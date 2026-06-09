Las negociaciones que tiene abiertas River Plate tras cerrar el fichaje de su segundo refuerzo

Mauro Arambarri dejará Getafe para defender los colores de River Plate (Grosby)

Mauro Arambarri será nuevo refuerzo de River Plate, con acuerdo verbal y llegada inmediata, firmando hasta diciembre de 2029 por el 100% de su pase a cambio de seis millones de dólares. El club de Núñez acelera así la renovación del plantel, en una operación que se encuentra en la etapa final y se oficializará en las próximas horas, conforme al cronograma acordado por ambas partes.

Vale destacar que el pase del mediocampista se encontraba repartido en tres partes: el 30% pertenece al Boston River de Uruguay, el 20% al propio jugador y al grupo empresario que lo representa, y el 50% restante está en poder del conjunto madrileño.

PUBLICIDAD

Arambarri, volante uruguayo de 30 años, llega para reforzar la estructura del mediocampo y cubrir una de las prioridades señaladas por Eduardo Coudet. Solo restan detalles burocráticos para que el futbolista estampe su firma y esté en condiciones para afrontar la pretemporada con el Millonario desde el primer días. El mediocampista cuenta con una trayectoria consolidada en el fútbol europeo (pasó por el Burdeos de Francia y desde hace 9 temporadas defiende los colores del Getafe) y tuvo un paso por la selección de su país, aunque no logró meterse en la lista definitiva de Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo.

Con este fichaje, el Millonario sumará un nuevo foráneo a su plantilla, que ya cuenta con el chileno Paulo Díaz (no ocupa cupo por contar con ciudadanía argentina), el uruguayo Matías Viña, el colombiano Kevin Castaño, el ecuatoriano Kendry Páez y el colombiano Juan Fernando Quintero. Todos los nombres de esta nómina, salvo Viña, que se encuentra a préstamo desde Flamengo hasta fin de año, figuran en lista de posibles salidas dentro de este mercado de pases.

PUBLICIDAD

Arambarri se sumará a la incorporación reciente de Nicolás Otamendi y anticipa nuevas novedades en el mercado de pases del club. En paralelo, River mantiene abiertas varias negociaciones de peso, con tres nombres en la mira: Nelson Deossa, Ángel Correa y Thiago Almada.

Nelson Deossa, futbolista del Betis, en la mira de River Plate (REUTERS/Violeta Santos Moura)

En el caso de Nelson Deossa, mediocampista colombiano, el club ya avanzó en gestiones formales. Pablo Longoria —director deportivo— se reunió en España para destrabar la operación y acercar posiciones con el entorno del jugador. El cafetero manifestó interés en sumarse al plantel, y River espera una definición en los próximos días.

PUBLICIDAD

La negociación por el futbolista de 26 años, que perdió su lugar en la lista para disputar el Mundial contra Kevin Castaño, quien paradójicamente tendría sus días contados en el Millonario, no pinta sencilla. Betis lo compró a mediados del 2025 a cambio de 10 millones de euros y busca recibir, de mínima, un monto similar.

Ángel Correa, un viejo anhelo de River Plate (REUTERS/Raquel Cunha)

La negociación por Ángel Correa también representa dificultades económicas. Tigres UANL rechazó la primera oferta de River Plate. Aunque no trascendió la cifra exacta de la propuesta, ambas partes mantienen posturas distantes en cuanto al monto. Desde México buscan una suma superior, mientras que en Núñez iniciaron la gestión con un ofrecimiento menor. A pesar del rechazo inicial, fuentes cercanas al club aseguraron que la operación no está caída y que habrá un nuevo intento por repatriar al delantero, considerado prioridad para Eduardo Coudet de cara al próximo semestre.

PUBLICIDAD

Por su parte, Thiago Almada sigue en la lista de objetivos. El mediapunta argentino, actualmente en Atlético de Madrid, interesa por su perfil ofensivo y proyección internacional. River Plate ya estableció contactos preliminares y analiza los términos de una eventual negociación. El interés se fundamenta en la intención de sumar calidad y variantes en la zona de ataque, conforme a las necesidades identificadas por el cuerpo técnico.

Mientras gestiona nuevas incorporaciones, en las oficinas del Monumental también avanzan con la reestructuración interna del plantel. Tal como adelantó este medio, Pablo Longoria fue el encargado de comunicarle a los jugadores involucrados la decisión institucional sobre las salidas. Entre los nombres ya notificados figuran Giuliano Galoppo, Paulo Díaz y Maximiliano Salas, todos con la indicación de buscar nuevo destino para la próxima temporada. La lista también incluiría a Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Fabricio Bustos, Kendry Páez y Maximiliano Meza. Además, se escucharía ofertas por los juveniles Ian Subiabre y Lautaro Rivero.

PUBLICIDAD

La renovación responde a la estrategia delineada por Stefano Di Carlo, presidente del club, quien anticipó la necesidad de un recambio profundo para optimizar el funcionamiento deportivo y liberar cupos. La salida de futbolistas históricos y la apuesta por refuerzos de jerarquía forman parte del proyecto con el que River Plate busca reposicionarse en el ámbito local e internacional.