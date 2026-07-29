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Josh Hartnett combate una amenaza bajo el agua en el tráiler de ‘Bajo la superficie’

La miniserie de seis episodios llegará a Netflix el 8 de octubre

Below presenta su adelanto.
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Netflix lanzó el primer avance de Below, una miniserie de suspenso protagonizada por Josh Hartnett sobre una criatura marina que ataca un pequeño pueblo pesquero. Sus seis episodios tendrán un estreno mundial el 10 de septiembre de 2026, dentro del programa Primetime del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), antes de incorporarse a la plataforma el 8 de octubre.

Una amenaza oculta bajo las olas

El primer tráiler presenta el escenario costero y las consecuencias de los ataques, pero evita mostrar por completo al monstruo. La decisión mantiene abierta la incógnita sobre su aspecto, su origen y la razón por la que llegó hasta las aguas cercanas al pueblo.

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La historia sigue a Calvin Penney, interpretado por Hartnett, un pescador generoso y obstinado que vive en una pequeña localidad de Terranova, Canadá. Calvin todavía carga con la muerte misteriosa de su padre, ocurrida varias décadas atrás, cuando una nueva amenaza comienza a alterar la vida de la comunidad.

El pescador deberá proteger a su hijo Wade, interpretado por Charlie Heaton, y mantener unida a su familia mientras los ataques aumentan. Para investigar lo que ocurre bajo el agua, trabajará con una investigadora marina visitante encarnada por Mackenzie Davis.

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El avance sugiere que la criatura es apenas una parte del conflicto. La descripción oficial anticipa secretos enterrados en la isla y conecta el peligro actual con el pasado de Calvin, aunque Netflix todavía no explicó cómo se relacionan ambos misterios.

El reparto de Below

Junto con Hartnett, Heaton y Davis, el elenco incluye a Ruby Stokes, Kaleb Horn, Rohan Campbell y Willow Kean. Netflix todavía no detalló qué personajes interpretan estos cuatro actores ni cómo intervienen en la investigación de los ataques.

Hartnett regresa así a un papel principal en televisión después de participar en series como Penny Dreadful, Die Hart y Paradise Lost. En Bajo la superficie también figura como productor ejecutivo, además de encabezar el reparto.

La participación del actor fue anunciada poco después de la presentación inicial del proyecto, realizada en febrero de 2025. El nuevo tráiler ofrece el primer vistazo concreto al pueblo, la dinámica entre sus habitantes y el peligro que se desplaza bajo el mar, pero reserva la apariencia de la criatura para futuros adelantos o para el estreno.

La serie combinará el enfrentamiento con el monstruo y el drama familiar de Calvin. Su prioridad será mantener a salvo a Wade y al resto de sus seres queridos, mientras intenta evitar que el miedo fracture una comunidad donde los habitantes dependen unos de otros.

Below (Captura de tráiler oficial)
Below (Captura de tráiler oficial)

Creación, producción y estreno

Jesse McKeown creó la serie y trabaja como showrunner, el responsable creativo principal que coordina el desarrollo narrativo y la producción. McKeown también ocupa el cargo de productor ejecutivo.

El equipo de producción ejecutiva se completa con Hartnett, Jessica Rhoades a través de Pacesetter, Chris Hatcher, Jamie Childs, Louise Sutton y Sharon Hall. La información difundida hasta ahora no identifica a los directores de cada episodio ni especifica si la historia fue concebida para continuar después de esta primera entrega.

El recorrido de lanzamiento comenzará en TIFF, donde Bajo la superficie formará parte del programa Primetime el 10 de septiembre de 2026. La presentación permitirá ver la serie casi un mes antes de su llegada global a Netflix, prevista para el 8 de octubre.

La producción fue filmada en locaciones de St. John’s, en la provincia canadiense de Terranova, el mismo territorio donde transcurre la historia.

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