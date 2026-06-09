Cooper Lutkenhaus, el adolescente que desafía el atletismo mundial: “En la última vuelta decides el éxito o el fracaso de una carrera”

Con 17 años, el texano firmó 1:42,27 en las pruebas estadounidenses y se convirtió en el monarca más joven del 800 bajo techo - REUTERS/Kacper Pempel

Mientras el deporte mundial observa la consagración de la joven tenista Mirra Andreeva en Roland Garros y presencia el ascenso de Lamine Yamal en el fútbol internacional, un adolescente estadounidense irrumpió en el atletismo con una hazaña inédita. Cooper Lutkenhaus, con apenas 17 años, se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de los 800 metros bajo techo, según informó el diario británico The Guardian.

El impacto de su triunfo se reflejó en las palabras de figuras consagradas. En declaraciones recogidas por el portal, el atleta canadiense Marco Arop, campeón mundial de 800 metros en 2023, lo definió como un “talento especial”. Por su parte, el británico Jake Wightman elogió su velocidad y madurez, y anticipó: “Va a seguir mejorando cada vez más”.

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El asombro trasciende a los competidores. El entrenador Steve Magness calificó la marca personal de 1:42,27 minutos, obtenida por Lutkenhaus en las pruebas estadounidenses, como “la hazaña atlética más impresionante de la historia”, según precisó el mismo medio.

A pesar de la notoriedad alcanzada, Lutkenhaus prefiere mantener la discreción. “Quiero ganar tantos títulos como pueda y batir récords. Pero también quiero que la gente me vea como alguien que contribuyó a transformar este deporte y a quien les entusiasmaba ver competir”, expresó el joven en diálogo con The Guardian.

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El auge de los adolescentes prodigio en el atletismo

El nuevo campeón mundial de 800 bajo techo encabeza una generación de adolescentes de élite, con nombres como Gout Gout, Cam Myers y Sam Ruthe - REUTERS/Bernadett Szabo

El fenómeno de Lutkenhaus se inscribe en una generación de adolescentes que desafían los límites del alto rendimiento. Este año, el australiano Gout Gout, de 18 años, marcó el mejor tiempo mundial en 200 metros, y su compatriota Cam Myers se ubicó entre los 20 mejores en la milla al aire libre. El neozelandés Sam Ruthe, con solo 16 años, completó la milla en 3:48,88 minutos.

En el caso de Lutkenhaus, la herencia genética juega un papel relevante: sus padres fueron corredores universitarios. Sin embargo, el atleta destaca el valor del esfuerzo familiar y su crianza en un entorno laboral alejado de los focos. “No soy de Beverly Hills. Vengo de un lugar donde a todos les gusta trabajar duro y de una familia que también lo hace. Eso hace que me resulte muy fácil amar lo que hago”, explicó.

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El día comienza temprano para el atleta. Despierta a las seis de la mañana para entrenar antes de la jornada escolar y evitar el calor texano. La disciplina se combina con la pasión por el deporte: aunque muchos jóvenes se especializan desde pequeños, él practicó lucha libre, fútbol americano y baloncesto antes de inclinarse por el atletismo.

El representante Brad Yewer, con amplia trayectoria en el rubro, atribuye el auge de talentos precoces a la profesionalización de los métodos de entrenamiento. Según detalló al diario británico, la apertura a nuevas técnicas y el acceso a la información favorecen la formación de jóvenes atletas de élite.

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Más allá del oro: sueños, referentes e historia

El campeón de 17 años entrena desde las seis para esquivar el calor de Texas y luego asiste a clases - REUTERS/Dylan Martinez

La rutina de Cooper Lutkenhaus no se limita a las pistas. El joven afirma que disfruta analizar videos de carreras históricas en YouTube. Entre sus favoritas destaca la actuación de David Rudisha en Londres 2012, cuya estrategia final busca replicar. “Una vez que llegas a la última vuelta, es el momento de atacar. Porque ahí es donde decides el éxito o el fracaso de una carrera”, dijo.

El atleta reconoce la exigencia de la prueba: “Lo más importante es acallar esa vocecita en tu cabeza. Creo que los 800 metros son la prueba más difícil. Hay muchísimas maneras diferentes de correrla. Hay tantas pequeñas decisiones que pueden hacerte ganar o perder la carrera por 0,01 segundos”.

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En cuanto al futuro, el joven atleta planea iniciar estudios universitarios en kinesiología y marketing deportivo. Además, cultiva un interés especial por la historia. Antes de la final mundialista en Toruń, Polonia, recorrió la ciudad medieval y visitó una iglesia antigua. Consultado sobre su referente histórico, eligió a Napoleón Bonaparte.

El atletismo internacional observa con atención el ascenso de este joven que desafía las rutinas y los pronósticos. Mientras la expectativa crece rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028, Cooper Lutkenhaus prefiere enfocarse en el presente y en el futuro inmediato, convencido de que su historia apenas comienza.

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