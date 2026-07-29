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Nintendo lleva a Splatoon Raiders al top histórico de usuarios de Metacritic

El spin-off para Nintendo Switch 2 registra 9,3 sobre 10 entre los jugadores, frente al 81 sobre 100 de la prensa

Splatoon Raiders, de Nintendo.
Splatoon Raiders, de Nintendo.
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Splatoon Raiders, el nuevo spin-off de Nintendo para Nintendo Switch 2, alcanzó una calificación de 9,3 sobre 10 entre los usuarios de Metacritic pocos días después de su estreno. Ese promedio lo colocó provisionalmente como el séptimo videojuego mejor valorado por la comunidad en la clasificación histórica del sitio, aunque su posición puede cambiar a medida que ingresen nuevas reseñas.

Una recepción superior a la nota de la prensa

El respaldo de los jugadores supera la calificación que recibió el título entre los medios especializados. Su promedio de la crítica en Metacritic es de 81 sobre 100. Estas cifras describen una recepción positiva, pero el 9,3 de la audiencia elevó al lanzamiento hasta una zona reservada para algunos de los juegos más reconocidos del listado.

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Con su posición actual, Splatoon Raiders aparece por encima de The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Metal Gear Solid y Warcraft 3 en la tabla ordenada por las notas de usuarios. La comparación corresponde específicamente al ranking de Metacritic y puede depender de la versión o plataforma registrada para cada juego.

El primer lugar de esa clasificación pertenece actualmente a Clair Obscur: Expedition 33, con un promedio de 9,5. En los puestos superiores también figuran Silent Hill 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Metal Gear Solid 3: Snake Eater y el reciente Resident Evil Requiem.

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La diferencia entre las notas de la prensa y las de la comunidad resulta relevante porque Metacritic mantiene ambos promedios separados. El primero reúne reseñas de medios y adapta sus evaluaciones a una escala de 100 puntos; el segundo se construye con calificaciones publicadas por usuarios registrados, sobre una escala de 10.

Un spin-off centrado en la experiencia individual

Splatoon Raiders cambia el enfoque habitual de Splatoon, serie conocida por sus combates multijugador basados en tinta. En esta entrega, el jugador controla a una mecanista que se une al Clan Surimi para recorrer las islas Espiralita y descubrir sus misterios.

El juego adopta elementos de looter-shooter, un género que combina disparos con la búsqueda constante de equipo, recompensas y mejoras. Su estructura prioriza la progresión del personaje, la exploración y los enfrentamientos dentro de una aventura para un solo jugador, en lugar de concentrarse exclusivamente en las partidas competitivas que identificaron a las entregas principales.

La decisión de desarrollar este proyecto antes que un eventual Splatoon 4 también marca una diferencia dentro de la serie. Según explicaron sus responsables, Nintendo Switch 2 les permitió experimentar con ideas y mecánicas distintas. El resultado mantiene elementos visuales y de combate asociados con los Inkling, pero los reorganiza alrededor de una campaña individual.

Splatoon comenzó en Wii U y creció principalmente gracias a sus modos multijugador. Raiders utiliza esa identidad para probar otra estructura en la nueva consola, sin presentarse como la cuarta entrega numerada.

Splatoon Raiders, de Nintendo.
Splatoon Raiders, de Nintendo.

Un ranking sujeto a cambios y campañas

La posición histórica debe leerse como un resultado provisional. Splatoon Raiders llevaba pocos días disponible cuando llegó al 9,3, por lo que cada nueva evaluación puede alterar tanto el promedio como su lugar en la tabla. Las fuentes tampoco detallan cuántas calificaciones componen la nota, un dato necesario para medir su estabilidad frente a títulos que acumularon reseñas durante años.

El sistema de usuarios de Metacritic también ha sido objeto de campañas coordinadas. Entre los diez primeros puestos aparece Disney Cory in the House, juego que fue impulsado deliberadamente por una movilización en línea para llevarlo a la cima pese a su mala reputación. El episodio incluso contribuyó a elevar su precio en el mercado de segunda mano.

A eso se suma la concentración de votos en los extremos de la escala, con abundancia de notas perfectas y ceros. Esa conducta puede distorsionar los promedios, en especial durante los primeros días de un lanzamiento, cuando el volumen de evaluaciones todavía es limitado.

El 9,3 muestra que el estreno encontró una respuesta inicial muy favorable entre quienes decidieron puntuarlo. Su séptimo puesto, sin embargo, seguirá expuesto a variaciones mientras Metacritic reciba nuevas calificaciones de usuarios.

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