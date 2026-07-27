El Salvador

Tormentas eléctricas y ráfagas arriba de 40 km/h en El Salvador, Medio Ambiente detalla dónde iniciarán y cómo se moverán durante la noche

El oriente llega al pico térmico, mientras una combinación de alisios y vaguadas prepara un giro brusco en horas clave, con lluvia capaz de extenderse hasta la madrugada y condiciones marítimas más exigentes

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La jornada tendrá una mañana seca y parcialmente nublada, seguida de una tarde y noche con tormentas dispersas entre moderadas y fuertes.(Foto: Ministerio de Medio Ambiente)
La jornada tendrá una mañana seca y parcialmente nublada, seguida de una tarde y noche con tormentas dispersas entre moderadas y fuertes.(Foto: Ministerio de Medio Ambiente)

El Salvador tendrá 40 °C este lunes en La Unión y prevé tormentas con actividad eléctrica y ráfagas de más de 40 km/h desde la tarde y durante la noche. Según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para este 27 de julio, las lluvias avanzarán desde el norte hacia el centro, el occidente y la franja costera.

La jornada tendrá una mañana seca y parcialmente nublada, seguida de una tarde y noche con tormentas dispersas entre moderadas y fuertes.

Qué explica el calor y las tormentas

El fenómeno responde a la combinación de dos fuerzas atmosféricas. El flujo acelerado del este, vientos alisios provenientes del Caribe, empuja aire cálido y húmedo sobre el territorio, mientras vaguadas en ese flujo y el apoyo de sistemas en capas medias y altas de la tropósfera crean las condiciones para que ese calor acumulado detone tormentas eléctricas al caer la tarde.

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Este patrón es característico de la canícula, el período de reducción relativa de lluvias que El Salvador atraviesa desde mediados de julio.

Según registros del MARN publicados la semana pasada, más de 30 estaciones meteorológicas en departamentos como Santa Ana, Chalatenango, Cabañas y San Miguel acumulaban entre 6 y 10 días consecutivos sin precipitaciones, dentro de la categoría de sequía meteorológica débil.

La zona oriental presentaba el cuadro más grave: cinco estaciones en La Unión superaban los 10 días secos.

Durante la noche, las tormentas seguirán una trayectoria definida: se formarán en el norte y se desplazarán hacia el oriente, luego hacia el centro y, finalmente, hacia el occidente y la costa. En el sector costero, esas lluvias podrían prolongarse hasta las primeras horas de la madrugada del martes. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
Durante la noche, las tormentas seguirán una trayectoria definida: se formarán en el norte y se desplazarán hacia el oriente, luego hacia el centro y, finalmente, hacia el occidente y la costa. En el sector costero, esas lluvias podrían prolongarse hasta las primeras horas de la madrugada del martes. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Cómo avanzarán las lluvias

La nubosidad comenzará a aumentar desde temprano en la tarde sobre las zonas altas de montañas y volcanes. Las primeras lluvias se esperan en la zona norte y sus alrededores, con extensión hacia sectores de la zona occidental y oriental.

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Durante la noche, las tormentas seguirán una trayectoria definida: se formarán en el norte y se desplazarán hacia el oriente, luego hacia el centro y, finalmente, hacia el occidente y la costa. En el sector costero, esas lluvias podrían prolongarse hasta las primeras horas de la madrugada del martes.

El viento circulará entre 9 y 18 km/h en condiciones normales, con brisas ocasionales. Dentro de las tormentas, las ráfagas momentáneas superarán los 40 km/h.

Infografía de pronóstico del tiempo semanal para El Salvador. Muestra un mapa ilustrado y siete recuadros con íconos de clima, temperaturas y datos de viento.
Una infografía detalla el pronóstico del clima semanal para El Salvador, con condiciones meteorológicas y temperaturas día por día, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se espera para el martes

Para el martes 28, a los factores del lunes se suma la llegada de una onda tropical con apoyo de sistemas en capas medias de la tropósfera, lo que eleva la probabilidad de tormentas más organizadas a lo largo de la franja volcánica y la cadena montañosa norte.

El pronóstico del martes incluye la posibilidad puntual de caída de granizo, asociada a tormentas que se intensificarán en la zona nororiental antes del final de la tarde y se desplazarán hacia el centro y el occidente ya entrada la noche. Las ráfagas dentro de esas tormentas podrían superar los 45 km/h.

La mañana del martes comenzará entre despejada y poco nublada, sin precipitaciones. De acuerdo al pronóstico del MARN, las temperaturas máximas se mantendrán en los mismos niveles que los del lunes en todas las ciudades del país.

Temperaturas y mareas de este lunes

Las ciudades más calurosas del día serán La Unión con 40 °C de máxima y San Miguel con 39 °C. En la franja costera, La Libertad y Nueva Concepción alcanzarán los 36 °C, y Acajutla llegará a 35 °C. Las mínimas nocturnas oscilarán entre 20 °C en Santa Ana y 23 °C en los puertos costeros.

Ilustración plana de un mapa de El Salvador con ondas rojas y naranjas simulando una ola de calor y símbolos de rayos eléctricos y medidores de energía en aumento.
Una ilustración conceptual muestra el mapa de El Salvador cubierto por ondas rojas y naranjas, simbolizando una ola de calor que eleva el consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las mareas, La Unión registrará las alturas más pronunciadas del litoral: 2.20 metros en la primera marea alta (01:19) y 2.60 metros en la segunda (13:34). En Acajutla, las mareas altas llegarán a 1.41 metros y 1.66 metros, respectivamente.

El MARN advirtió desde el jueves pasado sobre el ingreso de un oleaje más rápido y alto a la costa salvadoreña, con velocidades de hasta 55 km/h este lunes, una condición que incrementa la fuerza de las corrientes de retorno y desaconseja el baño en zonas sin vigilancia de guardavidas.

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