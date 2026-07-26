Política

Agendas cruzadas: la Casa Rosada insiste con quitar las PASO, pero en el Senado priorizan otras tres leyes

Desde el Gobierno promocionan buenas relaciones con gobernadores para dinamitar las Primaras, pero en la Cámara alta ni siquiera mencionan el tema. El oficialismo buscaría acelerar la sanción del súper RIGI y aprobar cambios en salud mental. Última chance en propiedad privada para el 6 de de agosto

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Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
El pleno de la Cámara alta durante su última sesión, realizada el 16 de julio pasado (Fotos: Prensa Senado)

Después de semanas de incertidumbre en el Senado, entre el indefendible ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ramillete de traspiés relacionados con la ley de propiedad privada -sesión con cuarto intermedio hasta el 6 de agosto próximo-, la Casa Rosada continuó con fotos y augurios relacionados con la reforma política -objetivo central, eliminar las PASO- y promociona una resolución pronta. En la Cámara alta ni siquiera se menciona esto y, pese a una desconexión alarmante entre lo posible y lo real desde Balcarce 50, el oficialismo tratará de dar vuelta la página desde agosto para avanzar con los dictámenes de varios proyectos demorados, entre los que se destacan una potencial sanción del súper RIGI y varias modificaciones -complejas- relacionadas con el sistema de salud mental.

Según deslizaron desde La Libertad Avanza a Infobae, durante la próxima semana -de receso invernal- se intentaría definir la convocatoria a diversas comisiones para comenzar con la discusión de ambas iniciativas. Con RIGI ya vigente, el Gobierno confía en el apoyo de la oposición dialoguista para el súper RIGI. En Diputados, las cuentas estuvieron más justas y la jefa oficialista, Patricia Bullrich, tendrá que estar atenta a un puñado de legisladores resbaladizos para evitar líos con este articulado. Esta ley ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y beneficios fiscales- mega millonarias, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera.

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En tanto, las comisiones de Salud; y de Legislación de la Cámara alta realizaron tres reuniones, entre abril y mayo pasado, por la ley de salud mental. La primera es la cabecera del tema y la preside la libertaria puntana Ivanna Arrascaeta (San Luis). En junio, un referente en las negociaciones reconoció a este medio un pedido desde la Casa Rosada que fue, desde el vamos, casi imposible: que la ley salga unánime, con todos los bloques de acuerdo con el texto. Durante dicho mes, libertarios activaron túneles con silvestres provinciales, peronistas y kirchneristas. Pocos fueron los predispuestos a proponer ideas. Más tarde, se convirtió en inviable. El “no” ya estaba cantado desde que aterrizó el articulado.

SENADO-PLENARIA DE SALUD Y LEGISLACIÓN GENERAL
Uno de los plenarios de las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta

Bajo ese escenario, Bullrich y Arrascaeta empujan conversaciones con todos los aliados para dejar al cristinismo lo más solo posible y que, entre oficialismo y dialoguistas, no se caiga una sola voluntad. De hecho, desde los despachos de dos legisladores confirmaron a Infobae la circulación de un semáforo con los ítems que más y menos consenso tienen hasta el momento, más allá de que todo está en revisión constante. Son 14 puntos. La mitad, se encuentran en verde; cinco, en amarillo; y dos, en fuerte conflicto. En el último lote aparecen las obligaciones de familiares y representantes legales, que sería lo que mayor trifulca genera.

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Alejado de todo esto, pero con la lupa principal para cuando terminen las vacaciones que se regala siempre el Senado, el pleno volverá al recinto para definir la ley de propiedad privada. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, asistió el jueves pasado a la oficina de la ex ministra. De todo ello surgió la posibilidad, pese a que la porteña dijo otra cosa, de un nuevo borrador post dictamen. Sería el 16. Si para el 6-8 no llegaran a estar las adhesiones blindadas, habrá aroma de final para esta iniciativa. La ex candidata presidencial del PRO en 2023 -salió tercera- cree, ya por quinta o sexta vez, que llegará a la meta.

Más allá de este embrollo, quienes mejor conocen y caminan los pasillos de la Cámara alta advierten que un constante cambio de opiniones de Balcarce 50 sobre lo que negocia Bullrich con los aliados -la legisladora tuvo marcados errores, pero no toda la culpa- significará la pérdida de peso de cada proyecto que envíe el Ejecutivo. Varios opositores huelen esto. Y deriva en algo central: la cantidad de oportunidades perdidas durante el primer semestre en el Congreso. Si los estrategas libertarios quieren comenzar la campaña por la reelección de Javier Milei, también lo harán las otras bancadas, pese a no tener indicios de nada y encontrarse, en la actualidad, a la deriva. Las insólitas jugadas -más infantiles internas- libertarias queman chances casi gratis y, sobre todo, liman lo más sagrado: el poder.

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