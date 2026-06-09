Scaloni define al reemplazante de Balerdi en la lista de Argentina para el Mundial: los cinco nombres en danza

Scaloni, en la última conferencia de prensa. El cuerpo técnico afina el lápiz en Estados Unidos (Reuters/Maria Lysaker)

El amistoso con Islandia marcará el final de un ciclo de preparación para Lionel Scaloni. El pitazo final en el Jordan Hare Stadium indicará el comienzo formal del Mundial para la selección argentina. Pero también la apertura de una ventana clave antes del debut del próximo martes 16 de junio contra Argelia: la definición del plantel de 26 futbolistas que defenderán la corona obtenida en Qatar 2022.

El cuerpo técnico tiene que llenar un casillero de manera obligada ante la baja de Leonardo Balerdi por lesión, pero también mantiene la vista puesta en otros tres sectores que podrían obligarlo a tomar decisiones trascendentales. El defensor de 27 años del Olympique Marsella fue desafectado el sábado, pero su reemplazante recién se conocerá entre esta noche o a lo largo de este miércoles.

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El grupo de trabajo que lidera Scaloni afinó el lápiz para responder las preguntas que se generaron sobre este hueco inesperado en la nómina. La decisión está tomada puertas adentro, pero esperarán al punto final del examen contra Islandia para darla a conocer. Los 90 minutos deberán pasar sin más problemas físicos de último momento que generen nuevos dolores de cabeza. También deben transcurrir con los tocados dando sobradas muestras de que están al 100% para afrontar todo el evento. La mirada está puesta sobre Gonzalo Montiel y Nicolás González por estas horas.

El lateral de River Plate y el hombre de Atlético Madrid son los que mantienen las luces de alarma encendidas en el tablero albiceleste. El amistoso contra Islandia de esta noche y los próximos tres entrenamientos serán su banco de pruebas: deben ofrecer la respuesta física que el cuerpo técnico considera indispensable para quedarse en el Mundial.

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Guido Rodríguez fue una pieza importante a lo largo del ciclo (REUTERS/Hannah Mckay)

Si el staff solo debe mover una única ficha por Balerdi, gana terreno la hipótesis de no realizar un cambio de figuritas entre marcadores centrales y apostar por un jugador que cumpla otro rol. ¿Los candidatos? Guido Rodríguez, Emiliano Buendía, Máximo Perrone, Nicolás Capaldo y Agustín Giay. Estos dos últimos se encuentran con la delegación en Estados Unidos como alternativas al lateral derecho, más allá de que pueden desempeñarse en otras funciones. Por lo pronto, Infobae pudo saber que desde el cuerpo técnico todavía no se comunicaron con ninguno de los candidatos.

El paño de las hipótesis de conflicto es tan amplio que alcanza, incluso, a Leandro Paredes. El capitán de Boca Juniors hoy es considerado un potencial titular y, aunque todavía no está en condiciones de trabajar a la par del resto, será esperado hasta último momento y recién el viernes tendrá exigencias al igual que sus compañeros. Su presencia no corre peligro, salvo un cambio rotundo de la lesión muscular que sufrió en el último partido con el Xeneize.

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Más allá de que a la preparación mundialista también llegaron con distintos problemas Lionel Messi, Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Julián Álvarez y Emiliano Dibu Martínez, hoy el informe sobre ellos no está en la carpeta de cuadros críticos. El tablero en la mesa de Scaloni y compañía mantiene la expectativa principalmente sobre los casilleros de Montiel y Nico González para saber si debe reescribir más veces una lista que ya sufrirá una modificación obligada ante lo sucedido con Balerdi. Paredes, por lo pronto, no es uno de los apuntados para salir, pero su cuadro físico los obliga a tomar recaudos por si la situación se agrava.

Emiliano Buendía, con el trofeo de la europa League (REUTERS/Kemal Aslan)