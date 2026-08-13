Ministerio de Trabajo inicia inspecciones nocturnas: hasta el 40% de la fuerza laboral salvadoreña trabaja de noche

El lanzamiento de Justicia Laboral Nocturna se realizó y comenzó una nueva etapa de inspecciones laborales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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Entre el 30% y el 40% de la fuerza laboral en El Salvador desarrolla sus tareas en turnos nocturnos, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Esta proporción, que representa a cientos de miles de personas en todo el país, sitúa al empleo nocturno como un componente fundamental de la economía salvadoreña.

Ante esta realidad, la institución lanzó este miércoles el Programa Justicia Laboral Nocturna, enfocado en la protección de los derechos laborales durante la noche, un segmento históricamente desatendido por la supervisión estatal. El inicio de las inspecciones nocturnas marca, según las autoridades, un cambio significativo en la política laboral nacional.

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Según informó el titular de la cartera, Rolando Castro, la nueva estrategia contempla la realización de inspecciones fuera del horario administrativo tradicional. Por primera vez, los equipos del Ministerio recorrerán los catorce departamentos del país durante la noche para verificar el cumplimiento de la normativa. “Nuestro tejido productivo trabaja día y noche y nosotros también. A partir de hoy haremos inspecciones nocturnas con el fin de que existan todas las garantías posibles para los trabajadores y empleadores”, afirmó Castro.

El funcionario resaltó que, hasta ahora, el Ministerio “nunca ha tutelado derechos después de las 3:30 de la tarde”. Esta ausencia de control había dejado a quienes laboran de noche “sin verificación, sin supervisión y sin tutelaje de sus derechos laborales”.

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El programa de inspecciones laborales prevé visitas sin previo aviso a gasolineras, restaurantes y a todo tipo de rubro que operan de noche. (Cortesía: Ernesto Castro)

Ministerio de Trabajo lanza inspecciones nocturnas para garantizar derechos laborales

El Ministerio detalló que las inspecciones nocturnas serán aleatorias y sin previo aviso. El foco estará en sectores como gasolineras, restaurantes y otros rubros que mantienen operaciones durante la noche. La intención es constatar el respeto a las leyes laborales y detectar posibles infracciones en tiempo real. “Los trabajadores nocturnos existen. Lo que no han existido son verificaciones, supervisiones e inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo. Hoy estamos saldando una deuda histórica para garantizar justicia laboral a quienes laboran durante la noche”, aseguró el ministro.

El funcionario explicó que la labor de inspección no tiene como fin perjudicar a ningún sector, sino fortalecer el equilibrio y la confianza entre empleadores y trabajadores. “No vamos en contra de nadie. No vamos con estigmatizaciones, exclusiones ni marginaciones. Vamos de forma sana, decente y correcta, apegados estrictamente a la normativa laboral salvadoreña”, enfatizó Castro. El funcionario insistió en que el Ministerio de Trabajo actúa como árbitro y garante de los derechos laborales para ambos sectores.

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El ministro de Trabajo, Rolando Castro, sostuvo que las inspecciones nocturnas no apuntan contra ningún sector económico y que se aplicarán con apego a la normativa salvadoreña. (Cortesía: Ministerio del Trabajo)

El contexto de seguridad también fue mencionado como un factor clave para la implementación del programa. De acuerdo con Castro, El Salvador ofrece actualmente condiciones óptimas para la operación de actividades productivas nocturnas, lo que facilita la ejecución de las nuevas inspecciones. El día del lanzamiento fue calificado por el ministro como “histórico para el sector laboral y para el tejido productivo”.

La estrategia impulsada por el Ministerio de Trabajo representa una transformación en la supervisión laboral. Hasta ahora, según reconoció la propia autoridad, la fiscalización se limitaba al horario diurno. Con el nuevo enfoque, se busca consolidar una cultura de cumplimiento y respeto a los derechos laborales, independientemente del turno en el que se presten los servicios.

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