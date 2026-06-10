Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de junio, el minuto a minuto de las selecciones y todas las novedades de la previa

Las 48 selecciones ya se preparan para el comienzo de la Copa del Mundo (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)

Falta un día para que inicie el Mundial 2026 y las 48 selecciones que participarán del certamen se encuentran listas para comenzar su recorrido en la Copa del Mundo. Los partidos de preparación ya quedaron atrás y únicamente resta definir cuáles serán los cambios de algunos países respecto a sus convocados.

La selección argentina goleó 3-0 a Islandia. Valentín Barco y Thiago Almada anotaron los goles, mientras que Lionel Messi, quien disputó los últimos 20 minutos de juego, marcó un tanto desde el punto penal. Con este resultado, la Albiceleste llegará al debut mundialista primera en el Ranking FIFA.

La selección de Colombia, por su parte, continúa con los entrenamientos en Guadalajara,México, de cara al debut contra Uzbekistán. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante el equipo debutante el próximo miércoles 17 de junio.

España, tras finalizar su último ensayo en México, aterrizó en suelo estadounidense. La Roja hará base en la ciudad de Chattanooga, Tennessee. Este miércoles, el equipo realizará una recuperación física. Durante la mañana, los medios podrán visitar la base junto a Aitor Karanka, director técnico de desarrollo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Mientras tanto, México ultima los detalles para el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Javier Aguirre ya tendría definido su once inicial.

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