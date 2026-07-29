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Demi Moore baila junto a Katseye y aviva la preocupación por su extrema delgadez

El grupo femenino presentó una colaboración con la estrella de Hollywood en un video de estética fashionista

La actriz apareció en el clip de "Animal" con las piernas al descubierto y su figura encendió los comentarios en redes sociales (Instagram/@katseyeworld)

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Demi Moore se unió al grupo femenino Katseye en el video del sencillo “Animal”, una colaboración que acaparó la atención de sus seguidores, aunque no precisamente por razones musicales.

Las imágenes del clip, en las que la actriz aparece con las piernas al descubierto, multiplicaron los comentarios sobre su notable pérdida de peso.

En el video, Moore interpreta una versión retorcida de la Miranda Priestly de El diablo viste a la moda, rechazando atuendos y dispensando consejos de moda a las integrantes del grupo.

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La producción muestra a Katseye actuando ante una sala de ejecutivos llamados Boyseye, con cada miembro del grupo en versiones de género intercambiado, hasta que la intervención de Moore las lleva a replantear su propuesta artística.

Demi Moore baila junto a Katseye y aviva la preocupación por su extrema delgadez
Demi Moore participó en el video de “Animal” junto a Katseye y su aparición desvió la atención hacia su pérdida de peso (Instagram/@katseyeworld/REUTERS)

“Animal” fue compuesta en colaboración con Ed Sheeran y producida por Omer Fedi y Blake Slatkin, quienes también han trabajado con Addison Rae y Adéla, respectivamente.

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El sencillo forma parte del EP de cinco canciones Wild, previsto para el 14 de agosto, y fue precedido por “Pinky Up”, el primer lanzamiento de Katseye sin Manon Bannerman, quien permanece en pausa del grupo.

“Realmente estamos dando un paso adelante y probando cosas nuevas, y se está viendo muy bien”, declaró Daniela, integrante de Katseye, durante el evento de cuenta regresiva oficial que el grupo organizó en YouTube minutos antes del estreno del video.

El cameo de Demi Moore en un video de KATSEYE
El videoclip muestra a la actriz en una versión retorcida de Miranda Priestly que cuestiona la propuesta artística del grupo femenino (Instagram/@katseyeworld)

La delgadez de Moore despierta alarma

La aparición de Moore en el clip de Katseye no fue un hecho aislado. Semanas antes, la actriz de 63 años había concentrado comentarios similares en la alfombra roja del Festival de Cine South by Southwest (SXSW), en Austin, donde posó con un vestido sin mangas con escote pronunciado y una abertura lateral que dejó ver su figura.

Esa misma semana, Hola reportó que su presencia en los Actor Awards había disparado especulaciones en redes sociales sobre el presunto uso de Ozempic, aunque ninguna afirmación fue confirmada.

En aquella ceremonia, Moore vistió un ceñido vestido negro sin mangas que expuso una figura notoriamente delgada.

La actriz estuvo en SXSW para el estreno de I Love Boosters!, cinta que también protagoniza Keke Palmer y que dirige Boots Riley, el cineasta detrás de Sorry to Bother You.

La acompañó su chihuahua de 544 gramos, Pilaf, que ya se ha convertido en una presencia habitual en sus apariciones públicas.

La delgadez de Moore ya había generado comentarios en SXSW y en los Actor Awards, donde surgieron especulaciones sobre Ozempic sin confirmación (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La delgadez de Moore ya había generado comentarios en SXSW y en los Actor Awards, donde surgieron especulaciones sobre Ozempic sin confirmación (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La preocupación por la delgadez de Moore se inscribe en una tendencia más amplia que inquieta a estilistas y especialistas en salud de Hollywood. Según reveló Page Six, múltiples fuentes del sector advierten que estrellas ya delgadas recurren a microdosis de Ozempic u otros fármacos similares para perder aún más peso.

“Hay un estigma ahora en tener cualquier tipo de peso”, señaló un estilista y exeditor de Vogue en declaraciones al citado medio.

Un dermatólogo de Hollywood consultado por el mismo medio añadió que sus clientas “llevan mucho tiempo microdosificando GLP-1″.

La nutricionista de celebridades Jess Baker alertó sobre señales físicas que, en un contexto clínico, encenderían las alarmas:

“He notado signos visibles de desgaste muscular en varios famosos donde antes no existían: sienes hundidas, clavículas marcadas, omóplatos prominentes. Estos cambios pueden indicar malnutrición, lo que significa que el cuerpo no recibe lo suficiente para funcionar”.

Demi Moore recibió una nominación al Oscar por "La sustancia", donde interpretó a una figura del fitness que crea una versión más joven de sí misma (Mubi via AP)
Demi Moore recibió una nominación al Oscar por "La sustancia", donde interpretó a una figura del fitness que crea una versión más joven de sí misma (Mubi via AP)

Un estilista de alto perfil consultado por Page Six describió la presión que existe en el ambiente: “Una actriz ve que otra adelgaza, y entonces otra adelgaza aún más”.

Quienes visten a las estrellas se encuentran, según el medio, en una posición incómoda: buscan que sus clientas luzcan bien, pero también quieren que estén sanas.

“No puedes decirles a estas actrices que están demasiado delgadas”, señaló la fuente. “Solo dirán: ¡pero [tal actriz] es más pequeña que yo!”.

Moore protagonizó en 2024 La sustancia, película de terror corporal en la que interpretó a una figura del fitness de mediana edad que crea una versión más joven de sí misma —encarnada por Margaret Qualley— mediante una droga ilegal.

El papel le valió una nominación al Oscar a Mejor Actriz, aunque el galardón fue a manos de Mikey Madison por su actuación en Anora, de Sean Baker.

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