Dos primos de 18 y 11 años mueren ahogados en una laguna de Honduras

El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar tras recibir la alerta. (FOTO: La Tribuna)

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Dos primos, uno de 18 años y otro de 11, murieron ahogados este miércoles en una laguna ubicada en la comunidad de La Germania, Comayagua, en la zona central de Honduras.

Miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras recibir la alerta, pero ambos jóvenes fueron encontrados sin signos vitales.

El hecho ocurrió en una laguna situada en un sector limítrofe entre los municipios de Siguatepeque y Taulabé, una zona donde equipos de emergencia tuvieron que movilizarse para desarrollar las labores de búsqueda y recuperación de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente las identidades de los fallecidos ni las circunstancias exactas en las que ambos terminaron dentro del agua.

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De acuerdo con la información preliminar, miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras recibieron una llamada alertando sobre dos personas que se encontraban en peligro dentro de la laguna.

Los equipos de socorro se trasladaron rápidamente hacia la comunidad de La Germania para iniciar las labores de rescate.

Al llegar al lugar, los bomberos comenzaron las maniobras necesarias para localizar y extraer a ambas personas del agua.

Sin embargo, después de recuperarlos, los socorristas confirmaron que ninguno de los dos presentaba signos vitales.

Víctimas eran familiares

La información disponible establece que las víctimas eran primos y tenían 18 y 11 años, respectivamente.

Por ahora no se han ofrecido mayores detalles sobre si ambos ingresaron voluntariamente a la laguna, si realizaban alguna actividad recreativa o si uno de ellos intentó auxiliar al otro.

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Las autoridades deberán recopilar testimonios de familiares y otras personas que se encontraban en el sector para reconstruir cómo ocurrió la tragedia.

También se espera que las diligencias correspondientes permitan establecer si existían condiciones particulares en el cuerpo de agua, como profundidad, corrientes internas o áreas de difícil acceso, que pudieran haber contribuido al desenlace.

Las víctimas eran primos y tenían 18 y 11 años. (FOTO: La Tribuna)

Zona se encuentra entre Siguatepeque y Taulabé

La laguna donde ocurrió el incidente está localizada en la comunidad de La Germania, en una zona limítrofe entre los municipios de Siguatepeque y Taulabé, departamento de Comayagua.

La ubicación obligó a los equipos de emergencia a movilizar recursos hacia el lugar para atender la situación y posteriormente coordinar el procedimiento correspondiente tras confirmar las dos muertes.

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Este tipo de incidentes suele requerir la intervención de organismos de socorro especializados en búsqueda y rescate acuático, especialmente cuando se trata de cuerpos de agua con características que pueden dificultar el acceso.

Investigan cómo ocurrió la tragedia

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si existían otras personas acompañando a los dos primos al momento del incidente.

Tampoco se ha precisado cuánto tiempo permanecieron dentro del agua antes de que los bomberos fueran alertados.

Las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones y testimonios disponibles cómo ocurrieron los hechos y si existieron factores adicionales relacionados con la tragedia.

Una vez realizadas las diligencias correspondientes, se espera que los cuerpos sean entregados a sus familiares para continuar con los procedimientos funerarios.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho. (FOTO: La Tribuna)

La muerte de ambos jóvenes ha generado conmoción entre habitantes del sector, especialmente por tratarse de dos miembros de una misma familia y por la corta edad de una de las víctimas.

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El caso también vuelve a poner atención sobre los riesgos asociados a ríos, lagunas y otros cuerpos de agua, especialmente cuando no existen condiciones de seguridad o supervisión adecuadas.

Las autoridades continúan recopilando información sobre lo sucedido y se espera que posteriormente se conozcan más detalles sobre las identidades de las víctimas y las circunstancias que derivaron en este doble fallecimiento en Comayagua.