Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 28 de julio

¿A cuánto opera el dólar en bancos?
El dólar al público se mantiene estable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, también un máximo nominal, por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior, en el final de la escalada cambiaria durante las elecciones de medio término de 2025. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,47 para la venta y $1.469,88 para la compra.
En el marco de su visita a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, participó el lunes de un encuentro con estudiantes de distintas universidades nacionales, donde se permitió bromear con la Ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar a los argentinos a declarar sus ahorros en dólares y remonetizar la economía.
El BCRA compró USD 27 millones en el mercado
El BCRA compró el lunes al mercado USD 27 millones, apenas el 4,5% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 18 millones, a 49.163 millones de dólares.
La plaza cambiaria recuperó el volumen, con USD 596,6 millones operados en el segmento de contado. El dólar mayorista finalizó sin variantes, a 1.497 pesos, igualmente en un máximo nominal.
Récord para el dólar blue
El dólar blue ganó el lunes 15 pesos o 1%, a $1.560, tras haber anotado un récord intradiario en los $1.565 por la mañana. En julio el dólar informal gana 45 pesos o 3%, mientras que en 2026 anota un alza de 30 pesos o 19,6 por ciento.