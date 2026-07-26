El segundo semestre del peronismo: un acuerdo que evite la explosión interna y mantenerse competitivo

Existe dentro del peronismo la necesidad imperiosa de evitar que todo vuele por los aires en lo que resta del año y llegar al inicio del proceso electoral con alguna señal clara de que, al final del camino, prosperará la cordura y la necesidad de ganar, y se construirán las bases para un acuerdo amplio. Un acuerdo que no implique una candidatura a dedo, pero que esclarezca la vocación de jugar todos bajo el mismo techo.

El primer semestre estuvo marcado por una balla extensa entre los Kirchner y Kicillof. Que, llegando al invierno, se convirtió en una avanzada cristinista sobre la resistencia kicillofista, ya que el gobernador bonaerense decidió encontrar en el silencio la herramienta clave para que la interna se lo degluta a toda velocidad. Esa relación parece no tener solución, pero tal vez el silencio termine siendo un neutralizador de la guerra.

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En ambos lados del mostrador kirchnerista aseguran que hay que hacer los esfuerzos necesarios para ganarle a Javier Milei en el 2027, pero las fricciones por el rol de Cristina Kirchner desvían ese objetivo común y terminan por centralizar una parte de la discusión en el lugar que debe ocupar y no en el proyecto que tiene que sostener las ambiciones justicialistas. De ese círculo vicioso, por momentos, parece no haber escapatoria.

Esa guerrilla de poder se da en la escala nacional de la provincia de Buenos Aires. En el segundo escalón, donde se pelea la sucesión de Kicillof, la situación tiene otro color. Decididos, una vez más, a que el sillón de gobernador sea de un intendente, varios de ellos empezaron a mostrar la cartas electorales del segundo semestre.

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Axel Kicillof utiliza el silencio como herramienta clave para frenar la interna en la provincia de Buenos Aires

La primera en hacerlo fue la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien este domingo hará un acto para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, que intentó ser un encuentro de unidad. La jefa comunal invitó a Kicillof y Máximo Kirchner para unirlos en un entorno bonaerense. No lo logró. El Gobernador ya avisó que no va.

El otro intendente que empezó a jugar fuerte es Jorge Ferraresi. Prolijo, lo primero que hizo fue tomarse licencia de la intendencia de Avellaneda. Unos días después saltó al territorio y empezó a encabezar pequeños encuentros para dejar a la vista su voluntad de competir por la gobernación. A él es probable que pronto se le sume Gabriel Katopodis y Federico Achával, dos de los nombres con peso que tienen intenciones claras de meterse en la pelea.

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La interna, por el momento, no complicó esa convivencia que deben tener los distintos actores peronistas en el camino electoral. Hasta ahora no hay candidatos fuertes del cristinismo en la cancha, lo que genera una tensa calma en día a día. Si no hay competencia interna, no hay argumentos para se rompa el status quo. De aquí en adelante, y hasta el momento del cierre de listas, puede pasar cualquier cosa. Lo importante para el peronismo, según sienten muchos dirigentes, es no desgastarse en el camino. Esa es una tarea difícil de realizar en el medio de un descalabro absoluto en el orden nacional de la fuerza política.

Mientras en el territorio bonaerense la calma mundialista se mantiene en el tiempo, en el resto de las vertientes del peronismo avanzan con mayor claridad por el camino electoral. Cada uno a su tiempo, con sus herramientas y haciendo pie donde pueden. Sergio Uñac, por ejemplo, suma caminatas en el interior del país para instalar su idea de ser candidato a presidente y hacer conocer su cara en las calles donde los dirigentes de la política nacional no llegan.

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Mariel Fernández fue la primera en lanzarse como precandidata a la gobernación bonaerense

Los integrantes del PJ Federal se mantienen activos en los medios dando explicaciones sobre hacia dónde creen que tiene que ir el peronismo. Orden fiscal, renovación de liderazgos, prioridad para las economías regionales y una PASO para sostener la unidad en la diversidad. En breve tendrán un acto en el norte y después uno en el sur. Es la forma de mantenerse activos y vigentes. Dentro de ese armado todos saben y aceptan que cuando llegue fin de año tendrán que encontrar un nombre, con proyección presidencial, que identifique el proyecto que están discutiendo en el interior del país.

Mientras eso sucede, en el entorno de Sergio Massa deslizan la posibilidad de que empiece a jugar más fuerte en el plano público en este segundo semestre. La figura del líder del Frente Renovador siempre está latente en el peronismo, al igual que las posibilidades de que juegue en los próximos comicios. En privado sigue empujando la idea de que debe haber un acuerdo entre las partes el año que viene. Con PASO o sin ella, pero con todos adentro. Las chicanas y los mensajes con destinatarios a los que no se nombra pero se señala con claridad, en algún momento deben llegar a su fin.

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El peronismo necesita estar competitivo cuando termine el año. Las distintas encuestas que miran los principales dirigentes marcan que, si hay orden, capacidad de reinvención y originalidad, existen posibilidades concretas de pelear, mano a mano, la presidencia con Milei. Pero si sucede todo contrario, como hasta ahora, entonces el camino estará allanado para que el gobierno libertario sigue cuatro años más. Depende de los actores que dicen querer volver a la Casa Rosada. Tienen que encontrar la forma de resolver las tensiones y los rencores sin que la sangre llegue al río.