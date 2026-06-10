Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de junio, el minuto a minuto de las selecciones y todas las novedades de la previa

Falta un día para que inicie el Mundial 2026 y las 48 selecciones que participarán del certamen se encuentran listas para comenzar su recorrido en la Copa del Mundo. Los partidos de preparación ya quedaron atrás y únicamente resta definir cuáles serán los cambios de algunos países respecto a sus convocados.
La selección argentina goleó 3-0 a Islandia. Valentín Barco y Thiago Almada anotaron los goles, mientras que Lionel Messi, quien disputó los últimos 20 minutos de juego, marcó un tanto desde el punto penal. Con este resultado, la Albiceleste llegará al debut mundialista primera en el Ranking FIFA.
La selección de Colombia, por su parte, continúa con los entrenamientos en Guadalajara,México, de cara al debut contra Uzbekistán. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante el equipo debutante el próximo miércoles 17 de junio.
España, tras finalizar su último ensayo en México, aterrizó en suelo estadounidense. La Roja hará base en la ciudad de Chattanooga, Tennessee. Este miércoles, el equipo realizará una recuperación física. Durante la mañana, los medios podrán visitar la base junto a Aitor Karanka, director técnico de desarrollo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Mientras tanto, México ultima los detalles para el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Javier Aguirre ya tendría definido su once inicial.
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La expectativa internacional se centró en Lionel Messi y su regreso a la selección argentina tras dejar atrás una molestia física. El 10 se convirtió en el foco de atención al marcar un gol y romper un nuevo récord durante la victoria de Argentina por 3-0 ante Islandia. El reencuentro del capitán con el equipo, luego de una lesión, despertó análisis y elogios en medios de distintos continentes, que coincidieron en subrayar el impacto inmediato de la Pulga a pocos días del inicio del Mundial.
La selección de Francia partió rumbo a los Estados Unidos
La delegación gala emprendió viaje hacia Boston, donde instalará su campamento base durante la Copa del Mundo. El plantel dirigido por Didier Deschamps, quien abandonará el puesto como entrenador de los ‘bleus’ tras el Mundial, buscará conquistar su tercera estrella tras los títulos de 1998 y 2018.
Los actuales subcampeones del mundo tendrán su debut el próximo 16 de junio frente a Senegal en el MetLife Stadium, en Nueva York.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia este jueves 11 de junio con los partidos del grupo A, que tendrán sede en dos de las tres ciudades mexicanas que albergarán la Copa del Mundo. El partido que marcará el inicio del torneo será México vs. Sudáfrica en el estadio de la Ciudad de México, programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia).
Argentina regresó a Kansas y ya piensa en el debut
Luego de la victoria ante Islandia, la selección finalizó con los amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo. La delegación ya se encuentra nuevamente en Kansas City y retomará los entrenamientos en el predio Compass Minerals National Performance Center. Mientras tanto, se espera saber quién será el reemplazo de Leo Balerdi para completar la convocatoria final.
Los campeones del mundo comenzarán con la defensa del título el próximo martes ante Argelia, en dicha ciudad.
¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso de la fecha FIFA entre Portugal y Nigeria.
Pepe Reina, ilusionado con España: “Es una de las favoritas"
El arquero campeón del mundo en 2010 palpitó el comienzo de la Copa del Mundo y ha reconocido sentirse “muy ilusionado” con La Roja y el campeonato que pueda hacer. Señaló que Luis de la Fuente eligió a “26 futbolistas extraordinarios” que deben ir “con el cuchillo entre los dientes”.
“Con muchísima esperanza, mucha ilusión, como cada Mundial, como cada Eurocopa. Sabemos que es muy difícil, que va a ser un Mundial seguramente muy competido, con más equipos que nunca“, agregó el exguardameta durante su participación en ‘The Battle of Stars’, la competición de golf que se celebra en el Club de Golf Son Servera en Mallorca.
Cuando Uruguay y Argentina se enfrentaron en la final del primer Mundial de la historia, en 1930, los capitanes de ambos equipos no se pusieron de acuerdo en qué balón usar. La solución fue curiosa: cada equipo jugó con el suyo en cada mitad. Uruguay, que impuso el suyo en la segunda parte, terminó ganando 4-2. El balón no era solo un objeto deportivo: ya entonces era una cuestión de ventaja.
Este 10 de junio de 2026, Portugal se despedirá de su público en Leiria, centro de dicho país, cuando reciba en el estadio Dr. Magalhães Pessoa a Nigeria.
El Mundial 2026 se presenta con un escenario de incertidumbre y pronósticos matemáticos que acaparan la atención de analistas y aficionados. El reciente modelo utilizado por Marca posicionó a España como la selección con mayores posibilidades de conquistar el título, asignándole un 29,8% de probabilidad de salir campeón. Esta cifra supera ampliamente a las de otros favoritos como Argentina (17,3%), Francia (9,8%) y Brasil (7,4%), según el último informe publicado por el medio español.
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) difundió este martes un emotivo video de 88 segundos en el umbral del Mundial 2026 y tuvo a Marcelo Bielsa como uno de los principales protagonistas. Las imágenes se volvieron virales por los guiños históricos del vecino país y con hitos futbolísticos para poder ilustrar la idiosincrasia oriental.