando la fauna local, incluyendo imponentes cangrejos silvestres de la zona.
  • Deportes acuáticos: Divertidas sesiones de boogie boarding en las olas de la playa para aprovechar la calidez y el oleaje característico del océano Pacífico norte.
  • Cenas de gala: Noches de convivencia luciendo sofisticados atuendos de gala, destacando un refinado vestido de la reconocida firma de alta moda Alice + Olivia, perfecto para disfrutar de la gastronomía local e imponentes atardeceres dorados frente al mar.
Los senderos de Playa Las Catalinas sorprendieron al grupo con su exuberante fauna y vistas al Pacífico.

El destino predilecto de la nieta de Donald Trump

En reiteradas ocasiones a lo largo de la cobertura compartida en sus redes sociales, Kai Trump manifestó abiertamente su profunda admiración por Costa Rica, catalogándolo sin dudarlo como uno de sus destinos turísticos predilectos alrededor de todo el mundo.

La perfecta combinación entre impresionantes paisajes montañosos, exuberante vegetación, playas de agua cálida y la amabilidad de su gente convirtieron esta escapada en una experiencia totalmente inolvidable.

Incluso durante uno de los recorridos al atardecer, entre risas y admirando la vista hacia el horizonte, la joven de 19 años confesó abiertamente que nunca quisiera irse del país e insinuó en un tono jovial sus deseos de mudarse definitivamente a suelo costarricense. Con este viaje, Kai no solo fortaleció sus lazos de amistad con Emma Markin, sino que también mostró a su audiencia global la incalculable riqueza natural y el encanto único que caracterizan a las playas de Guanacaste.

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