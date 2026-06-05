República Checa golea 3-1 en su último partido de preparación antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Con el duelo empatado tras el descanso, los checos rompieron la resistencia guatemalteca, en un amistoso que deja a Chequia con buenas sensaciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. (X/ Czech Republic)

La República Checa cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una victoria sólida de 3-1 sobre Guatemala en Nueva Jersey.

Aunque Guatemala compitió con valentía durante buena parte del encuentro, la calidad individual y la profundidad de plantilla de los checos terminaron imponiéndose.

La República Checa cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una victoria 3-1 sobre Guatemala en Nueva Jersey. (Foto: Caean Couto-Imagn Images)

Tras derrotar recientemente a Kosovo y con goles de Patrik Schick, Tomáš Chorý y Denis Višinský, el equipo dirigido por Miroslav Koubek demostró que llega en buen momento para enfrentar a México el próximo 24 de junio en el legendario Estadio Azteca.

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Un triunfo de Chequia que otorga confianza

En el partido, la República Checa demostró que tiene recursos ofensivos variados y capacidad para resolver partidos complicados.

Gol tempranero : Patrik Schick abrió el marcador al minuto 11 con una definición de categoría.

Reacción rival : Guatemala empató al 40 con un tanto de William Fajardo.

Control europeo: en la segunda mitad, Chorý y Višinský sentenciaron el 3-1.

Patrik Schick abrió el marcador al minuto 11 y confirmó el peso ofensivo de la República Checa frente al Grupo A. (Foto: Caean Couto-Imagn Images)

Así, el triunfo no sólo refuerza la confianza del equipo, también confirma que los checos llegan con calidad y variantes ofensivas para competir en un Grupo A que será exigente.

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Las figuras checas que marcaron diferencia

Más allá del resultado, el partido volvió a evidenciar el peso de las principales figuras checas.

Patrik Schick : delantero letal, referente ofensivo del Bayer Leverkusen.

Tomáš Souček : mediocampista del West Ham, líder físico y táctico.

Ladislav Krejčí : capitán y zaguero del Wolverhampton, clave en defensa.

Adam Hlozek : joven atacante del Hoffenheim, aportó dinamismo y creatividad.

Matej Kovar: portero del PSV, muestra siempre gran seguridad en momentos clave.

Tomáš Chorý y Denis Višinský sentenciaron el 3-1 en la segunda mitad y consolidaron el triunfo de Chequia. (REUTERS/David W Cerny)

Estos nombres conforman la columna vertebral de Chequia y serán las principales amenazas para México en el cierre de la fase de grupos.

Lo que significa para México en el Grupo A

El triunfo checo envía un mensaje claro al Tri antes de la fiesta mundialista: será un rival del cual no se podrán confiar en el Grupo A.

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Calendario checo : debut contra Corea del Sur (11 de junio en Guadalajara), luego Sudáfrica (18 de junio en Atlanta) y finalmente México (24 de junio en Ciudad de México).

Fortalezas : pegada ofensiva, juego aéreo y capacidad de reacción.

Debilidades: errores defensivos bajo presión y espacios cuando se les presiona alto.

Tras las victorias ante Kosovo y Guatemala, el equipo dirigido por Miroslav Koubek llega con confianza al duelo ante México del 24 de junio en el Estadio Azteca. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En este sentido, el resultado refuerza la confianza del conjunto checo, que regresa a la máxima cita futbolística tras 20 años de ausencia y será un rival difícil para México en el Grupo A.

Mientras Sudáfrica llega con dudas y Corea del Sur con irregularidad, la República Checa se presenta como un adversario sólido. Para la Selección Mexicana, el partido del 24 de junio será una prueba de fuego para reafirmar su dominio histórico y asegurar su pase a la siguiente ronda.

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