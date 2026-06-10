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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de junio, el minuto a minuto de las selecciones y todas las novedades de la previa

Los equipos continúan planificando cada entrenamiento, decisión y detalle antes de que comience el torneo más importante del planeta

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Las 48 selecciones ya se preparan para el comienzo de la Copa del Mundo (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)
Las 48 selecciones ya se preparan para el comienzo de la Copa del Mundo (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)

Falta un día para que inicie el Mundial 2026 y las 48 selecciones que participarán del certamen se encuentran listas para comenzar su recorrido en la Copa del Mundo. Los partidos de preparación ya quedaron atrás y únicamente resta definir cuáles serán los cambios de algunos países respecto a sus convocados.

La selección argentina goleó 3-0 a Islandia. Valentín Barco y Thiago Almada anotaron los goles, mientras que Lionel Messi, quien disputó los últimos 20 minutos de juego, marcó un tanto desde el punto penal. Con este resultado, la Albiceleste llegará al debut mundialista primera en el Ranking FIFA.

La selección de Colombia, por su parte, continúa con los entrenamientos en Guadalajara,México, de cara al debut contra Uzbekistán. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante el equipo debutante el próximo miércoles 17 de junio.

España, tras finalizar su último ensayo en México, aterrizó en suelo estadounidense. La Roja hará base en la ciudad de Chattanooga, Tennessee. Este miércoles, el equipo realizará una recuperación física. Durante la mañana, los medios podrán visitar la base junto a Aitor Karanka, director técnico de desarrollo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Mientras tanto, México ultima los detalles para el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Javier Aguirre ya tendría definido su once inicial.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

14:54 hsHoy

“Messi mete miedo”: la reacción de los diarios internacionales tras el último amistoso de Argentina antes del Mundial

El regreso del 10 de la Albiceleste quedó en el centro de la escena a días para el inicio de la Copa del Mundo

Messi eclipsó la prensa Mundial tras su actuación contra Islandia
Messi eclipsó la prensa Mundial tras su actuación contra Islandia

La expectativa internacional se centró en Lionel Messi y su regreso a la selección argentina tras dejar atrás una molestia física. El 10 se convirtió en el foco de atención al marcar un gol y romper un nuevo récord durante la victoria de Argentina por 3-0 ante Islandia. El reencuentro del capitán con el equipo, luego de una lesión, despertó análisis y elogios en medios de distintos continentes, que coincidieron en subrayar el impacto inmediato de la Pulga a pocos días del inicio del Mundial.

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14:53 hsHoy

La selección de Francia partió rumbo a los Estados Unidos

La delegación gala emprendió viaje hacia Boston, donde instalará su campamento base durante la Copa del Mundo. El plantel dirigido por Didier Deschamps, quien abandonará el puesto como entrenador de los ‘bleus’ tras el Mundial, buscará conquistar su tercera estrella tras los títulos de 1998 y 2018.

Los actuales subcampeones del mundo tendrán su debut el próximo 16 de junio frente a Senegal en el MetLife Stadium, en Nueva York.

Los internacionales franceses posaron a bordo del Airbus A321 Neo poco antes de su despegue desde el aeródromo de Le Bourget, a las afueras de París (REUTERS)
Los internacionales franceses posaron a bordo del Airbus A321 Neo poco antes de su despegue desde el aeródromo de Le Bourget, a las afueras de París (REUTERS)
14:08 hsHoy

Hora y dónde ver en Colombia los dos partidos del primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026

México vs. Sudáfrica y Corea del Sur vs. República Checa serán los encuentros que marquen la primera jornada de fútbol en el torneo de selecciones más importante del mundo

El estadio Ciudad de México acogerá por tercera ocasión la inauguración de una Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
El estadio Ciudad de México acogerá por tercera ocasión la inauguración de una Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia este jueves 11 de junio con los partidos del grupo A, que tendrán sede en dos de las tres ciudades mexicanas que albergarán la Copa del Mundo. El partido que marcará el inicio del torneo será México vs. Sudáfrica en el estadio de la Ciudad de México, programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

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14:03 hsHoy

Argentina regresó a Kansas y ya piensa en el debut

Luego de la victoria ante Islandia, la selección finalizó con los amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo. La delegación ya se encuentra nuevamente en Kansas City y retomará los entrenamientos en el predio Compass Minerals National Performance Center. Mientras tanto, se espera saber quién será el reemplazo de Leo Balerdi para completar la convocatoria final.

Los campeones del mundo comenzarán con la defensa del título el próximo martes ante Argelia, en dicha ciudad.

La selección argentina regresó a Kansas y ya se concentra en lo que será su debut ante Argelia (afa.com.ar)
La selección argentina regresó a Kansas y ya se concentra en lo que será su debut ante Argelia (afa.com.ar)
13:47 hsHoy

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

La selección de los escudos busca terminar su preparación previa al Mundial 2026 ante una de las potencias del continente africano

El campeón de la Nations League se prepara a toda máquina para su debut ante República Democrática del Congo-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
El campeón de la Nations League se prepara a toda máquina para su debut ante República Democrática del Congo-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso de la fecha FIFA entre Portugal y Nigeria.

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13:41 hsHoy

Pepe Reina, ilusionado con España: “Es una de las favoritas"

El arquero campeón del mundo en 2010 palpitó el comienzo de la Copa del Mundo y ha reconocido sentirse “muy ilusionado” con La Roja y el campeonato que pueda hacer. Señaló que Luis de la Fuente eligió a “26 futbolistas extraordinarios” que deben ir “con el cuchillo entre los dientes”.

“Con muchísima esperanza, mucha ilusión, como cada Mundial, como cada Eurocopa. Sabemos que es muy difícil, que va a ser un Mundial seguramente muy competido, con más equipos que nunca“, agregó el exguardameta durante su participación en ‘The Battle of Stars’, la competición de golf que se celebra en el Club de Golf Son Servera en Mallorca.

El exarquero e integrante del plantel campeón en Sudáfrica 2010 se mostró optimista por el rendimiento que pueda tener la selección española (REUTERS/Pablo Morano)
El exarquero e integrante del plantel campeón en Sudáfrica 2010 se mostró optimista por el rendimiento que pueda tener la selección española (REUTERS/Pablo Morano)
13:08 hsHoy

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Desde la primera Copa del Mundo, el esférico ha evolucionado durante casi 100 años

TRIONDA es el balón oficial del Mundial 2026 (X/ @adidasfootball)
TRIONDA es el balón oficial del Mundial 2026 (X/ @adidasfootball)

Cuando Uruguay y Argentina se enfrentaron en la final del primer Mundial de la historia, en 1930, los capitanes de ambos equipos no se pusieron de acuerdo en qué balón usar. La solución fue curiosa: cada equipo jugó con el suyo en cada mitad. Uruguay, que impuso el suyo en la segunda parte, terminó ganando 4-2. El balón no era solo un objeto deportivo: ya entonces era una cuestión de ventaja.

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13:05 hsHoy

Técnico de Portugal habló sobre el significado de Cristiano Ronaldo en la selección nacional: “Es un ejemplo para el día a día”

Roberto Martínez se refirió a la importancia del goleador en la interna del cuadro luso, previo al duelo ante Nigeria en el partido de despedida

Roberto Martínez habló en la previa del partido ante Nigeria-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
Roberto Martínez habló en la previa del partido ante Nigeria-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Este 10 de junio de 2026, Portugal se despedirá de su público en Leiria, centro de dicho país, cuando reciba en el estadio Dr. Magalhães Pessoa a Nigeria.

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12:58 hsHoy

Un diario español utilizó un sistema especial para predecir al campeón del Mundial 2026: en qué posición quedó Argentina

El periódico se apoyó en el sistema de puntuación ELO, muy utilizado en el ajedrez. España contó con el mayor porcentaje de probabilidades de ganar la Copa del Mundo

El diario Marca utilizó el sistema de puntuación ELO para predecir al campeón del Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)
El diario Marca utilizó el sistema de puntuación ELO para predecir al campeón del Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 se presenta con un escenario de incertidumbre y pronósticos matemáticos que acaparan la atención de analistas y aficionados. El reciente modelo utilizado por Marca posicionó a España como la selección con mayores posibilidades de conquistar el título, asignándole un 29,8% de probabilidad de salir campeón. Esta cifra supera ampliamente a las de otros favoritos como Argentina (17,3%), Francia (9,8%) y Brasil (7,4%), según el último informe publicado por el medio español.

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12:40 hsHoy

Con Bielsa como protagonista, Uruguay compartió un emotivo video sobre el Mundial: “Pusimos a un loco a manejar la cosa”

La selección celeste viajó hacia México y fue despedida con imágenes de sus hitos y referentes de los últimos años: “Un país chico, pero de corazón enorme”

El emotivo video de Uruguay para el Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) difundió este martes un emotivo video de 88 segundos en el umbral del Mundial 2026 y tuvo a Marcelo Bielsa como uno de los principales protagonistas. Las imágenes se volvieron virales por los guiños históricos del vecino país y con hitos futbolísticos para poder ilustrar la idiosincrasia oriental.

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