La banca panameña tiene la capacidad de impulsar más inversión y empleo, pero el crédito sigue sin despegar, señalan los empresarios

En la capital panameña, un letrero ficticio resalta el compromiso con un mayor acceso al crédito bancario, para la inclusión financiera de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sistema bancario panameño ostenta niveles de liquidez, solvencia y rentabilidad que lo distinguen dentro de América Latina. Sin embargo, la capacidad de traducir esa solidez en un mayor financiamiento para el sector productivo continúa siendo el principal reto, de acuerdo con el último Informe Económico Ejecutivo Mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

Durante el primer semestre de 2026, los bancos del país han reportado una expansión continua de activos, depósitos e inversiones.

El sistema bancario nacional exhibe una liquidez de 56.86% y un índice de adecuación de capital del 16.04%, ambos muy superiores a los requisitos regulatorios locales.

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A pesar de este respaldo financiero, el crédito otorgado al sector real apenas creció: la cartera interna subió 1.26% interanual y el financiamiento al sector privado, solo 0.58%.

El informe señala que, aunque los números de liquidez y capital son excepcionales, el verdadero desafío radica en impulsar el flujo de crédito hacia sectores como la innovación, la construcción, la industria y la agricultura, que muestran signos de menor dinamismo.

FOTO DE ARCHIVO: El sistema bancario panameño exhibe una liquidez de 56.86% y un índice de adecuación de capital del 16.04%. REUTERS/Chris Helgren/Foto de archivo

Esta situación plantea dudas sobre la capacidad del sistema para apoyar plenamente el desarrollo económico sostenible.

En junio de 2026 se produjo un giro alentador cuando las nuevas colocaciones de crédito aumentaron 44.07% respecto al año anterior, alcanzando el nivel mensual más elevado desde que existe registro estadístico comparable.

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Esta mejora revirtió la tendencia negativa del primer semestre, que pasó de una caída acumulada de 7.08% hasta mayo a un crecimiento de 0.70% en junio.

Sin embargo, la APEDE advierte que se debe esperar para confirmar si este repunte logrará sostenerse y abarcar más ramas productivas.

La situación actual lleva a los especialistas a preguntarse: ¿por qué, pese a la fortaleza del sistema, el crédito productivo crece tan lentamente?

Se insta a canalizar una mayor proporción de la liquidez bancaria hacia proyectos productivos. REUTERS/Eric Thayer

La respuesta está en la combinación de cautela bancaria, desafíos estructurales en sectores tradicionales y la necesidad de adaptar la intermediación financiera a las nuevas demandas de la economía panameña.

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El presidente de APEDE, Alberto López Tom, sostiene que la estabilidad financiera alcanzada debe convertirse en un vehículo para acelerar el desarrollo nacional.

En sus palabras: “Panamá cuenta con un sistema bancario sólido, líquido y confiable. Ahora el siguiente paso es lograr que esa fortaleza se traduzca en más y mejor financiamiento para que las empresas generen inversión, innovación y empleo”.

El informe de APEDE subraya que el sistema financiero resulta esencial no solo por su función de intermediación, sino también como soporte de sectores como logística, comercio y vivienda.

Las actividades financieras y de seguros aportan cerca del 6% del Producto Interno Bruto y el empleo en este sector alcanzó en 2025 uno de sus máximos históricos, con cerca de 50 mil trabajadores.

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En la APEDE señalan que los reportes económicos buscan aportar análisis para enriquecer el debate público. Cortesía

Entre las sugerencias para dinamizar el sistema, la APEDE recomienda avanzar hacia una digitalización integral de procesos, mejorar la evaluación crediticia mediante nuevas fuentes de información, formalizar el empleo informal y crear más instrumentos de financiamiento para micro y pequeñas empresas.

Además, plantea la necesidad de una mejor articulación entre banca, mercado de valores y organismos multilaterales.

Estas estrategias buscan canalizar una mayor proporción de la liquidez bancaria hacia proyectos productivos, estimulando la inversión privada y la creación de empleo formal.

Según el análisis, solo así podrá el sistema financiero panameño cumplir plenamente su misión de motor del desarrollo económico y social del país.

El documento forma parte de la serie de reportes económicos ejecutivos de la APEDE, cuyo objetivo es aportar análisis fundamentados para enriquecer el debate público y contribuir a la formulación de políticas que fortalezcan la competitividad y el crecimiento de Panamá.

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